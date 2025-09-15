[솔라나 뉴스] 기관 매수·디파이 호황에 21.6% 상승

솔라나 코인(SOL)은 이번 주 21.6% 상승하며 245달러를 돌파했다. 이 같은 강세는 기관 투자 재개, 탈중앙 금융(디파이) 부문의 기록적인 수치, 기술적 모멘텀 등이 결합된 결과로 트레이더들은 가격이 260~270달러 구간까지 오를 수 있을지 주목하고 있다.

디파이 부문 성장과 고래 투자

이번 랠리의 핵심 동력은 온체인 활동 급증이다. 솔라나 네트워크의 총 예치 자산(TVL)은 120억 달러를 넘어 사상 최고치를 기록했다. 이는 대출, 트레이딩, 스테이킹 플랫폼 등 디파이 시장 전반에서 솔라나가 빠르게 입지를 다지고 있음을 반영한다.

한편 고래 투자자들의 조용한 매집도 관찰된다. ‘멀티코인’은 6억 8,000만 달러 상당의 솔라나 코인을 온체인에서 이동했으며 이는 기관 투자자들의 적극적인 참여를 시사한다. 이러한 움직임은 솔라나의 장기적 채택 전망에도 긍정적인 신호로 해석된다.

기관 매수 및 거시적 순풍

솔라나의 랠리는 갤럭시 디지털이 솔라나 코인 11억 6,000만 달러 상당을 매수하면서 원동력을 얻었으며 대부분은 코인베이스로 이체되었다. 이러한 움직임은 솔라나의 유동성과 기관의 신뢰를 강화했다.

Galaxy Digital is helping Forward Industries acquire $1.65B worth of $SOL.



In the past 12 hours, Galaxy Digital has withdrawn 1,452,392 $SOL ($326M) from exchanges.



거시경제적 환경도 긍정적인 영향을 미치고 있다. 시장은 미국 연방준비제도이사회의 25bp 금리 인하를 예상하고 있다. 이는 암호화폐를 포함한 위험 자산을 추가 견인할 수 있다는 전망이다.

솔라나의 강력한 펀더멘털과 긍정적 거시경제적 환경은 연말까지 잠재적인 랠리의 발판을 마련하고 있다.

기술적 전망: 목표가 260달러 제시

기술적으로 솔라나 가격 전망은 여전히 밝다. 시가총액이 1,340억 달러를 넘었으며 247.82달러에 거래되고 있고 역사적으로 강력한 저항선 역할을 해온 250달러 돌파를 시도하고 있다.

솔라나는 4시간 차트에서 상승 채널 내에 머물러 추세선 지지선을 유지하면서 상향 저점을 기록하고 있다. 50일 지수 이동 평균선(EMA) 222달러와 200일 EMA 192달러는 모두 상승세로 강세를 시사한다.

솔라나 가격 차트 – 출처: 트레이딩뷰

상대 강도 지수(RSI)는 77에 도달하며 과매수 구간에 진입했지만 과거 사례에 비추어볼 때 강세 랠리가 이 수준에서 장기간 유지될 가능성도 열려 있다. 최근 캔들스틱은 강세 연속 패턴인 ‘적삼병(Three White Soldiers)’과 유사한 모습을 보였다.

솔라나가 250달러를 결정적으로 돌파하면 다음 목표가는 260달러와 270달러로 기대된다. 반대로 244달러나 235달러로 하향조정된다면 이는 반등을 위한 준비 단계로 해석될 수 있으며 222일 EMA가 구조적 지지선 역할을 한다.

단기 트레이더들은 244달러 이상에서의 롱 포지션과 227달러 부근의 손절선을 고려할 수 있다. 장기 보유자들에게는 이번 랠리가 단기적으로는 하향조정될 수 있지만 기관 매수세가 지속될 경우 최대 300달러까지의 추가 상승 여력이 열려 있다.

