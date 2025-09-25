솔라나 전망: 온체인에서 고래들은 ‘솔라나’ 선택 중 – 이더리움 넘을 가능성은

솔라나는 최근 밈코인 중심 열풍이 약화되고 스테이블코인 거래와 기관 수요가 성장하면서 생태계가 성숙 단계로 전환하고 있다.

작성자 Robert Jang 작성자 Robert Jang 작성자 소개 크립토뉴스에서 크립토 콘텐츠 크리에이터로 활동하고 있는 Robert Jang은 MIT 블록체인 교육 과정을 이수한 뒤 자산운용사, 스타트업 등에서 금융, 테크... 작가 정보 공유하기 복사됨 제휴사 면책조항 제휴사 면책조항



크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기 최종 업데이트: 9월 26, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

지난 몇 주 동안 솔라나 코인은 이더리움을 능가하며 사상 최고가에 근접했다가 후퇴했다. 이번 랠리로 솔라나 전망 기대감은 하늘 높이 치솟고 있으며 특히 기관 투자자와 월가의 거물들이 솔라나를 지지하면서 가속화되고 있다.

두 개의 대형 솔라나 준비 자산이 연이어 출시되었다. 판테라 캐피탈은 높은 평균 매입가에 수십억 SOL을 매입하면서 새로운 솔라나 바닥 가격을 형성하고 있다. 생태계 관련 통계 역시 솔라나 강세론을 뒷받침한다. 솔라나 총예치금액(TVL)은 한 달 새 0.3% 증가했다. 같은 기간 이더리움은 시세가 신기록을 세웠지만 TVL은 7% 이상 감소했다.

출처: 디파이라마

온체인 활동 역시 유사한 흐름을 보여주었다. 솔라나 체인은 일 평균 DEX 및 온체인 거래량이 50억 달러를 넘었다. 한때 거래량 중 상당한 비중이 밈코인에서 유래했지만 이제는 다른 흐름이 과찰되면서 솔라나 기반이 더욱 견고해지고 있다고 시사했다. 결과적으로 전문가들의 솔라나 코인 전망도 점점 높아지고 있다.

밈코인과 펌프펀은 끝물일까

블록웍스 데이터를 보면 2024년 말에서 2025년 초에 솔라나 DEX 활동 중 60% 이상이 밈코인에서 발생했다. 그리고 이 중에서 대부분은 유명 솔라나 밈코인 런치패드 펌프펀(Pump.fun)에서 유래했다. 펌프펀 덕분에 이 시기에 솔라나 체인은 이더리움 DEX 거래량의 두 배 가까이 기록했다.

솔라나 공동 창업자 아나톨리 야코벤코(Anatoly Yakovenko)는 언제나 이러한 생태계 구조가 지속가능하지 않다고 경고했다. 그는 밈코인 열풍의 정점에서도 빌더들을 옹호했으며 이러한 관점이 커뮤니티로부터 강한 비판을 받기도 했다.

출처: 블록웍스 리서치

하지만 최근의 양상을 보면 야코벤코의 통찰이 맞았던 것으로도 보인다. 트럼프 코인 및 멜라니아 코인 출시 후 밈코인 거래량이 급감했으며 이제 전체 솔라나 네트워크 활동 중 30% 미만을 차지한다. 이는 2024년 2월 이후 최저 수준이다. 리브라 코인 같은 러그풀 사태와 트럼프 코인 논란 등은 개인 투자자의 신뢰를 약화시켰다.

밈코인 거래 감소는 네트워크 이용자의 감소로도 이어졌다. 올해 1월 솔라나 DEX 일일 이용자 수가 480만 명으로 최고치를 기록했지만 9월에는 그 수치가 80만 명 이하로 미끄러졌다.

