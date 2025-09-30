월드리버티파이낸셜(WLFI), 공급 축소 효과로 1달러 갈까

월드 리버티 파이낸셜이 대규모 소각으로 토큰 유통량을 줄이며 장기 성장 의지를 보여줬다.

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

월드리버티파이낸셜(World Liberty Financial)이 대규모 토큰 소각을 진행하며 시장의 관심을 한층 더 모았다. 이번 조치로 수백만 개의 $WLFI가 유통량에서 영구적으로 제외되어 토큰의 희소성이 크게 높아졌다.

특히 이번 소각은 전통 금융과 암호화폐 시장 모두에서 통상 강세장이 펼쳐져온 10월을 앞둔 시점에 이뤄지면서, 프로젝트의 향후 가격 상승 가능성에 대한 기대감을 한층 높이고 있다.

다만 WLFI만이 4분기 랠리를 앞두고 ‘스마트 머니’라 불리는 자금을 끌어들이는 유망 알트코인은 아니다. 최근 시장 전반에서는 성장 잠재력이 큰 신규 토큰으로 자금이 빠르게 이동하는 흐름이 뚜렷하다.

대표적인 사례가 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, HYPER)다. HYPER는 현재까지 약 1,900만 달러를 모금하며 가장 주목받는 신생 암호화폐 중 하나로 자리 잡았고, 새로운 투자 기회를 찾는 시장의 강한 수요를 입증하고 있다.

WLFI, 690만 개 토큰 소각…공급 축소로 신뢰 제고

월드 리버티 파이낸셜(World Liberty Financial)이 최근 대규모 소각 이벤트를 진행하며 총 6,923,415.66개의 $WLFI 토큰을 영구적으로 시장에서 제거했다.

이번 소각은 두 가지 방식으로 이뤄졌다.

프로토콜 수수료 소각 : 이더리움과 BSC에서 발생한 수수료로 쌓인 3,109,320.66개의 $WLFI를 소각했다.



: 이더리움과 BSC에서 발생한 수수료로 쌓인 3,109,320.66개의 $WLFI를 소각했다. 시장 매입 후 소각: 팀은 $USD1, $USDC, $USDT로 시장에서 3,814,095개의 $WLFI를 평균 0.2093달러에 매수해, 이를 소각 주소로 보내며 유통에서 제거했다.

총 약 143만 달러 규모의 토큰이 사라졌다. 프로젝트 팀은 이번 조치를 “장기적 성장 의지와 투자자 신뢰를 보여주는 강세 신호”라고 설명했으며, 주요 언론들도 공급 축소 효과에 주목했다.

다만 시장 반응은 제한적이다. 암호화폐 시장이 전반적으로 약세를 이어가고 있기 때문이다. ‘공포·탐욕 지수(Fear & Greed Index)’는 39로 전일과 동일해 주말 내내 뚜렷한 변화가 없었고, 알트코인 시즌 지수 역시 최근 70에서 66으로 떨어지며 비트코인 지배력이 다시 강화되는 흐름을 보였다. RSI도 50선에 머물러 시장 분위기가 중립적인 상태임을 가리킨다.

143만 달러 규모의 대규모 소각에도 불구하고 $WLFI 일일 가격은 2% 이상 하락했다. 부진한 시장 환경과 함께 $TRUMP, $MELANIA 등 트럼프 관련 토큰에 대한 경계심이 투자 심리를 위축시킨 것으로 보인다.

지난 일주일과 한 달 기준으로 WLFI는 약 10% 하락하며 현재 0.20달러 선에서 거래되고 있다. 이는 역대 최고가인 0.30달러 대비 크게 낮은 수준이다.

월드 리버티 파이낸셜 전망

WLFI는 전통적으로 강세장이 이어져온 10월(일명 ‘업토버’)을 앞두고 중요한 분기점에 서 있다는 평가다. 최근 수백만 개의 WLFI 토큰 소각으로 유통량을 줄이며 디플레이션 효과를 만든 점도 가격 안정성을 뒷받침하는 요인으로 꼽힌다.

이 두 가지 모멘텀이 맞물리면서 시장에서는 이미 다양한 전망이 나오고 있다. 일부 애널리스트들은 현재 0.20달러 미만인 가격에서 최대 5배의 수익률이 가능할 수 있다고 본다.

