SEC, 라이트코인·리플·솔라나·카르다노·도지코인 ETF 신청서 철회 요청

작성자 Hyunsoo Kim 작성자 Hyunsoo Kim 작성자 소개 경영학을 전공한 김현수 작가는 암호화폐 및 블록체인 업계에서 콘텐츠 에디터로 총 5년 이상의 풍부한 커리어를 쌓아온 전문가입니다. 흥미롭고... 작가 정보 공유하기 복사됨 최종 업데이트: 10월 1, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

미국 증권 거래 위원회(SEC)는 라이트코인·리플·솔라나·카르다노·도지코인 현물 상장지수펀드(ETF) 발행사들에게 보류 중인 양식 19b-4 제출을 철회하도록 지시한 것으로 알려졌다.

이는 새로운 암호화폐 ETF를 시장에 출시하는 과정을 간소화하는 일반 상장 기준에 대한 18일 기관의 승인에 따른 것이다.

🚨SCOOP: The @SECGov has asked issuers of $LTC, $XRP, $SOL, $ADA, and $DOGE ETFs to withdraw their 19b-4 filings following the approval of the generic listing standards, which replace the need for those filings. Am told withdrawals could start happening as soon as this week. — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) September 29, 2025

이번 조치는 발행사들을 압박하는 결정 보다는 각 토큰에 대해 개별적으로 거래소 규칙을 변경해야 하는 번거로움을 덜어내는 절차적 조정으로 해석된다.

비트코인·이더리움 외 다양한 암호화폐 ETF 출시 기대감

새로운 프레임워크에 따라 나스닥, 시카고옵션거래소 BZX, 뉴욕증권거래소 아카 등 거래소들은 암호화폐 ETF가 미리 정의된 기준을 충족할 경우 일반 규칙에 따라 상장할 수 있게 됐다.

📈 The SEC’s new generic ETF listing rule compresses approval timelines and shifts pressure onto issuers to meet operational demands quickly.#sec #etfhttps://t.co/F6kKt6gFMS — Cryptonews.com (@cryptonews) September 25, 2025

이제 발행사들은 ETF 출시 전 마지막 단계인 S-1 등록 신고서를 통해 직접 진행하는 방식으로 전환됐다.

이번 주부터 불필요해진 19b-4 신청서의 철회가 시작될 예정이며 기존 신청 건의 경우 오는 10월에 심사될 예정이다.

비트코인과 이더리움 외에 최소 16개의 코인 관련 신청서가 SEC의 검토를 받고 있는 것으로 알려졌다. 규제 당국은 이러한 변화를 암호화폐 금융 상품 시장이 성숙하고 있음을 반영한다고 설명한다.

기관의 일반 표준 승인은 디지털 자산 ETF에 안정적인 플랫폼을 제공하는 동시에 온체인 자본 시장 발전을 촉진하는 면제를 포함하도록 설계됐다.

폴 앳킨스 SEC 위원장은 새로운 프레임워크가 투자자 보호를 유지하면서 진입장벽을 낮추고 감독권을 유지하면서 혁신을 지원한다고 언급한 바 있다.

그레이스케일, 21셰어즈, 반에크 등 발행사들에게 이번 변경은 중요한 의미를 갖는 것으로 평가된다. 이전에는 각 상품이 19b-4 신청서를 통한 거래소 승인과 S-1 신고를 통한 자산 운용사 승인이라는 두 가지 별도의 승인을 받아야 했다.

이중 승인 절차는 종종 9개월 이상 소요되는 경우가 많았다. 일반 표준이 마련되면서 심사 기간이 최소 75일로 단축될 수 있을 것으로 전망된다.

SEC는 이미 새로운 프레임워크를 실제로 적용한 바 있다. 18일, 규제 당국은 간소화된 시스템을 통해 상장된 최초의 복합 암호화폐 거래소 상품인 그레이스케일의 디지털 대형주 펀드(GDLC)를 승인했다.

GDLC는 비트코인, 이더리움, XRP, 솔라나, 카르다노에 대한 간접 투자 수단을 제공하며 현재 9억 1,500만 달러 이상의 자산을 운용하고 있다. 이번 승인은 미국 시장에서 복합 암호화폐 상품의 중요한 전환점이 되었다.

이러한 변화는 신규 ETF 신청이 급증하는 가운데 이루어졌다. 17일, 발행사들은 비트와이즈 아발란체 현물 ETF부터 봉크, 라이트코인, 수이를 포함하는 터틀의 ‘인컴 블라스트’ 펀드까지 최소 5개의 새로운 ETF 제안서를 제출했다.

ETF 인스티튜트(ETF Institute)의 공동 설립자 네이트 게라시는 이번 신청들이 전통적인 비트코인과 이더리움 상품을 넘어 시장이 얼마나 빠르게 확대되고 있는지를 보여준다고 설명했다.

솔라나, XRP 신청서 심사 마감일 다가와

현재 92개 이상의 암호화폐 ETF 신청이 SEC의 심사를 대기 중이다.

심사 마감일은 오는 10월과 11월에 집중되어 있다. 프랭클린 템플턴의 솔라나 및 XRP ETF 신청은 이달 초 SEC가 최대 60일 연장 권한을 행사해 11월 14일까지 결정을 내려야 한다.

✋ SEC postpones Franklin Solana ETF ruling by 60 days to November 14 as 92 crypto ETF applications await review despite 99% approval odds.#Solana #ETFhttps://t.co/GIIlmQmsgt — Cryptonews.com (@cryptonews) September 11, 2025

블랙록의 아아셰어즈 이더리움 트러스트에 스테이킹 기능을 추가하는 수정안은 오는 10월 30일에 결정될 예정이다. 그레이스케일의 헤데라 트러스트의 결정은 오는 11월 12일로 예정되어 있으며 도지코인, 라이트코인 및 기타 알트코인 관련 제안들도 유사한 기간에 걸쳐 심사가 진행된다.

블룸버그 분석가들은 반복적인 심사 연장에도 불구하고 연말까지 솔라나 및 XRP ETF의 승인 확률을 95% 이상으로 전망하고 있다. 예측 시장도 유사한 낙관적 전망을 보이고 있으며 현재 폴리마켓의 솔라나 ETF 승인 확률은 99%에 달한다.

분석가들은 상품이 자격 요건을 충족할 경우 SEC가 언제든지 S-1 신청을 승인할 수 있기 때문에 새로운 기준으로 인해 출시 일정이 공식 마감일에 덜 구속되게 되었다고 설명한다.

SEC는 또한 광범위한 디지털 자산 규제와 관련해 미국 상품 선물 거래 위원회(CFTC)와 협력하고 있다.

디지털 시대에 맞춰 증권 제도를 현대화하기 위해 지난 7월에 시작된 앳킨스 의장의 ‘프로젝트 크립토’ 이니셔티브의 일환으로 기관 간 접근 방식을 조율하기 위한 공동 라운드테이블이 계획되어 있다.

투자자와 발행사 입장에서 19b-4 신청서 규정 철회는 규제 환경이 암호화폐 친화적으로 변화하고 있음을 시사한다.

많은 상품들이 여전히 심사를 기다리고 있지만 절차 간소화를 통해 다양한 암호화폐 ETF의 시장 진입 경로가 더욱 빨라졌다.