트럼프, 분기별 대신 반기별 보고 체제 추진 ··· 코인 시장에 미치는 영향은?

도널드 트럼프 미국 대통령은 미국 상장 기업들의 분기별 수익 보고 의무를 폐지하고 반기 보고로 전환하자는 주장을 재차 꺼냈다. 그는 15일 트루스 소셜 게시글에서 이 변화가 기업의 비용을 줄이고 경영진이 단기 실적 압박에서 벗어나 장기 성장 전략에 집중할 수 있게 할 것이라고 설명했다.

트럼프, 중국의 장기 전략 언급하며 반기 실적 보고 촉구

그는 또한 미국 증권 거래 위원회(SEC)의 승인이 필요하다는 점을 강조하며 “SEC가 승인하면 기업들은 더 이상 분기마다 보고서를 제출할 필요가 없고 6개월 단위 보고로 바뀌게 될 것”이라고 말했다.

그는 현재의 분기 보고 체제가 미국 기업들을 단기 성과에 매달리게 만든다고 비판하며 중국의 “50~100년 단위의 전략적 시각”과 대비된다고 덧붙였다.

이 아이디어 자체는 새로운 것이 아니다. 트럼프는 첫 임기 때도 SEC에 반기 보고 전환 가능성을 검토하라고 지시했으나, 당시에는 투자자 투명성 약화에 대한 우려 때문에 추진이 중단된 바 있다.

트럼프의 이번 반기 보고 체제 추진은 2018년 JP모건 체이스의 제이미 다이먼 CEO와 버크셔 해서웨이의 워런 버핏 회장이 분기별 보고서가 기업에 “단기 수익에 대한 불건전한 집착”을 불러온다고 비판하며 함께 기고한 사설과 맥을 같이한다.

힐러리 클린턴 전 미국 국무장관도 2016년 대선 유세에서 같은 문제를 언급하며 “분기별 자본주의”의 위험성을 경고한 바 있다.

최근 이 논쟁은 일부 거래소들의 개혁 움직임과도 맞물린다. 월스트리트 저널에 따르면 안드레센 호로위츠, 파운더스 펀드 등으로부터 투자를 받은 장기 증권 거래소(Long-Term Stock Exchange)는 기업들이 분기 보고 의무에서 벗어날 수 있도록 SEC에 청원할 계획이다.

장기 증권 거래소의 CEO 빌 하츠는 “우리는 상장 기업이 되는 것이 부담스럽다는 이야기를 자주 듣는다”라고 말했다.

다만 현행 제도의 지지자들은 분기 보고가 주주와 정책 결정자들에게 중요한 투명성을 제공한다는 점을 강조한다.

항공사, 은행, 기술 기업의 정기 보고서는 여행 수요, 대출 손실, 인공지능 도입 등 다양한 흐름을 가늠할 수 있는 초기 신호로 여겨진다.

경제학자들은 보고 주기를 줄일 경우 투자자들의 감시가 약화되고 시장 안정성이 떨어질 위험이 있다고 경고한다.

국제적으로 볼 때, 트럼프의 제안은 미국 제도를 유럽과 영국에 더욱 유사하게 만든다. 유럽과 영국은 기업들이 6개월마다 보고서를 제출하지만 분기 실적 발표도 병행할 수 있다.

호주는 반기 보고가 기본이며 중국 상장사는 분기·반기·연간 보고서를 모두 내야 하는 등 훨씬 까다로운 기준을 따른다. 홍콩 상장사 역시 6개월 주기의 의무를 갖는다.

코인베이스 같은 미국 상장 암호화폐 기업들에게 이번 논쟁의 향방은 특히 중요하다. 분기별 보고는 거래량, 커스터디 서비스, 시장 수요 등 업계 관련 데이터를 제공하기 때문이다.

반기 보고 체제로 전환될 경우 투자자와 규제 당국이 암호화폐 기업의 건전성을 평가하는 데 활용하는 핵심 정보가 줄어들 수 있다.

트럼프 정책 훈풍에 비트코인 사들이는 상장기업들

분기 보고를 둘러싼 논쟁은 트럼프 행정부가 디지털 자산 정책에 힘을 싣는 가운데 이어지고 있다.

지난 6월 백악관은 대통령 직속 디지털 자산 시장 실무 그룹을 통해 미국을 암호화폐와 블록체인 분야의 글로벌 선두 주자로 만들기 위한 청사진을 담은 166쪽짜리 보고서를 공개한 바 있다.

행정명령 14178호에 따라 출범한 이 그룹은 금융 규제의 현대화, 은행의 암호화폐 서비스 참여 확대, 그리고 비증권 디지털 자산 현물 시장에 대한 상품 선물 거래 위원회(CFTC)의 직접적인 감독 권한 부여 등을 포함한 대대적 개혁을 권고했다.

보고서는 또 지난 7월 발효된 ‘지니어스 법안(GENIUS Act)’를 긍정적으로 평가했는데 이는 스테이블코인에 대한 첫 연방 차원의 법적 프레임워크를 마련한 법안이다.

트럼프 행정부는 이 법이 글로벌 금융에서 달러의 위상을 강화하는 동시에 중앙 은행 디지털 화폐(CBDC)에는 반대한다는 입장을 분명히 한다고 설명했다.

백악관은 해당 권고가 은행 규제의 장벽을 이미 걷어냈으며 이를 통해 ‘암호화폐의 황금기’로 가는 길을 열었다고 주장했다.

한편 암호화폐 기업들은 시장 반등에 힘입어 더욱 강한 실적을 내놓고 있다. 마이크로스트래티지는 2분기 매출 1억 2,040만 달러를 기록했고 비트코인 1만 2,800개를 추가 매수해 총 보유량을 15만 2,800개로 늘렸다.

블록은 비트코인 매출이 전년 대비 34% 늘어났다고 발표했으며 코인베이스는 SEC와의 소송이 이어지는 가운데도 6억 6,300만 달러의 매출을 기록했다. 로빈후드는 상장 이후 처음으로 분기 이익을 달성했다.

분석가들은 기업들이 이미 총 비트코인 공급량의 6% 이상을 보유하고 있다며 기업 비축 흐름이 가속화되고 있다고 지적한다. 또한 트럼프가 추진하는 SEC 개편이 현실화될 경우 재무 보고 체계 전반이 크게 바뀔 수 있다고 전망한다.