🚨 #WLFI WILL BE GOLD-BACKED AND PRICED AT $353.62 BY Q2 2026! 🚀🔥



A $500 – $1,000 $WLFI price range is now a REAL possibility! The financial shift is happening. Are you ready? 👀💰 #Crypto pic.twitter.com/VEvYfJdJVF — Larry Arnault (@arnaultwhale) September 26, 2025

암호화폐 커뮤니티 내에서는 월드리버티파이낸셜을 둘러싼 열기가 여전히 뜨거운 가운데, 최근 래리 아르노(Larry Arnault)는 X(구 트위터)를 통해 “WLFI가 금(골드) 기반 자산으로 자리 잡으면 2026년 2분기에는 353달러까지 오를 수 있다”는 대담한 전망을 내놨다.

과도한 강세 전망은 주목을 끌지만, 실제로 그 수준에 도달하려면 수십억 달러 규모의 시가총액이 필요해 현실성이 떨어진다는 지적이 많다.

보다 현실적인 시나리오는 1달러 선을 돌파하는 것이 첫 번째 중요한 관문이라는 것이다. 향후 월드리버티파이낸셜이 모멘텀을 이어갈 수 있을지는 프리세일 투자자들의 물량 관리에 달려 있다. 대규모 매도가 쏟아질 경우 가격 압력이 커질 수 있지만, 반대로 장기 보유가 이어진다면 성장 기반은 한층 더 강화될 수 있다.

See you in Singapore 🇸🇬🦅☝️https://t.co/fOZUpi960i — WLFI (@worldlibertyfi) September 28, 2025

월드리버티파이낸셜은 여기에 맞춰 오는 10월 1일 싱가포르에서 열리는 TOKEN2049 무대에 오른다. 같은 날 오후 2시 OKX 메인 스테이지에서 스테이블코인 USD1을 공식 발표하고, 디지털 시대에 미국 달러의 영향력을 강화하기 위한 비전을 공유할 예정이다.

이번 발표는 WLFI에 있어 시장의 신뢰를 높이고 존재감을 각인시킬 중요한 기회로 평가된다. 특히 글로벌 최대 암호화폐 행사 중 하나에서 펼쳐지는 만큼, 싱가포르 무대에서의 성과가 앞으로 몇 주간 WLFI의 향방을 결정짓는 핵심 변수가 될 수 있다.

비트코인 하이퍼: WLFI급 성장 잠재력을 지닌 차세대 코인

비트코인은 느리고 비싼 거래 처리 문제로 인해 종종 불편함을 겪는다. 이 틈을 타 리플(XRP), 이더리움(ETH), 솔라나(SOL) 같은 더 빠른 네트워크들이 주목을 받아왔다.

비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper)는 이러한 문제를 해결하는 레이어 2 네트워크로, 비트코인의 메인 네트워크 옆을 달리는 고속도로의 전용 차선처럼 빠르고 저렴하며 비트코인의 높은 보안성을 기반으로 한다.

이 고속 차선은 수천 건의 거래를 초당 처리할 수 있는 초고속 기술인 솔라나 가상 머신(Solana Virtual Machine, SVM)을 활용한다. 거래 수수료는 1센트 미만으로 낮추면서도 비트코인에 완전한 스마트 컨트랙트 기능을 제공한다.

이를 통해 개발자들은 브리지 리스크 없이 실제 비트코인(BTC) 위에서 디파이 플랫폼, 웹3 게임, NFT 애플리케이션을 구축할 수 있다. 비트코인이 단순한 가치 저장 수단을 넘어 실제 사용 가능한 도구로 거듭나는 것을 목표로 하며, 전 세계에 잠자고 있는 BTC를 활성화해 시장 판도를 바꿀 수 있다.

비트코인 하이퍼는 이미 업계 전문가들의 관심을 끌고 있다. 암호화폐 인플루언서 Aiden Crypto는 이 프로젝트의 잠재력을 높이 평가하며 “최대 100배 수익 가능성”까지 언급한 바 있다.

현재까지 약 1,880만 달러를 모금하며 ICO 헌터들의 이목을 집중시키고 있으며, 시장 전반이 침체된 상황에서도 하루 평균 20만 달러가량의 자금이 유입되는 드문 모멘텀을 보여주고 있다.

프리세일은 단계별로 진행된다. 현재 $HYPER 토큰 가격은 $0.012995이며, 조기 투자자는 최대 63% 스테이킹 보상을 받을 수 있다. 인지도와 자금 유입 속도를 감안하면 비트코인 하이퍼는 가장 주목해야 할 차세대 암호화폐로 빠르게 자리 잡고 있다.

토큰 가격 상승 전에 $HYPER를 확보하려면 비트코인 하이퍼 공식 웹사이트 방문을 권장하며, 원활한 거래를 위해 베스트월렛 앱 사용을 추천한다.