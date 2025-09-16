[XRP 뉴스] 리플 공급 쇼크…코인베이스 90% 물량 소진, 10달러 슈러 랠리 임박?

코인베이스의 XRP(리플) 보유량이 최근 급격히 줄어든 것으로 확인됐다. XRPWallets에 따르면 대규모 투자자(이른바 ‘고래’)들이 보유 물량을 대거 외부 지갑으로 이동하면서 거래소 내 XRP 유동성이 크게 위축된 상태다. 시장 일각에서는 이번 움직임이 리플 가격 상승세의 도화선이 될 수 있다는 기대감이 커지고 있다.

9월 15일 기준 코인베이스의 XRP 잔량은 약 1,485만 개(약 4,460만 달러)에 불과하다. 같은 기간 바이낸스가 약 28억 개를 보유한 것과 비교하면 현격히 낮은 수준이다.

불과 몇 달 전과 비교해도 90% 가까이 줄어든 수치로, 전문가들은 거래소 내 공급이 급감할 경우 매수세 확대에 따라 급등 랠리로 이어질 수 있다고 분석한다.

지난주 XRP는 1.4% 상승하며 반등세를 보였지만 여전히 3달러 저항선을 뚫지 못한 상태다. 토요일 장중 3.18달러까지 치솟았으나 이후 다시 하락 전환됐다. 시장의 시선은 이번주 수요일에 열리는 미 연방준비제도(Fed) 연방공개시장위원회(FOMC)에 쏠려 있다.

미연준이 올해 첫 0.25%포인트 금리 인하를 단행할 가능성이 높게 점쳐지며, 위험자산에 대한 투자 심리가 살아날 경우 XRP에도 상승 동력이 될 수 있다는 전망이 나온다.

리플, 내림삼각형 패턴 뚫었다…10달러 슈퍼 랠리 ‘초읽기’

기술적으로 보자면, 리플(XRP)은 하락 삼각형 패턴을 상방 돌파하며 강세 신호를 점화한 상황이다. 리플은 주요 저항선을 돌파한 뒤 현재 다시 지지선 테스트 구간에 진입했다.

만약 3달러 부근에서 매수세가 집중된다면, XRP는 단기적으로 3.65달러 돌파가 가능하며 이후 ETH, BNB 등 알트코인 랠리를 따라가며 신고가 갱신 시나리오가 열릴 수 있다는 전망도 나온다.

특히 상대강도지수(RSI)가 최근 14일 이동평균선을 상회하며 매수 신호를 보낸 점도 긍정적이다. 전문가들은 이러한 모멘텀을 바탕으로 단기적으로 XRP가 최대 10달러까지 상승할 잠재력이 있다고 진단한다. 일각에서는 상승세가 본격화될 경우 ‘고점 쇼트스퀴즈’가 촉발되면서 현 수준 대비 약 99% 추가 상승 여력이 있다는 전망도 나온다.

