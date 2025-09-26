견조한 고용 지표에 달러 강세, 비트코인 11만 달러 붕괴

미국 고용과 GDP 지표가 예상보다 견조하게 나오며 연준의 금리 인하 기대가 약화되고 달러가 강세를 보이자, 비트코인은 ETF 유입 둔화와 장기 보유자 매도세 속에 11만 달러 아래로 하락했다.

작성자 Robert Jang 작성자 Robert Jang 작성자 소개 크립토뉴스에서 크립토 콘텐츠 크리에이터로 활동하고 있는 Robert Jang은 MIT 블록체인 교육 과정을 이수한 뒤 자산운용사, 스타트업 등에서 금융, 테크... 작가 정보 공유하기 복사됨 최종 업데이트: 9월 27, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

이번주에 미국 고용 시장이 예상보다 견조한 것으로 나오며 금융 시장이 충격에 출렁였다. 달러는 강세를 보였으며 비트코인은 11만 달러 아래로 하락했다.

9월 셋째주 미국 신규 실업수당 청구 건수는 1만 4,000건 증가한 21만 8,000건을 기록해 2개월 최저 수준이었다. 한편 2분기 미국 국내총생산(GDP) 성장률은 3.3%에서 3.8%로 상향 조정되었다.

예상보다 견고한 경제 지표에 미국 달러는 3주 최고치를 달성하며 하루만에 0.3% 올랐지만 위험 자산 시장은 타격을 받았으며 비트코인은 11만 달러 아래로 떨어졌다.

Dollar popped on the strong data$DXY +0.3% pic.twitter.com/6l36h1QJA0 — Mike Zaccardi, CFA, CMT 🍖 (@MikeZaccardi) September 25, 2025

예상보다 견고한 경제에 금리 인하 확률 급감, 비트코인 11만 달러 아래로 붕괴

블룸버그 터미널 데이터를 보면 새로 발표된 경제 데이터가 연준의 공격적 금리 인하 가능성을 낮추었다. 지난주에 연준이 FOMC 회의를 통해 기준 금리를 0.25%포인트 인하했을 때 스티블 미란 연준 이사는 더 빠른 통화 정책 완화를 주장했지만 파월 의장은 신중할 필요가 있다고 반박했다.

최근의 경제 데이터 발표 후 CME 그룹의 페드워치 도구에서 10월 금리 인하 확률은 92%에서 85.5%로 하락했다.

출처: CME 그룹

글래스노드 마켓 인사이트 역시 비트코인이 모멘텀 소진 신호를 보이고 있다고 밝혔다. 비트코인 공급량 흡수의 주 동력 중 하나였던 비트코인 ETF 순유입은 FOMC 회의 전후로 둔화되었다. 게다가 장기 보유자의 매도가 가속화되었다.

비트코인의 약세는 현물 시장과 선물 시장 모두에 걸쳐 나타났다. 단기 보유자의 평균 매입 단가 11만 1,000달러가 주요 지지선으로 작용하고 있는 가운데 비트코인이 이 가격을 사수해야만 추가 하락을 방어할 수 있다.

게다가 비트코인이 0.95 비용 기준 분위수(Cost Basis Quantile) 아래로 떨어졌다. 이는 핵심 리스크 구간으로 차익 실현 구간을 나타낸다.

출처: 글래스노드

해당 분기점을 회복하면 반등 신호로 볼 수 있다면 실패할 경우 10만 5,000달러에서 9만 달러 지지선까지 추가 하락할 수 있다.

게다가 러시아 우크라이나 분쟁을 둘러싼 불확실성도 시장에 영향을 미치고 있다. 러시아 군용기가 알래스카 상공을 비행했다는 보도가 나오며 시장의 약세에 기여했다.

U.S. fighter jets were scrambled Wednesday to identify and intercept four Russian warplanes flying near Alaska, the North American Aerospace Defense Command said. https://t.co/xCl0PXoIYl — CBS News (@CBSNews) September 25, 2025

가자 지역의 지정학적 분쟁 역시 투자자의 피난처 자산 선호 경향을 강화하고 있다. 이에 따라 금값은 오르고 있지만 비트코인은 새로운 자본 유입에 어려움을 겪고 있다. 다만 일부 시장 전문가는 최근의 상황을 일시적 약세장으로 보고 있다.

전문가들, 장기 비트코인 전망 낙관하며 “아직 코인 불장 안 끝났다”

암호화폐 애널리스트 렉트 캐피탈은 비트코인이 11만 2,000달러 아래에서 고전하고 있지만 21주 EMA가 꾸준히 상승하며 11만 4,200달러 회복에 도전하고 있어 추세 반전 가능성을 시사했다고 주장했다.

그는 비트코인 가격이 이 EMA를 되찾아야 강세 모멘텀을 형성해 신고가에 도전할 수 있다고 분석했다.

출처: 렉트 캐피털 X

전반적으로 업계 전문가들은 비트코인과 전체 가상자산 시장이 추가로 하락할 수는 있지만 아직 코인 불장이 끝나지 않았다는 데 동의하고 있다.

비트코인은 여전히 구간 하단에서 거래 중이며 역 헤드앤숄더 패턴이 형성되고 있다. 또한 차트에서 더 높은 저점이 나타나기 시작했다.

비트코인의 하락은 계절성 경향에 부합하기도 한다. 지난 5년 동안 4번이나 10월 및 11월 상승장에 진입하기 전에 비트코인이 후퇴하는 흐름을 보였다.

단기 약세에도 불구하고 코인베이스 CEO 브라이언 암스트롱은 비트코인이 2030년에 100만 달러까지 도달할 수 있다고 예측했다.

다른 코인 억만장자이자 전 비트멕스 CEO인 아서 헤이즈 역시 비트코인이 100만 달러에 도달하고 2028년에 최고 340만 달러까지 상승할 수 있다고 보았다.

그의 예측은 스콧 베센트 미 재무장관이 수익률곡선제어(YCC) 정책을 도입해 유동성을 대량으로 공급하는 상황을 전제로 하며 헤이즈는 이를 두고 “글로벌 통화 구조에서 100년에 한 번 올법한 변화”라고 표현했다.

🟢 @CryptoHayes predicts $3.4 million Bitcoin by 2028 based on Treasury yield curve control policies and massive money printing scenarios.#Bitcoin #Predictionhttps://t.co/DeV8BsWviO — Cryptonews.com (@cryptonews) September 23, 2025

BTC 기술적 분석: 11만 6,000달러 거절 후 10만 8,000달러까지 후퇴

기술 분석 관점에서 비트코인 1시간봉 차트를 보면 최근의 랠리를 받쳐주었던 상승 채널 구간이 11만 6,000달러 저항선 및 11만 2,000달러 지지선 아래로 하락하며 붕괴되었다.

저항선 돌파 실패로 매도세력이 장악하게 되었으며 최근의 하락이 이러한 약세 모멘텀을 재확인시켜주었다.

출처: 트레이딩뷰

현재 비트코인이 10만 9,600달러 근처에 거래되고 있어 11만 1,000달러에서 11만 2,000달러 지지선을 되찾을 수 있을지 지켜보아야 한다. 이 가격을 유지한다면 반등 시 11만 6,000달러 저항선에 재도전할 수 있다. 반대의 경우 10만 8,000달러까지 하락할 것으로 보인다.

전반적으로 비트코인 차트는 단기 흐름이 강세에서 신중론으로 변했다고 시사한다. 비트코인의 다음 행보는 지지선을 유지하는지 여부에 달려있다.