밈코인 자리를 차지한 스테이블코인: 솔라나 가격에 미칠 영향은

출처: 블록웍스 리서치

올해 초에는 밈코인 열풍이 불었다면 이제 스테이블코인 트레이딩이 그 자리를 차지하고 있다. 블록웍스 데이터를 보면 솔라나 코인(SOL)과 스테이블코인 사이 스왑 거래가 DEX 거래량의 58% 가까이를 차지하고 있으며 이는 2023년 11월 이후 최고 수준이다. 스테이블코인과 스테이블코인 사이 스왑 거래 역시 증가하고 있으며 전체 거래 중 약 4%를 차지했다.

솔라나의 스테이블코인 생태계는 연초 50억 달러에서 120억 달러 이상으로 팽창했다. 이러한 변화는 솔라나 네트워크가 단지 밈코인 열풍 너머로 성숙해지고 있다고 시사했다. 트레이더들은 헷지, 결제, 기관 투자 전략에 이용할 더 유연하고 안전한 도구를 찾아 스테이블코인으로 몰리고 있다. 이러한 생태계 변화가 전통 금융 시장이 솔라나에 주목하는 이유 중 하나일 수 있다.

솔라나 전망: 400달러에서 500달러 전망이 나오는 이유

출처: 트레이딩뷰

솔라나 코인은 이번주에 하락세를 이어가고 있으며 기사 작성 시점 기준 204.89달러에 거래되고 있다. 7일 하락률은 16.35%를 기록했으며 이제 주요 지지선에 접근하고 있다. 솔라나 차트를 보면 급격한 흐름 변화를 확인할 수 있다. 먼저 하락 쐐기형 패턴에서 돌파해 상승했던 솔라나 코인은 이제 상승 채널 안에 갇혔으며 213달러가 저항선으로 작용하고 있다.

관건은 200달러에서 210달러 구간을 유지하는지에 있다. 솔라나 코인이 이 가격대를 유지한다면 강세 모멘텀을 유지할 수 있으며 다음 목표 가격으로 전고점 부근인 295달러를 삼을 수 있다. 이 가격마저 돌파한다면 400달러를 향한 질주도 가능하다. 반대로 가격 구간을 유지하지 못하면 더 깊은 하락이 기다리고 있다.

RSI는 40대 중반에 있어 모멘텀의 둔화를 시사했지만 아직 과매도 구간에 진입하지는 않았으며 MACD 역시 약세에 기울었다. 하지만 기관 투자자의 든든한 지원 및 임박한 시장 반등을 고려하면 전문가들의 강세 전망을 유지하는 이유를 이해할 만하다.

스노터 프리세일: 솔라나 모멘텀 이용할 만한 프리세일 기회

솔라나는 그동안 여러 차례 회의론자들의 비관을 뚫고 회복력을 보여주었다. 최근의 후퇴에도 불구하고 솔라나는 이더리움에 대적하는 유일한 블록체인으로 동시에 내러티브의 전환도 선도하고 있다. 스테이블코인 유입과 기관 투자자의 지원이 밈코인 대신 생태계의 활동을 주도하면서 투자자들은 솔라나 코인의 강세 모멘텀을 활용할 만한 유틸리티 기반 프로젝트를 찾고 있다.

스노터 토큰(Snorter Token, SNORT)이 바로 이 틈새를 공략했다. 텔레그램 위에 직접 개발된 스노터 토큰은 솔라나 트레이더를 위한 첨단 트레이딩봇 ‘스노터 봇’을 개발 중이다. 스노터 봇은 지갑 카피 트레이딩, MEV 보호, 허니팟 탐지 등의 기능을 지원하며 경쟁 플랫폼 대비 낮은 0.85%의 거래 수수료를 제안한다.

출처: 스노터 토큰 공식 X

여기에 APY 115%의 스테이킹 보상과 보너스 리워드까지 더하면 가장 유망한 솔라나 트레이딩 허브 중 하나로 볼 수 있다.

SNORT 프리세일은 400만 달러 이상 모금했으며 고래 투자자와 개인 투자자 모두 조기 진입으로 토큰을 확보하고 있다. 솔라나가 기관 투자자의 선호 체인으로 자리매김한다면 스노터 토큰은 트레이더의 선호 플랫폼으로 부상할 수 있다.