비트코인 8년차 보유자, 대량 매도 후 1억 3620만 달러 추가 매도

작성자 Hyunsoo Kim 최종 업데이트: 9월 16, 2025

비트코인을 8년 동안 보유한 투자자가 두 차례 코인을 대량 매도하여 관심을 끌고 있다. 이 거래는 2주 간격으로 진행된 것으로, 가장 최근에는 1,176 BTC가 추가 매도되었다. 그는 비트코인이 116,000달러 저항선을 테스트한 시점에서, 하이퍼리퀴드 거래소로 코인을 옮겨 매도했다.

그의 이전 업적은 역사상 가장 큰 비트코인-이더리움 거래 중 하나로, 당시 비트코인 35,991개(40억 4천만 달러)를 이더리움 886,371개(40억 7천만 달러)로 거래했다.

Since Aug 20, the Bitcoin OG has sold 35,991 $BTC($4.04B) and bought 886,371 $ETH($4.07B) at a 0.0406 rate on #Hyperliquid.



He still holds 49,634 $BTC($5.43B) in 4 wallets. pic.twitter.com/ns7T1zMtAO — Lookonchain (@lookonchain) September 1, 2025

이번 매도는 비트코인 매거진 CEO 데이비드 베일리가 고래 활동을 공개 비판한 후 발생한 것으로, 이달 초 그는 고래 두 명이 비트코인 15만 달러 진입을 방해한다고 주장했다. 문제의 고래 중 하나는 토큰을 모두 청산했고, 나머지 한 명은 아직 절반만 청산한 상태다.

또한 2011년-2012년 사이 잠들어 있던 비트코인 주소 여러 개가 최근 깨어나 매도압력이 늘어나고 있어, 이전 최고치를 뛰어넘기 위한 모멘텀 유지를 방해하고 있다.

참고로 이번 고래의 ETH-BTC 차익거래 포지션은 만약 반전될 경우 약 460 BTC(5300만 달러) 상당의 손실을 입을 수 있다. 이는 ETH/BTC 비율이 2024년 7월 이후 0.05 아래를 줄곧 유지했기 때문이다.

이더리움은 7월 후 155% 랠리를 즐기며 4,957달러 가까운 사상최고치를 경신했지만, 그 비율은 2017년 0.14 정점을 찍은 후 현재까지 0.0401-0.0403 정도를 유지하고 있다.

깨어난 고래들의 체계적인 비트코인 청산

원년 비트코인 보유자들은 상당한 비축금을 유지한 상태에서, 여러 지갑으로 자금을 체계적으로 매도하고 있다.

룩온체인 데이터에 따르면, 최근 1억 3,600만 달러 상당을 거래소로 이전한 고래는 여전히 49,634 BTC(54억 3천만 달러)를 네 개 주소에서 관리하고 있다.

After a two-week break, the #BitcoinOG who exchanged 35,991 $BTC($4.04B) for 886,371 $ETH($4.07B) is back to selling $BTC!



2 wallets linked to this #BitcoinOG have deposited 1,176 $BTC($136.2M) to Hyperliquid in the past 2 hours and started dumping.https://t.co/LTiJHW049j pic.twitter.com/L0m2bEG1J7 — Lookonchain (@lookonchain) September 14, 2025

다른 고래 활동에서도 정교한 시장 타이밍 활용이 엿보였다. 한 보유자는 24000 BTC(27억 달러)를 체계적으로 매도해, 비트코인을 한 시간 만에 115,000달러에서 111,000달러로 끌어내렸다.

이 청산은 주말 시장에서 발생한 것으로, 거래량이 적을 때는 대규모 거래로 인한 가격 변동이 증폭되기 마련이다.

또 다른 원년 보유자는 400 BTC(약 4550만 달러)를 이더리움 레버리지 포지션에 투입했다. 그는 4개 지갑을 사용하여, 3배 및 10배 레버리지를 사용했다.

이 고래는 현물 거래 후 자금을 이더리움 메인넷에 전환한 뒤, 68,130 ETH 롱 포지션(2억 9500만 달러)을 취했다.

올해 9월 동안 휴면 지갑의 활성화가 가속화되기 시작했고, 특히 2011-2013년부터 휴면된 주소들이 깨어나 비트코인을 거래소로 옮기기 시작했다.

445 BTC를 보유한 지갑 하나는 거의 13년 만에 처음 거래를 체결했고, 480 BTC를 보유한 다른 지갑은 2012년 이후 처음으로 자금을 옮겼다.

참고로 데이비드 베일리가 비판한 두 고래들은 특정 가격에서 8만 비트코인과 12만 비트코인을 연계적으로 매도한 바 있으며, 그는 이달 초 엑스를 통해 그 내용을 폭로했다.

시장 분석에 따르면, 첫 번째 고래는 청산을 모두 완료했지만, 두 번째는 상당한 포지션을 계속 알트코인으로 전환한 것으로 보인다.

심각한 하락 위험 나타내는 약세 지표

차트에서 다양한 약세 지표가 발견된 가운데 고래 매도까지 발생하면서, 비트코인은 여러 기술적 어려움을 직면했다.

50일 지수이동평균은 현재 113,465달러에서 저항선 역할을 하고 있고, MACD 시그널은 크로스오버로 음수로 전환되어 약세 추세를 확인시켰다.

한편 9월 비트코인 현물 ETF는 6월 이후 처음으로 주간 유출을 기록했고, 8월에는 1억 2664만 달러 순상환이 발생하여, 60억 달러 유입을 기록했던 7월과 비교되는 성과를 보였다.

더군다나 이번 반전으로 이더리움 상품에 시선이 쏠리면서, 6주 연속 이어졌던 기관 매집은 중단됐다.

실제로 이더리움 ETF는 비트코인 펀드보다 더 좋은 성과를 거두었다. 비트코인이 8월 동안 6억 2250만 달러 순유출을 기록한 가운데, 이더리움 ETF는 40억 달러 가까운 유입을 기록했다.

사실 9월은 비트코인 악재로 유명한 달로, 강세장 시기에도 평균 3.77% 손실을 기록한 바 있다. 덕분에 9월은 파산의 달이라고도 불린다.

비트코인은 8월을 109,000달러로 마감했는데, 초반에 124,000달러를 넘는 사상최고치를 기록했음에도, 한달 기준 6% 하락했다.

비트코인은 지난주 111,000달러에서 115,000달러 위로 오른 후 116,000달러 저항선을 돌파할 수 없었고, 특히 이번 고래 활동은 시장 심리에 훨씬 더 부정적인 영향을 미친 것으로 해석된다.

비트파이넥스 알파에 따르면, 비트코인은 108,000달러-112,000달러에서 안정을 확보한 상태로, 구매자들이 7월 급격한 랠리에서 발생한 갭을 메우면서, 주요 지지구간을 적극적으로 방어하고 있다.

하지만 거래소는 여전히 심각한 조정 위험이 남아 있고, 그 결과 횡보로 이어질 가능성이 높다고 지적했다. 이처럼 9월은 비트코인에 항상 불리한 달이지만, 4분기 강력한 퍼포먼스의 토대를 마련했던 것도 사실이다. 그런 맥락에서, 9월에는 프리세일 코인 구매를 고려하는 것도 현명할 수 있다.

현재 기관은 개인 투자자 청산에도 불구하고 매집을 고집하고 있으며, 190개 기관에 걸친 기업 비트코인 보유분은 무려 2000억 달러를 돌파했다.

실제로 주요 산업 기업들은 매일 1,755 BTC를 매수하여, 지난 20개월 동안 비트코인 시총 1조 3천억 달러 상승에 기여했다고 한다.