아반티스(AVNT) 업비트 상장 후 신고가 경신, 차익 실현 추가 하락 가능

아반티스 코인(AVNT)은 출시 일주일 만에 바이낸스와 업비트 등 주요 거래소에 상장하며 업비트 기준 2,233원까지 상승했으나 과열 신호로 단기 조정 가능성이 제기된다. AVNT는 베이스 네트워크 기반 실물자산 파생상품 디파이 플랫폼이다.

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

아반티스 코인(AVNT)이 출시 일주일 만에 바이낸스, 업비트 등 주요 가상자산 거래소에 상장하며 신고가 1.57달러를 기록했다. 아반티스 코인은 일주일 상승률이 한때 300% 이상 기록했다.

업비트, 아반티스 코인 KRW, BTC, USDT 마켓 상장

국내 가상자산 거래소 업비트가 9월 15일에 아반티스 코인을 원화, 비트코인, 테더 마켓에 상장했다. 업비트는 거래지원 개시 시점을 본래 15일 14시로 공지했으나 삼십분 앞당겨 13시 30분부터 거래를 지원했다. 입출금은 베이스 네트워크만 지원한다.

아반티스 코인은 9월 9일 상장한 신규 프로젝트이다. 토큰생성이벤트에서 개발팀은 12.5%의 공급량을 에어드랍을 지급해 초기 기여자를 보상했다. 아반티스 코인은 출시 초반부터 코인베이스 등 주요 가상자산 거래소에 상장해 상승 흐름을 보이고 있으며 어제 바이낸스, 업비트에 연이어 상장하며 모멘텀이 가속화되었다.

아반티스 코인은 어제 업비트 상장 후 급등 움직임을 보이며 글로벌 시세로 1.57달러, 업비트 시세로 최고 2,233원까지 상승했다. 기사 작성 시점 기준 업비트 아반티스 코인 가격은 1,578원으로 전일 대비 8.10% 하락했다.

출처: 업비트 거래소 스크린샷

글로벌 아반티스 현물 거래량은 17억 1,000만 달러로 시가총액 대비 589.8%에 달해 투자자의 관심이 집중했다고 나타냈다. 하지만 오늘 업비트 상장빔 이후 차익 실현 매물이 나타나며 매도 압력도 강한 모습이다.

아반티스 코인 전망: 추가 하락 가능성

아반티스가 어제 급등 움직임을 보이며 시장 과열 신호가 나타나 추가 하락 가능성도 존재한다.

출처: 트레이딩뷰

상대 강도 지수(RSI)가 어제 과매수 구간에 진입했다가 하락하고 있으며 MACD선 역시 신호선 아래로 약세 크로스오버를 형성해 모멘텀 둔화를 시사했다.

아반티스가 계속 약세를 이어가면 $0.98까지 떨어질 수 있으며 그 아래로 붕괴할 경우 $0.80까지 후퇴할 수 있다.

아반티스 코인은 거래소 상장 등 투자 관심이 일시적으로 몰리는 이벤트로 단기적으로 시세 변동성이 높을 수 있다. 초기 투자자의 차익 실현이 이어지며 매도세가 이어질 가능성이 있으므로 시장의 흐름을 지켜보아 대응할 필요가 있다. 하지만 매수 모멘텀을 유지한다면 다시 전고점에 도전할 확류도 존재한다.

아반티스 소개

아반티스는 베이스 네트워크 기반 실물자산 토큰 무기한 선물 거래 플랫폼이다. 아반티스는 합성 암호화폐뿐만 아니라 외환, 상품 등을 디파이 생태계에서 거래할 수 있는 탈중앙화된 파생상품 프로토콜을 구축했다. 또한 효율적 자본 활용 및 깊은 유동성으로 기존 중앙화된 거래소와 유사한 경험을 제공하면서도 디파이 원칙을 지키켜 발전해나가고자 한다.

이용자는 직접 온체인으로 합성 자산과 무기한 선물을 거래할 수 있으며 암호화폐, 외환, 상품 등 다양한 시장이 지원된다. 아반티스는 급격한 시세 변동으로부터 투자자를 보호하기 위한 동적 리스크 관리 전략을 적용해 기존 플랫폼에 비해 투명성 및 효율성을 강화했다. 또한 이용자가 직접 유동성을 제공하며 참여할 수도 있다.

AVNT 코인은 베이스 블록체인 생태계의 프로젝트라는 점에서도 투자자 관심도가 높다. 베이스 체인은 급격히 성장 중인 이더리움 레이어 2 체인으로 유명한 베이스 체인 코인을 찾는 수요가 아반티스로 몰리고 있다. AVNT 코인은 거버넌스, 스테이킹, 할인 혜택 등의 유틸리티를 가졌다.

