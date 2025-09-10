트럼프의 트루스 소셜, 자체 토큰 대신 크로노스 코인 채택

도널드 트럼프 미국 대통령이 운영하는 소셜 미디어 ‘트루스 소셜(Truth Social)’의 모기업 트럼프 미디어 및 기술 그룹(TMTG)이 자체 토큰 발행 계획을 접고 크립토닷컴의 크로노스 코인과 제휴하는 쪽으로 전략을 선회했다.

9일 발표된 소식에 따르면, 트루스+ 스트리밍의 유료 구독 모델인 ‘패트리어트 패키지’에 프리미엄 기능이 추가되었으며 플랫폼 전반에도 여러 기능이 확장된다. 여기에는 게시물 편집, 콘텐츠 예약, 서버 측 게시물 저장, 게시물 버전 기록 열람 기능이 포함된다. 또한 그룹 기능과 고급 검색 기능이 모든 사용자에게 제공된다.

트루스 소셜, 보상으로 크로노스 코인 지급 예정

가장 주목할 부분은 보상 프로그램의 변화다. 이용자는 트루스 소셜과 트루스+에서 활동하며 ‘젬(gem)’을 모을 수 있고 이 젬은 크립토닷컴의 지갑을 통해 크로노스 코인으로 교환할 수 있다. 따라서 이용자들은 애초 계획됐던 ‘트럼프 미디어 토큰’ 대신 실제로 거래 가능한 암호화폐로 보상을 교환할 수 있게 되었다.

이번 결정은 TMTG가 자체 유틸리티 토큰 출시 계획을 내놓은 지 불과 몇 달 만에 나왔다. 지난 4월 데빈 누네스 CEO는 주주들에게 트루스+ 구독 결제와 트루스 생태계 확장을 지원하기 위해 자체 토큰 발행을 검토 중이라고 밝힌 바 있다.

당시 제안은 단순한 암호화폐 개념을 넘어 블록체인 용어와 유사한 표현을 담고 있었으며 누네스는 해당 토큰이 패트리어트 패키지와 연계된 보상 프로그램의 기반이 될 것이라고 설명했다.

지난 7월에는 트루스 소셜이 패트리어트 패키지 구독자에게 플랫폼 활동에 따라 젬을 적립할 수 있는 디지털 보상 시스템의 시험 운영을 공식화했다.

Trump Media and Truth Social are expanding crypto involvement through user incentives and investment products.

회사 측 게시물에 따르면 보상 체계는 처음에는 전용 유틸리티 토큰을 기반으로 할 예정이었지만 계획이 바뀌어 크립토닷컴의 크로노스 코인이 해당 프로그램의 디지털 화폐 역할을 맡게 되었다.

트럼프 미디어가 크로노스 코인을 선택한 배경에는 디지털 자산 투자와 규제 리스크 사이에서 균형을 찾으려는 전략이 깔려 있다. 독자적으로 토큰을 발행·운영하는 대신 기존 거래소와 블록체인 인프라를 활용함으로써 신규 암호화폐 출시와 유지 관리에 따르는 위험을 피할 수 있기 때문이다.

트루스 소셜은 티커 DJT로 상장되어 있으며 2024년 3월 출범 당시 기업 가치는 약 80억 달러에 달했다. 현재 시가총액은 약 55억 달러 수준이다. 매출 규모는 제한적이지만 브랜드 인지도, 트럼프 대통령과의 파트너십, 그리고 트루스+ 스트리밍 사업 확장으로 여전히 동력을 이어가고 있다.

아울러 TMTG는 올해 1월 출범한 핀테크 자회사 ‘트루스.파이(Truth.Fi)’를 통해 비트코인과 기타 암호화폐 투자를 포함한 폭넓은 디지털 금융 전략도 추진 중이다. 회사는 앞서 스스로의 목표를 ‘빅테크 검열’에 맞서는 플랫폼 구축이라고 규정했으며 트루스 소셜은 현재 주류 소셜 네트워크의 대안으로 자리매김하고 있다.

트럼프 미디어, 크립토닷컴과 1억5,500만 달러 규모 계약···크로노스 토큰 6억8,440만 개 확보

TMTG는 친암호화폐 기조를 강화하는 재무 전략의 일환으로 크립토닷컴과 계약을 맺고 1억5,500만 달러에 크로노스 코인 총 6억8,440만 개를 매입했다.

Trump Media has completed its acquisition of 684.4 million CRO as part of our strategic partnership. CRO is now stored and staked with Crypto.com Custody.

5일 발표된 이번 계약에 따르면 TMTG는 현금과 주식으로 토큰을 매입했으며 단가는 개당 약 0.153달러 수준이다. 교환된 크로노스 토큰과 TMTG 주식에는 일정 기간 매도 제한(락업)이 적용된다.

이 거래는 TMTG, 크립토닷컴, 요크빌 인수법인이 함께 추진 중인 ‘트럼프 미디어 그룹 크로노스 전략’의 일환으로 64억 달러 규모 크로노스 비축 사업과 맞물려 있다.

트루스 소셜 이용자들은 향후 보상 프로그램을 통해 크로노스 코인을 지급받을 수 있게 된다. 크로노스는 지난 8월 비축 사업이 처음 발표된 이후 66% 이상 상승하며 현재 약 0.27달러에 거래되고 있다.

이번 파트너십은 트럼프 대통령이 암호화폐 사업을 확장하고 있음을 시사한다. 실제로 TMTG는 올해 초 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 트루스 소셜 비트코인·이더리움 ETF 승인을 신청했으며 크립토닷컴이 운용사로 참여했. 비트코인 75%, 이더리움 25% 비중으로 설계된 해당 ETF는 규제 당국이 심사 기한을 오는 10월 8일까지 연장하면서 여전히 검토 절차가 진행 중이다.

TMTG는 현재 비트코인 약 1만 8,430개를 보유하고 있으며 이는 21억 달러 규모로 평가된다. 여기에 3억 달러 상당의 옵션까지 포함해 전 세계 최대 비트코인 보유 기업 가운데 하나로 테슬라와 코인베이스에 이어 6위에 올라 있다.

트럼프의 12억 달러 규모 암호화폐 사업 확장은 업계의 환영과 동시에 정치적 반발을 낳고 있다. 2024년 대선 캠페인에는 블록체인닷컴, 제미나이, 안드레센 호로위츠, 패러다임 등 주요 암호화폐 기업과 투자자들이 2,600만 달러 이상을 기부하며 지지를 보냈다.

반면 비판론자들은 트럼프 행정부가 적극적으로 디지털 자산 정책을 추진하는 와중에 트럼프 일가가 스테이블코인, 밈코인, 채굴 사업 등에서 이익을 챙기고 있다며 이해 상충 가능성을 제기하고 있다.