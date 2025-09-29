10월 중순 솔라나 ETF 승인 가능성 있다는 애널리스트

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

ETF 애널리스트 네이트 제라시(Nate Geraci)는 최근 10월 중순이 미 규제 당국이 복수의 솔라나 ETF를 승인할 수 있으며 일부는 스테이킹을 포함한 상품이어서 기관 투자 수요 확대가 기대된다.

주요 내용: 복수의 주요 자산운용사가 현물 솔라나 ETF를 위한 S-1 신청서를 수정 제출했다. 이르면 10월 중순에 SEC가 승인할 것으로 기대된다.

ETF 신청서에는 솔라나 스테이킹 기능도 포함되어 기관 투자 수요 증가를 암시했으며 이더리움 ETF 스테이킹도 승인받을 가능성을 엿볼 수 있다.

전문가들은 솔라나가 다음 기관 채택 알트코인일 것이라고 내다보았다.

지난주 금요일 여러 자산운용사가 SEC에 수정한 S-1 양식를 제출하면서 이러한 전망이 나왔다.

주요 자산운용사, 현물 솔라나 ETF 신청서 업데이트 제출

제라시는 X 계정에서 프랭클린 템플턴, 피델리티, 코인셰어스, 비트와이즈, 그레이스케일, 반에크, 캐너리캐피털 모두 현물 솔라나 ETF 제안서를 수정해 제출한 점에 주목했다.

S-1 양식은 펀드 구조, 리스크, 운영 방식 등에 대한 상세 정보를 제공한다.

제라시는 이르면 2주 안에 승인을 받을 수 있다고 추측하며 10월이 디지털 자산 투자 상품에 “굉장한 한 달”이 될 것이라고 표현했다.

최근 미국에서 렉스-오스프리 솔라나 스테이킹 ETF(SSK)가 출시되어 시카고옵션거래소(Cboe) BZX에서 거래되기 시작했다. 상장 첫날 SSK 펀드는 거래량 3,300만 달러 및 1,200만 달러 순유입을 기록했다. 솔라나 ETF를 둘러싼 모멘텀은 업계에서 솔라나 코인이 다음 기관 채택을 이끌 암호화폐로 바라보는 시각과 부합한다.

Another flurry of S-1 amendments filed today on spot sol ETFs…



Franklin, Fidelity, CoinShares, Bitwise, Grayscale, VanEck, & Canary.



Includes staking (yes, bodes well for spot eth ETF staking).



Guessing these are approved w/in next two weeks. pic.twitter.com/g13NDFKSEU — Nate Geraci (@NateGeraci) September 26, 2025

판테라 캐피털은 솔라나를 “다음 타자”라고 표현하며 비트코인, 이더리움에 비해 과소 분배되었다고 분석했다.

비트와이즈 최고 투자 책임자 헌터 호슬리(Hunter Horsley)는 자사의 유럽 상장 솔라나 스테이킹 ETP가 5 거래일 동안 6,000만 달러 이상의 순유입을 기록해 “솔라나가 사람들의 관심 대상”이라는 증거로 보았다.

제라시는 미국 솔라나 ETF 신청서에 스테이킹이 포함된 점을 두고 스테이킹을 포함한 현물 이더리움 ETF가 출시될 수 있다는 긍정적 신호라고 보았다.

이더리움 ETF 운용사들은 오랜 기간 스테이킹을 통한 이자수익을 제공하고자 했으며 애널리스트들은 도입 시 “시장을 재형성”할 잠재력을 가졌다고 평가했다.

아직 SEC가 미국 내 이더리움 ETF에 대해 스테이킹을 허용하기 전이지만, 전문가들은 광범위한 알트코인으로 ETF 상품이 확대되고, 스테이킹을 통한 수익 창출 역량을 갖게 되면 새로운 기관 투자 수요가 발생할 수 있다고 보았다.

비트코인 ETF, 147만 BTC 넘게 보유

비트코인 ETP가 보유한 비트코인이 147만 BTC를 넘어 전체 공급량의 대략 7%를 차지하고 있다. 이 가운데 미국 기반 ETF가 시장을 지배하고 있다.

HODL15Capital 데이터에 따르면 블랙록의 IBIT가 74만 6,810 BTC를 보유해 시장을 선도했으며 이어서 피델리의 FBTC가 19만 9,500 BTC 가까이 보유하고 있다.

🌎 AUGUST Global Bitcoin ETF update 👇 pic.twitter.com/6VkRsTmOU2 — HODL15Capital 🇺🇸 (@HODL15Capital) September 2, 2025

그러나 ETF 모멘텀이 둔화되고 있다는 신호도 나타났다. 8월에 비트코인 ETP는 3억 100만 달러의 순유출을 기록했다. 같은 기간 이더리움 기반 펀드는 39억 5,000만 달러가 유입되었다.

고래 투자자의 활동도 이러한 변화를 반영했다. 여러 대형 투자자가 역사적으로 약세장이 두드러진 9월에 주요 ETF 호재를 앞두고 비트코인에서 이더리움으로 수억 달러를 이동시켰다.

블룸버그 인텔리전스 제임스 세이파트 애널리스트에 따르면 현재 미 SEC는 92개의 암호화폐 ETF 신청서를 검토하고 있다.

8월 28일 발표한 상세 자료를 보면 대부분의 신청서, 특히 솔라나(SOL), 리플 코인(XRP), 라이트코인(LTC) 관련 상품이 10월에 최종 기한을 앞두고 있다. 암호화폐 ETF 신청 물결은 알트코인 ETF에 대한 투자 수요를 반영하고 승인 시 가상자산 시장에서 새로운 자본 유입을 촉발할 수 있다.