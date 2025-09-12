업비트, 빗썸 추격에 맞불…신규 코인 상장 공세

업비트가 빗썸의 시장 점유율 추격에 대응해 9월 들어 연이은 신규 코인 상장 등 공세적 전략을 펼치고 있다. 빗썸이 점유율을 46%까지 끌어올리며 국내 거래소 간 경쟁이 심화되고 있다.

국내 가상자산 거래소 업비트가 경쟁사 빗썸의 시장 점유율 추격에 코인 상장 행렬을 이어가고 있다. 서울경제 보도에 따르면 업비트가 지난 10일 새 7개의 코인을 신규 상장했다.

업비트 상장 공세: 빗썸의 점유율 추격 막을 수 있을까

서울경제지는 9월 9일 기사에서 빗썸의 국내 시장 점유율이 46%까지 상승해 업비트의 점유율 50.6%를 바짝 따라잡았다고 보도했다.

업비트는 2022년부터 국내 암호화폐 거래 시장을 지배했으며 때로는 시장 점유율이 80%를 넘기도 했다.

이에 따라 일부 국회의원은 업비트 운영사 두나무가 가상자산 거래소 분야에서 독점 기업이 되었다고 비판하기도 했다.

그러나 최근 몇 개월 동안 빗썸이 조금씩 업비트의 시장 점유율을 빼앗았다. 빗썸은 국민은행과 제휴를 맺었으며 나스닥 상장을 검토 중이라는 이야기도 나왔다.

업비트가 빗썸의 급성장에 대응해 신규 코인 출시 공세를 펼치는 것으로 보인다.

한 익명의 거래소 관계자는 업비트가 빗썸이 파격적 이벤트 없이도 시장 점유율을 5% 포인트 이내로 좁혀 우려하고 있다며 “업비트 입장에서는 위기감을 느낄 수밖에 없다”라고 표현했다.

월드코인(WLD) 신속 상장

서울경제 기사는 특히 업비트가 국내 월드코인 거래량 급증에 대응한 방식에 주목했다.

월드코인 거래량으로 9월 9일 빗썸의 시장 점유율이 46%까지 치솟자 업비트가 즉각 대응하며 한국 시간 오후 7시에 월드코인 상장을 예고하고 2시간만인 오후 9시부터 거래를 시작한 것이다.

11일에는 업비트가 리네아(LINEA) 코인을 상장했다. 이미 업비트의 9월 상장 코인 수는 8월 전체 상장 코인 수를 추월했다.

전문가들은 시장 과열로 투자자 피해 가능성 경고

업비트는 그동안 빗썸보다 보수적인 관점에서 코인 상장에 접근해왔다.

전문가들은 두 거래소가 상장 전쟁을 본격 시작하면 장기적으로 투자자가 피해를 볼 수 있다고 경고했다.

비판가들은 “거래소 간 상장 경쟁 과열”이 “심사 과정 부실”로 이어질 수 있다고 우려했다.

전문가들은 또한 코인 상장 열풍과 함께 상장폐지도 흔해지고 있다고 언급했다.

올해 7월 이후 빗썸, 업비트, 코빗, 코인원, 고팍스에서 총 25개의 알트코인이 상장 폐지되었다.

이들 중 일부는 플랫폼에 상장한 지 얼마되지 않은 프로젝트였다. 한 익명의 업계 관계자는 서울의 규제 강화가 오히려 문제를 유발하고 있다고 지적하며 다음과 같이 말했다: