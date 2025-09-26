네이버, 업비트 운영사 두나무 인수 검토 중

네이버와 두나무는 원화 스테이블코인 사업을 통해 해외 시장 진출을 목표로 하고 있다. 이번에 네이버와 두나무의 인수 계약까지 추진되면 국내 핀테크 시장의 지각변동이 예상된다.

작성자 Robert Jang 최종 업데이트: 9월 27, 2025

국내 최대 핀테크 회사 네이버가 국내 1위 가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무를 인수하는 계약을 추진 중이라는 보도가 나왔다.

네이버의 핀테크 자회사 네이버파이낸셜이 두나무와 포괄적 주식 교환을 추진 중인 것으로 알려졌다.

포괄적 주식 교환에 따르면 네이버가 신주 발행을 통해 두나무의 기존 주주로부터 주식을 매입하게 된다. 조선데일리는 25일 양사가 비상장 주식에 대한 교환 비율을 조정하는 과정에 있다고 보도했다.

주식 교환은 두 회사가 현금 대신 주식을 교환해 모회사-자회사 지배 구조를 형성할 수 있도록 한다. 궁극적으로 네이버는 이번 계약을 통해 디지털 금융 시장 및 가상자산 시장으로 진출할 발판을 얻는 셈이다.

해외 진출 계획으로 인수 건에 글로벌 의의 추가

네이버파이낸셜은 연간 80조 원에 달하는 결제액을 처리한다. 업비트의 경우 국내 가상자산 거래소 점유율 1위, 전 세계 현물 거래량 기준 4위를 기록해 국내 기술 및 암호화폐 분야에서 강력한 동맹이 형성될 수 있다.

이미 두 기업은 원화 스테이블코인 사업을 추진하고 있으며 이를 기반으로 해외로 사업을 확장하는 목표를 가졌다. 업계에서는 네이버가 국내 한계에서 벗어나 글로벌 핀테크 기업으로 발돋움하기 위한 단계로 보았다.

이번 인수건이 성공적으로 진행될 경우 국내 금융 서비스 시장에 지각 변동이 예상된다. 네이버페이는 국내에서 가장 널리 이용되는 디지털 지갑 중 하나로, 주요 경쟁사로 카카오페이, 토스 등이 있다. 여기에 업비트의 암호화폐 시장 지배력까지 더하면 네이버가 결제, 쇼핑, 금융, 디지털 자산을 하나의 생태계로 통합할 가능성이 있다.

네이버 인수 논의 와중에 거래소 간 점유율 전쟁도 치열해져

네이버 인수 추진 보도가 나온 시기는 흥미롭다. 이번주에 서울에서 코리아 블록체인 위크(KBW)가 추진 중이어서 전 세계의 이목이 국내 가상자산 업계에 집중된 상태이다.

이번주 초에는 업비트 경쟁사 빗썸이 미국 도널드 트럼프 대통령 관련 디파이 사업인 월드리버티파이낸셜(WLFI)와 파트너십을 맺었다.

지난 몇 년 동안 업비트는 국내에서 지배적인 입지를 차지했으며 2022년 이후 몇 개월 동안 시장 점유율이 80%를 넘을 정도로 압도적인 1위를 유지했다. 이에 일부 국회의원은 업비트의 시장 독점에 대한 우려를 표현하기도 했다.

그러나 최근에는 판도가 바뀌고 있다. 9월 9일에 빗썸이 업비트에 상장하지 않은 AI 코인 월드코인의 거래를 지원하는 가운데 월드코인 거래량이 폭증하면서 빗썸 국내 시장 점유율이 46%까지 치솟았다. 당시 업비트는 점유율 50.6%를 기록했다. 이를 계기로 두 거래소 간 경쟁이 치열해졌다. 두나무 인수를 고려하고 있는 네이버 입장에서는 고민거리가 증가한 셈이다.

앞으로 네이버와 두나무의 인수 계약이 완료되면 국내 핀테크 시장에서 역대급 인수합병 사례로 평가될 수 있어 추이를 지켜볼 필요가 있다.