코인 억만장자 아서 헤이즈, “2028년 비트코인 340만 달러” 예측

아서 헤이즈 전 비트멕스 CEO는 트럼프 행정부와 베센트 재무장관의 연준 장악 및 수익률곡선 제어(YCC) 시나리오를 전제로 2028년까지 비트코인이 최대 340만 달러에 도달할 수 있다고 전망했다.

작성자 Robert Jang 작성자 Robert Jang 작성자 소개 크립토뉴스에서 크립토 콘텐츠 크리에이터로 활동하고 있는 Robert Jang은 MIT 블록체인 교육 과정을 이수한 뒤 자산운용사, 스타트업 등에서 금융, 테크... 작가 정보 공유하기 복사됨 최종 업데이트: 9월 26, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

전 비트멕스 CEO 아서 헤이즈가 가장 대담한 비트코인 전망을 내놓으며 2028년까지 비트코인 가격이 340만 달러에 도달할 수 있다고 주장했다.

그의 예측은 스콧 베센트 미 재무장관이 수익률 곡선 제어 정책을 도입해 양적 완화를 가속화하는 시나리오를 전제로 했으며 이러한 상황을 두고 “100년에 한 번 올 만한 글로벌 통화 구조의 변화”라고 표현했다.

As promised "Four, Seven" discusses the Trump takeover of the Fed and is the corresponding essay to my KBW speech this morning.https://t.co/NV2XQei69d pic.twitter.com/9NKC8uq7An — Arthur Hayes (@CryptoHayes) September 23, 2025

연준 장악 목표로 삼은 트럼프 행정부

메일스트롬 암호화폐 투자 펀드 최고투자책임자(CIO)이기도 한 헤이즈는 2028년까지 연준과 상업은행의 신용 규모가 15조 2,290억 달러 증가할 것이라는 계산을 바탕으로 비트코인 전망을 예측했다.

헤이즈의 예측 모델은 연준이 재무부에서 새로 발행한 부채의 50%를 매입하고 은행이 트럼프의 남은 임기 동안 7조 5,690억 달러의 신용을 창출한다고 가정했다.

그는 베센트 재무장관이 이사 임명 및 규제적 압박을 통해 연준을 장악하려는 계획을 핵심으로 보았다.

헤이즈는 약 34조 달러 규모로 추산되는 해외 예치 미국 달러화(유로 달러) 시장에 대한 통제권을 장악하려는 베센트의 계획을 두고 재무장관을 양들의 침묵 속에 나오는 “버팔로 빌(Buffalo Bill)”이라는 별명으로 불렀다.

지급준비금리(IORB)를 통해 단기 금리를 조작하려면 트럼프 행정부에서는 연준 이사회 7명 중 4명을 확보해야 한다.

헤이즈는 최근 FOMC 회의에서 반대 의견을 미셸 보우먼 이사와 크리스 월러 이사를 트럼프 정부측에 우호적인 인사로 보았으며 새로 임명된 스티브 미란(Stephen Miran) 이사까지 총 세 명을 이미 확보했다고 보았다.

출처: 서브스택

리사 쿡 연준 이사의 경우 연방주택금융청(FHFA) 빌 풀테(Bill Pulte) 국장으로부터 주택담보대출 사기 혐의를 고발 당해 해임 압박을 받고 있다.

미 법무부는 쿡 이사에 대한 수사에 돌입하고 대배심 제도 활용을 검토하고 있다. 헤이즈는 이 경우 쿡 이사가 2026년 초에 이사회에서 강제로 물러날 수밖에 없다고 보았다.

한편 트럼프 행정부는 2026년 2월 선거에서 지방 연방은행 총재들로 교체할 계획이다.

헤이즈는 트럼프 행정부가 FOMC를 장악하기 위해 새로 임명하는 연준 이사 4명 중 3명만 확보하면 충분하며, 이를 통해 통화를 발행해 사금융 시장이 사지 않는 미 국채를 매입할 수 있다고 분석했다.

스테이블코인 인프라가 글로벌 예치금 흡수할 것

헤이즈는 지난달 블로그 글에서 베센트 재무장관이 미래 금융 위기에서 해외 은행에 대한 연준의 지원을 철회한다는 위협으로 10조에서 13조 달러의 유로달러 예치금의 이동을 유도할 수 있다고 주장했다.

