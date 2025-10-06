비트코인 현물 ETF로 자금 몰린다 ··· 주간 유입액 역대 두 번째 규모

미국 내 비트코인 현물 상장 지수 펀드(ETF)는 지난주 32억 4,000만 달러를 벌어들이며 지난2024년 1월 출시 이후 두 번째 최대 유입액을 기록했다. 이는 비트코인이 사상 최고가를 경신하면서 투자자 수요가 재차 증가하고 있음을 반영한다.

쏘쏘밸류(SoSoValue)의 자료에 따르면 2024년 11월 15일부터 22일까지 33억 8,000만 달러 유입액이 집계됐으며 니는 현재 최대 주간 유입액이다. 최근 비트코인의 반등은 전주의 9억 2,200만 달러의 유출을 반전시키고 4주 유입액을 40억 달러로 끌어올렸다.

블랙록의 ‘아이셰어즈 비트코인 트러스트(IBIT)’가 지난주 순유입액의 18억 달러를 차지하며 흐름을 주도했다. IBIT는 현재 962억 달러 규모로 경쟁 상품들을 제치고 선두 자리를 굳혔다. 순자산 가치 기준 2위 펀드인 피델리티의 FBTC는 IBIT 규모의 약 38%에 해당하는 6억 9,200만 달러가 유입됐다.

IBIT 거래 물량은 매일 수십억 달러에 육박하는 반면 FBTC의 거래 물량은 사상 최고치가 7억 1,500만 달러다. 분석가들은 기업들이 블랙록의 ETF 상품을 선호하고 있다고 설명했다.

이번 대규모 ETF 유입에 앞서 비트코인은 5일에 12만 5,000달러를 돌파하며 지난 8월 고점인 12만 4,000달러를 넘어섰다. 비트코인은 역사적으로 10월마다 강세를 보여왔으며 이번 랠리는 올해도 유사한 상승장이 펼쳐질 것을 시사하며 이번 달 들어 이미 10% 이상 상승했다.

🚀 Bitcoin surged to a new all-time high above $125,700 on Sunday morning, breaking past its previous record of $124,500 set in August.#Bitcoin #Cryptohttps://t.co/ujDxDEvPFm — Cryptonews.com (@cryptonews) October 5, 2025

3일에만 순유입액 9억 8,500만 달러가 기록됐으며 이는 지난 1월 6일 순유입액 9억 8,700만 달러 이후 일일 유입액 중 두 번째로 높은 규모다. 빠른 반등은 비트코인 가격 랠리를 강화했으며 이는 시장이 매년 기대하는 ‘업토버’의 가능성을 더욱 높이고 있다.

분석가들은 미국 정부 셧다운(일시적 업무 정지 상태)으로 인해 자본이 비트코인과 금과 같은 안전한 피난처로 이동하고 있을 수 있다고 말했다. 금은 지난 주 사상 최고가를 경신했고 비트코인은 정치적 불확실성에 직면한 투자자들이 신중함을 반영하며 상승했다.

또한 중앙화 거래소의 총 비트코인 보유 물량은 6년 만에 최저치인 283만 개로 떨어졌다. 공급량이 줄어들면서 매수 압력이 강화되어 ETF 유입의 영향이 증폭되고 있다는 분석이다.

시장 전문가들은 모멘텀이 지속될 경우 11만 7,300달러를 강력한 지지선으로 보고 있으며 14만 달러까지 상승할 수 있다는 전망이다. 기록적인 ETF 수요와 공급량 감소가 맞물리면서 추가 상승에 대한 기대감이 높아졌다.

이번 비트코인 ETF 유입액 급증은 비트코인 ETF에 대한 시장 심리가 얼마나 빠르게 변할 수 있는지 시사한다. 불과 일주일 전만 해도 비트코인 ETF 시장은 막대한 유출액을 기록하고 있었지만 이번 반전으로 인해 기관 투자자들의 유입이 순조롭게 진행되고 있다.

IBIT의 지배력이 커지고 유입 속도가 가속화되고 있으며 이는 비트코인 현물 ETF가 점차 시장을 주도하고 있음을 의미한다.