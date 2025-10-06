모건스탠리 “암호화폐, 포트폴리오에 최대 2~4% 편입 권장”

최종 업데이트: 10월 7, 2025

모건스탠리 글로벌투자위원회(GIC)가 고객들에 리스크 감수 성향에 따라 포트폴리오 내 2~4%를 암호화폐에 배분할 것을 권고했다.

위원회는 지난주 투자자문 보고서를 통해 새로운 가이드라인을 제시하면서 디지털 자산 배분은 보수적인 수준을 유지할 것을 권고했다. 모건 스탠리는 포트폴리오 전략 유형에 따라 자산보존형 포트폴리오에는 암호화폐 비중 0%, 기회성장형 포트폴리오에는 최대 4% 배분을 권장했다.

보고서에서 모건스탠리는 “GIC 분배 모델이 포트폴리오에 암호화폐 비중을 직접 포함하지는 않지만 투자자문가 및 고객들이 다중자산 포트폴리오 안에 유연하게 암호화폐를 배분하는 것을 지원한다.”라고 전했다.

모건 스탠리, 정기적 포트폴리오 리밸런싱으로 리스크 관리 권고

고객 자산 2조 달러 규모를 관리하는 1만 6,000명의 모건스탠리 투자자문사들에 영향을 미치는 GIC 위원회는 암호화폐를 투기성 자산이자 최근 인기가 높아지는 인기 자산군으로 보았다. 위원회는 비트코인을 “디지털 금”에 비유하며 실물 자산의 범위에 포함시켰다.

This is huge.



New Special Report from Morgan Stanley GIC:



"we aim to support our Financial Advisors and clients, who may flexibly allocate to cryptocurrency as part of their multiasset portfolios."



GIC guides 16,000 advisors managing $2 trillion in savings and wealth for… pic.twitter.com/RBWFxlRNkS — Hunter Horsley (@HHorsley) October 5, 2025

또한 한편으로는 투자자와 자문사들에게 포트폴리오를 가능한 분기별 혹은 연례적으로 재조정해 암호화폐 비중이 과도하게 불어나 불필요하게 리스크를 추가하는 상황을 피할 것을 권장한다. 비트와이즈 CEO 헌터 호슬리는 해당 보고서를 “큰 소식”이라고 묘사하며 암호화폐의 주류 편입을 의미한다고 주장했다.

비트코인, 거래소 잔고 급감에 비트코인 12만 5,000달러 최초 달성

모건 스탠리의 포트폴리오 배분 권고와 함께 비트코인(BTC)은 계속해서 주류 편입이 확대되고 있다. 일요일에 비트코인이 역사상 최초로 12만 5,000달러까지 급등하며 8월에 세웠던 최고가인 12만 4,500달러를 경신했다. 중앙화 가상자산 거래소(CEX) 내 비트코인 잔고도 6년 만에 최저치를 기록해 수요 증가와 함께 공급이 부족해지고 있다고 시사했다.

모건스탠리의 가이드라인은 비록 신중한 접근 방식을 택했지만 암호화폐가 주류 금융 기관 사이에서 채택이 확대되고 있다고 반영했다. GIC 위원회는 작은 비중만 암호화폐 편입을 권고해 디지털 자산이 가진 자점과 변동성, 유동성 긴축 등의 리스크를 동시에 인지하고 있다고 보여주었다.

모건 스탠리는 또한 ETP로 암호화폐에 접근할 수 있다고 언급해 투자자들에 직접 토큰 매입 대신 규제받는 접근 방식을 제시했다.

투자자문사들에 명확한 지침 제공한 모건스탠리, 월가는 다음 암호화폐 채택 단계 준비 중

모건스탠리 글로벌투자위원회가 공식 모델 포트폴리오에 직접 암호화폐를 배분하지는 않았지만 가상자산에 관심을 보이는 고객을 상대하는 투자자문사들에게 명확한 허용 지침을 제공했다는 점에서 의의가 있다. 특히 젊은 투자자들이 암호화폐 비중 확대를 선호하고 있으며 기관 투자자의 채택도 꾸준히 증가하고 있다.

이와 별개의 소식으로 모건스탠리는 2026년 초부터 이트레이드(E*Trade)를 통해 암호화폐 거래 서비스를 제공할 예정이며 1조 3,000억 달러의 거래를 창출할 잠재력을 가졌다.

모건스탠리는 암호화폐 인프라 기업 제로해시(Zerohash)와 협력해 유동성 공급, 암호화폐 수탁, 거래 처리 등의 서비스를 제공할 예정이며 미국 대형 은행의 디지털 자산 시장 진출 행보로 가장 크다는 평가를 받았다.