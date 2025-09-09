에이트코 주가 3,000% 폭등… 2억 5,000만 달러 월드코인 준비자산 발표

에이트코 홀딩스 주가가 금요일 1.45달러에서 월요일 45.08달러로 장을 마감하며 3,009% 폭등했다. 장중 한때 80달러를 넘기도 했다.

작성자 Robert Jang 작성자 Robert Jang 작성자 소개 크립토뉴스에서 크립토 콘텐츠 크리에이터로 활동하고 있는 Robert Jang은 MIT 블록체인 교육 과정을 이수한 뒤 자산운용사, 스타트업 등에서 금융, 테크... 작가 정보 공유하기 복사됨 제휴사 면책조항 제휴사 면책조항



크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기 최종 업데이트: 9월 9, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

나스닥 상장 기업 에이트코 홀딩스 주가가 월요일에 3,000% 이상 폭등했다. 회사가 월드코인(WLD)을 핵심 준비 자산을 삼겠다고 대규모 매입 계획을 발표한 영향이다.

주요 내용: 에이트코 홀딩스 주가는 월드 코인을 주요 재무 자산으로 편입해 2억 5,000만 달러어치 매입한다는 발표에 3,000% 이상 급등했다.

에이트코는 티커를 “ORBS”로 변경했다. 오브스는 월드코인의 홍채인식 기기의 이름이기도 하다.

에이트코는 마이크로스트래티지, 비트마인 등 암호화폐 트레저리 기업의 물결에 가장 최근에 합류한 상장기업이다.

소형 이커머스 재고 관리 플랫폼이었던 에이트코 홀딩스가 2억 5,000만 달러의 사모 투자 유치를 발표했다. 회사는 이 과정에서 주당 1.46달러에 1억 7,123만 개의 주를 발행했으며 이를 통해 샘 알트먼이 공동 설립한 월드코인을 매입할 계획이다.

투자 유치는 목요일에 마감할 계획이며 월드 파운데이션, 크라켄, 팔콘엑스 등이 전략적 참가자로 알려졌다.

에이트코 홀딩스 하루만에 3,000% 급등, 장외 하락

에이트코 주가는 금요일 1.45달러에서 월요일 45.08달러로 장을 마감하며 3,009% 급등했다. 장중 한때 주가가 80달러를 넘기도 했다.

장외 시간에는 잠시 주가가 하락해 6% 하락한 42.40달러를 기록했다.

에이트코는 이더리움을 부차적 준비 자산으로 매입할 가능성도 있다고 말하면서도 주요 재무자산은 월드코인이라고 강조했다. 월드코인(WLD)은 전 세계적으로 논란이었던 홍채 인식 기반 암호화폐 프로젝트로 월드 네트워크가 운영한다.

에이트코는 또한 티커를 “ORBS”로 변경할 계획이라고 밝혔다. 이는 월드코인의 홍채 스캔 기기인 오브(Orb)를 반영했다. 오브는 AI가 주도하는 인터넷 환경에서 인간임을 증명하여 월드 ID를 부여하는 데 이용된다.

오픈AI CEO 샘 알트먼이 공동 창립한 월드코인은 생체인식 데이터로 온라인에서 인간 신원을 증명하고자 한다. 이용자는 WLD 토큰을 지급받으며 월드코인 생태계의 서비스를 이용할 수 있다.

Eightco Holdings Inc. $OCTO Announces $250 Million Private Placement With an Additional $20 Million Strategic Investment From BitMine $BMNR to Initiate World's First Worldcoin $WLD Treasury Strategy.



This stock pumped 5000% today, what memecoins. pic.twitter.com/6bZ2AszQu5 — Panzuki.eth⚡️ (@PandaAsiaStreet) September 8, 2025

월드코인은 상당한 인기를 끌었지만 규제 당국 및 개인정보보호 관련 기관으로부터 압력을 받고 있기도 하다. 이미 복수의 국가에서 제재 혹은 차단 대상에 오르기도 했다.

알트먼은 입장문에서 “우리가 임무에 성공한다면 월드는 온라인에서 진짜 인간으로 구성된 최대 네트워크가 될 수 있다.”라고 말했다.

에이트코는 암호화폐를 주요 재무자산으로 택학 상장 기업 행렬에 가장 최근에 합류한 기업이다. 암호화폐 재무전략은 마이크로스트래티지, 비트마인 이머전 테크놀로지스 등의 기업이 유행시켰다. 비트마인 이머전 테크놀로지스의 경우 가상자산 전략의 일부로 에이트코에 2,000만 달러를 투자하기도 했다.

에이트코 홀딩스, 월드코인 재무전략 채택과 함께 댄 아이브스 이사회 의장 영입

이번 발표에서 웨드부시 시큐리티즈 수석 기술 분석가 댄 아이브스가 에이트코 이사회 의장으로 선입되었다.

AI와 파괴적 기술에 대한 강세론으로 유명한 아이브스는 이번 행보를 “인간증명 및 인증에 관한 AI 혁신에서의 다음 단계”라고 불렀다.

한편 알트코인 월드코인은 24시간 전 대비 52.36% 상승해 1.92달러에 거래되고 있다. 7일 상승률은 124%를 넘었다. 최근의 상승에도 불구하고 월드코인은 아직 2024년 3월 기록한 사상 최고가 11.82달러 대비 83.67% 낮아 저가 매수 기회로 볼 수 있다.

월드코인의 디지털 신원 시스템 월드 ID는 외부 앱에서의 이용 건수가 1억 번을 넘었다. 이는 샘 알트먼의 신원 중심 암호화폐 사업에서 중요한 이정표라고 볼 수 있다.

그러나 규제적 압박 및 불확실성도 존재하며 이에 따라 월드코인 프로젝트가 월드 네트워크로 리브랜딩하고 프라이버시 친화적인 온보딩을 위해 NFC 여권 인증 같은 새로운 신원인증 도구를 출시했다.

프랑스, 포르투갈, 스페인, 홍콩, 한국 등의 국가는 월드 코인의 데이터 처리 방식에 대한 조사에 착수했다.