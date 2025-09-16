솔라나 전망: TVL 130억 달러 역대 최고치 기록 – 한 달 내 500달러 가능성

솔라나 디파이 생태계가 TVL 132억 5,000만 달러로 사상 최고치를 경신하고 DEX 거래량과 사용자 수가 급증하며 가격 전망 낙관론이 강화되고 있다. SOL이 모멘텀을 유지할 경우 500달러까지 상승할 가능성이 존재한다.

솔라나 디파이 생태계가 신기록을 달성하면서 솔라나 가격 전망 낙관론이 강화되고 있다.

디파이라마 데이터에 따르면 솔라나 체인 총 예치금액(TVL)이 역대 최고치인 132억 5,000만 달러를 달성했으며 지난주에만 18% 증가했다.

솔라나 네트워크의 강한 성과는 한 달 안에 SOL 가격이 500달러까지 오를 수 있다는 기대감을 고조시키고 있다.

지난 5개월 동안 솔라나 TVL이 65억 달러와 100억 달러 사이에 머물렀으나 9월에 120억 달러를 처음으로 돌파하면서 네트워크 성장이 가속화하고 있다고 시사했다.

솔라나 DEX 거래량 84% 급증, 일 사용자 수 220만 명

가장 최근에 이처럼 솔라나 체인이 폭발적으로 성장한 시기는 바로 1월 도널드 트럼프의 대통령 취임식 시기로, 당시 솔라나 코인 가격이 일주일 만에 168.88달러에서 295.83달러까지 급등했다.

출처: 디파이라마

솔라나 DEX 거래량도 1월 이후 처음으로 50억 달러를 회복했으며 30일 전 대비 84% 증가했다. 글래스노드 데이터를 보면 가상자산 거래소의 솔라나 잔고도 급속도로 감소하고 있다.

투자자 자본금이 비트코인에서 이더리움으로 이동하며 이더리움이 강하게 랠리했을 때에도 유사한 양상이 나타나 이번에는 자본금이 솔라나 코인으로 몰리고 있다고 추측할 수 있다.

솔라나 트레저리 기업의 SOL 매집도 이어지고 있다. 갤럭시 디지털은 120만 SOL을 추가 매입했다. 포워드 인더스트리가 16억 5,000만 달러 조달 계획을 발표한 후 갤럭시 디지털의 총 솔라나 매입 규모는 약 650만 SOL( 15억 5,000만 달러 상당)에 달했다.

암호화폐 트레이더 블런츠 캐피털은 솔라나 차트에 강세 지표가 모두 등장했다고 주장하며 5파 패턴이 2026년 1분기 솔라나 500달러 달성 가능성을 가리킨다고 예측했다.

this is how im counting $SOL now and i think >$500 into Q1 next year is not that unreasonable. pic.twitter.com/ZRfuPoLGjK — Bluntz (@Bluntz_Capital) August 29, 2025

솔라나 전망: 핵심 지지선 229달러

기술적 관점에서 보면 솔라나 코인이 250달러 저항선에 부딪힌 후 약 234.22달러 부근에서 거래되고 있다. 업비트 솔라나 시세는 32만 5,900원으로 34만 원까지 상승했다가 조금 후퇴한 것을 확인할 수 있다.

솔라나 코인 단기 저항선은 20일 EMA가 위치한 238달러이고 지지선은 50일 EMA가 있는 229달러에 있다.

출처: 트레이딩뷰

솔라나 코인이 20일 EMA를 탈환한다면 250달러를 재시험하고 270달러까지 상승 랠리를 이어갈 가능성이 있다. 이 경우 약 14% 상승할 여력이 있다.

솔라나 코인이 모멘텀을 유지한다면 몇 주 안에 다음 목표 가격이 500달러가 될 수 있다.

그러나 반대로 솔라나 가격이 50일 EMA 아래로 미끄러진다면 약세 모멘텀이 강화하며 100일 EMA가 위치한 219달러 혹은 그 아래에 있는 200일 EMA 207달러까지 떨어질 수 있다.

상대 강도 지수(RSI)는 과매수 구간에 근접했다가 49까지 후퇴해 강세 모멘텀의 약화를 암시했으며 다음 상승 돌파 전 후퇴 혹은 추가 조정 가능성을 나타냈다.

