[XRP 속보] 리플 CTO “딥페이크 사기 급증” 경고…투자자들 노린 조직적 공격 기승

리플(XRP)이 오늘 다시 3달러를 돌파했다. 이는 CTO 데이비드 슈워츠가 최근 소셜미디어에서 유포되는 딥페이크 영상을 발견하고 직접 사기 경고를 발표한 직후라 더욱 주목된다. 과연 이런 사칭 범죄가 리플 가격 전망에 악재로 작용할까?

최근 24시간 동안 XRP 거래량은 15% 증가하며 중요한 가격 구간에 진입했다. 슈워츠의 경고는 리플이 유튜브를 통해 수차례 강조한 ‘사칭 범죄 급증’ 경고와 맥을 같이한다.

실제로 지난 7월 23일 X(구 트위터) 게시글에 따르면, 사기꾼들은 유튜브 계정을 해킹해 ‘Ripple’로 계정명을 바꾼 뒤 임원을 사칭한 딥페이크 영상을 게시하고 투자자들에게 특정 지갑으로 자산을 송금하도록 유도해왔다.

리플은 개인 투자자들이 가장 선호하는 암호화폐 중 하나이기에 범죄 세력의 주요 타깃이 되고 있다.

그럼에도 불구하고 XRP는 올해 들어 44.5% 상승하며, 상위 5대 코인 중 가장 높은 수익률을 기록했다.

리플 가격 전망: 저항선 돌파 시 2배 상승 가능

일일 차트에서 리플은 현재 하락 삼각형 상단 저항선을 시험 중이다. 상승 모멘텀이 더해지면 곧 이 저항을 돌파하고 올해 고점인 3.65달러를 재도전할 수 있다.



만약 이 돌파가 거래량 증가와 함께 이뤄진다면, 리플의 강세장 전망을 한층 강화할 수 있다.

기술 지표도 긍정적이다. 상대강도지수(RSI)는 14일 이동평균선 위로 상승해 매수 신호를 보냈고, XRP는 최근 조정에도 불구하고 200일 지수이동평균선(EMA) 위를 유지하고 있다.

