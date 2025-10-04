솔라나, 세계 최대 파생상품 거래소 상장 검토중 – 1,000달러는 시작일 뿐
크립토뉴스는 독자 여러분과 투명하게 소통하고자 합니다. 크립토뉴스 콘텐츠 중 일부는 제휴 링크를 포함하고 있으며, 이러한 제휴를 통해 커미션을 받을 수 있습니다. 그러나 이는 당사의 분석, 의견, 리뷰에 영향을 미치지 않습니다. 크립토뉴스의 모든 콘텐츠는 당사가 확립한 원칙에 따라 마케팅 파트너십과는 독립적으로 제작됩니다. 더 보기
CME 그룹이 솔라나(SOL)를 대상으로 24시간 선물 및 옵션 거래를 준비하면서, 솔라나 코인 전망에 강세 기대감이 커지고 있다.
플랫폼은 비트코인과 이더리움 외 주요 알트코인으로 파생상품 범위를 확대할 계획으로, 오는 10월 13일 솔라나와 리플(XRP) 이 최초 대상이 된다.
이는 솔라나가 2026년 초부터 미국 전통 거래시간 외 세계 최대 파생상품 시장에서 거래될 수 있는 첫 주요 알트코인 중 하나로 자리매김함을 의미한다
보도자료에 따르면, 올해 암호화폐 선물 및 옵션 시장의 “사상 최대 거래량” 이 기록된 것이 이번 전환의 배경이다. 암호화폐가 전통 금융(TradFi)에 점점 더 깊숙이 편입되고 있음을 보여주는 사례다.
솔라나의 기관 투자 입지를 강화하는 이번 조치는 이달 내 승인 가능성이 거론되는 현물 솔라나 ETF 호재 와 함께 수요 촉매로 작용할 전망이다.
SEC의 새로운 일반 상장 규정에 따라 솔라나는 신속 심사 자격을 갖추었으며 이제 S-1 서류 승인 절차만을 남겨두고 있다.
전통 금융 수요가 솔라나 1,000달러 돌파 이끌까
전통 금융 수요 확대는 솔라나가 6개월간 이어진 상승 쐐기 패턴의 정점에 가까워지는 시점과 맞물리고 있다.
기술적 지표는 뚜렷한 강세 신호를 보인다. RSI는 최근 과매도 국면에서 반등해 55 위로 올라섰고 매수세가 매도세를 압도하고 있다.
또한 MACD 히스토그램은 단기선 위로 골든크로스를 형성해 단순 반등을 넘어 지속적 상승 추세 가능성을 시사한다.
다만 단기 심리적 저항선인 335달러가 돌파 시도의 무게를 시험할 수 있다.
핵심 돌파 기준은 올해 초 고점인 300달러 선이다. 이 지점을 지지선으로 전환할 경우 최대 130% 상승해 500달러까지도 향할 수 있다.
여기에 미국 금리 인하 기대감이 위험자산 투자심리를 자극하고 암호화폐 ETF가 수요를 끌어올릴 경우, 솔라나는 올해 말까지 최대 350% 상승해 1,000달러 달성이 가능하다는 분석도 나온다.
CME 그룹의 시장 참여까지 더해진다면 2026년에는 이보다 더 높은 가격대도 노려볼 수 있다.
솔라나가 2026년 돌파 기다리는 동안 프리세일로 수익 실현 중인 투자자들
대형 코인인 솔라나가 의미 있는 돌파를 이루려면 수개월간의 모멘텀 축적과 적절한 호재가 필요하다.
반면, 페페노드(PEPENODE)는 전혀 다른 접근 방식을 취하고 있다.
페페노드는 누구나 고가의 장비나 전문 기술 없이 가상 코인 채굴 리그를 구축해 보상을 얻을 수 있는 마인-투-언(Mine-to-Earn) 매커니즘을 결합한 밈코인이다.
사용자는 디지털 노드를 구매하고 리그를 업그레이해 페페코인과 같은 인기 밈코인으로 보상 받을 수 있다. 이는 단순 투자에 그치지 않고, P2E 게임적 재미를 더한 저진입장벽 수익 모델이다.
함께 읽기: 페페노드 구매 가이드 – 밈코인 채굴 보상과 재미를 동시에 잡은 $PEPENODE 사는법
토큰 소각 메커니즘도 내장됐다. 노드 및 리그 업그레이드에 쓰인 $PEPENODE 토큰의 70%가 소각되어 장기적으로 희소성을 강화한다.
현재 프리세일은 160만달러를 넘어섰고, 초기에 참여했던 투자자는 연 800% 스테이킹 이자(APY)를 누리게 된다.
국내 암호화폐 인플루언서 스탁뚱도 이번 밈코인 시즌 개막과 함께 눈여겨봐야 할 신규 프로젝트로 페페노드를 조명했다.
다음 가격 인상이 몇 시간 내 예정되어 있어, 대기보다는 조기 진입이 유리할 수 있다. 공식 웹사이트 및 X(구 트위터) 계정을 통해 최신 정보를 확인할 수 있다.가상 채굴의 재미와 보상을 모두 잡은 페페노드 – 프리세일 참여하기