이러한 정책 변화에 따라 유로달러 예치자들은 미 은행 예금과 국채에 집중 투자하는 테더 같은 스테이블코인 발행사로 옮겨갈 수 있다.

이러한 전략은 전통 은행 시스템을 넘어 코인 지갑 이용이 가능한 미국 소셜 미디어 플랫폼을 통해 전 세계 개발도상국의 개인 예금 21조 달러를 유치하는 것을 목표를 한다.

헤이즈는 왓츠앱이 필리핀 같은 국가의 이용자들에게 원활한 스테이블코인 결제 기능을 공급하면서 현지 은행 규제를 우회해 수십억 명이 디지털 달러 은행 계좌를 개설할 수 있을 것으로 전망했다.

개발도상국의 중앙은행들은 국민들이 일상 거래에 달러 연동 스테이블코인을 채택하면서 통화 주권이 약화될 수 있다.

현지 정부에서는 인터넷 차단을 제외한 마땅한 대응책이 없는 상황에서 트럼프 행정부는 스테이블코인 확산에 저항하는 인사들에 대해 해외 보유 자산을 위협하는 방식으로 경제 제재를 가할 수 있다.

유럽의 예금도 마찬가지 상황에 놓였다. 헤이즈는 독일 및 프랑스 우선주의 정책이 통화 연맹을 분열시키며 유로가 붕괴할 것이라고 예측했다.

따라서 유럽 은행 예금 16조 7,400만 달러를 더하면 스테이블코인 전환 가능한 전체 시장 규모가 약 34조 달러가 된다.

강제적 스테이블코인 채택은 미 국채에 대한 가격 비민감 수요를 유발하며 결국 베센트가 연준의 금리보다 낮은 금리에 국채를 발행하면서도 스테이블코인 발행사의 수익성을 유지할 수 있다.

이러한 구조는 결국 재무부가 연준의 정책 결정에 상관없이 단기 금리에 대한 통제권을 장악할 수 있도록 한다.

헤이즈, HYPE 강세 전망 후 전량 매도

헤이즈는 한편 디파이 프로토콜 하이퍼리퀴드에 대한 강세 장기 전망을 제시한 직후 보유한 HYPE 전량을 매도해 82만 3,000달러의 수익을 올려 논란을 빚기도 했다. 그는 페라리 테스타로사 보증금을 위해 필요했다고 언급했다.

헤이즈는 도쿄에서 열린 웹X 컨퍼런스에서 하이퍼리퀴드가 126배 오를 수 있다고 전망한 지 몇 주만에 9만 6,628 HYPE를 매도했다.

헤이즈의 하이퍼리퀴드 코인 매도 시기는 프로토콜의 언락 시기와도 맞물렸다. 11월 29일부터 2억 3,780만 HYPE(약 119억 달러)에 달하는 대량 토큰 언락이 시작하며 이로 인해 24개월에 걸쳐 매월 5억 달러의 매도 압력이 발생할 것으로 예상된다.

헤이즈는 메일스트롬 펀드를 통해 하이퍼리퀴드의 현존하는 바이백 메커니즘은 매월 8,500만 달러의 매도압력만 흡수할 수 있다고 경고했다.

🐻 Whale withdraws $122 million in HYPE tokens as Arthur Hayes and Ansem exit ahead of massive November token unlock events.#Hyperliquid #Hypehttps://t.co/aWzra4hBDO — Cryptonews.com (@cryptonews) September 22, 2025

이와 동시에 또 다른 대형 고래 투자자가 1억 2,200만 달러 상당의 HYPE 토큰을 출금했다. 이 고래 투자 지갑은 Techno_Revenant 소유인 것으로 밝혀졌으며 9개월 간 보유하며 미실현 수익이 9,000만 달러에 달한 것으로 알려졌다.

유명 암호화폐 트레이더 안셈 역시 하이퍼리퀴드 엑소더스에 합류하며 공급 구조 우려를 들며 49만 2,000만 달러어치를 매도했다.

헤이즈는 비트코인이 2025년에 25만 달러까지 상승할 수 있다는 전망을 유지하면서도 투자자들이 하룻밤 사이 부자가 되리라 기대해서는 안 된다고 경고했다.

그는 단기적 관점은 청산으로 이어진다고 비판하는 동시에 인플레이션을 고려했을 때 비트코인이 전통 시장에 비해 장기적으로 높은 퍼포먼스를 보여주었다고 장기 투자 가치를 강조했다.