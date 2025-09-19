파이코인, 헤드앤숄더 약세 패턴 형성…향후 시나리오는?

암호화폐 업계에서 가장 큰 커뮤니티 중 하나를 보유한 파이코인(PI)이지만, 가격 흐름은 한동안 부진한 모습이다. 대다수 애널리스트들은 파이코인 가격 전망을 부정적으로 내다보고 있으며, 차트 역시 반등 신호보다는 약세 흐름을 가리키고 있다. 그럼에도 불구하고 Pi Core 팀은 네트워크 업그레이드를 꾸준히 이어가고 있다.

최신 파이 노드 도커에는 스텔라 코어 v23과 호라이즌 v23이 포함되면서, V23 업그레이드가 본격적으로 시작됐다. 이는 성능 향상은 물론 규제 준수 측면에서도 개선을 예고한다. 파이코인 공식 계정은 “테스트넷1 블록체인이 프로토콜 버전 19에서 22로 업그레이드됐다”며 “향후 더 다양한 기능과 제어권 확대를 위한 첫걸음”이라고 밝혔다.

Progress update on protocol upgrades: the Testnet1 blockchain has been upgraded from protocol version 19 to version 22, marking the first step towards enabling new layers of functionality and control on the blockchain. Work is underway to upgrade Testnet1 to version 23, followed… pic.twitter.com/n9ainv06Hi — Pi Network (@PiCoreTeam) September 16, 2025

업그레이드 소식에 힘입어 파이코인 가격은 24시간 기준 약 0.56%, 일주일 기준 약 5.14% 반등했다. 하지만 차트는 여전히 경고 신호를 보내고 있다. 전형적인 약세 패턴인 ‘헤드앤숄더’가 뚜렷하게 형성되고 있으며, 업그레이드 과정에서 네트워크가 일시 중단될 수 있다는 점을 고려하면 매도 압력이 더 커질 가능성도 있다. 이는 과거 암호화폐 시장에서도 여러 차례 확인된 현상이다.

차트가 그리는 파이코인 하락 시나리오

출처: PIUSD / TradingView

현재 파이코인 차트는 전형적인 헤드앤숄더 약세 패턴을 그리고 있다. 최근 반등으로 오른쪽 어깨가 완성된 모습이며, 넥라인은 0.33달러 선에 자리잡고 있다. 만약 이 지지선을 하향 이탈하면 0.31달러까지 밀려 사상 최저점을 새로 쓸 가능성도 제기된다.

상승세를 되찾으려면 강한 거래량과 함께 0.37달러를 회복해야 한다. 그렇지 않다면 반등은 오히려 함정에 그치고 또 다른 하락으로 이어질 가능성이 크다.

기술 지표도 이를 뒷받침한다. RSI(상대강도지수)는 현재 44 수준으로, 과매도 구간에 진입하지 않아 추가 하락 여지를 남겨두고 있다. MACD 역시 약세 쪽으로 기울며 하락 시나리오를 뒷받침하고 있다.

스노터 봇, 솔라나의 차기 강자 될까?

한편, 월가 자금이 수십억 달러 규모로 솔라나 국채에 몰리면서, 새로운 서사와 자금의 흐름이 얼마나 빠르게 시장 흐름을 바꿀 수 있는지를 보여주고 있다. 프리세일 시장 역시 신생 프로젝트들로 열기가 뜨겁고, 그 중 스노터 봇(Snoter Bot)이 주목받고 있다.

이 프로젝트는 출시 전부터 400만 달러가 넘는 자금을 모았고, 기관과 개인 투자자들이 앞다퉈 참여하고 있다. 파이코인 투자자들이 업그레이드 반등을 기다리며 관망세에 묶여 있는 반면, Snorter는 확실한 모멘텀을 확보했다는 평가다.

스노터는 텔레그램 기반으로 즉시 지갑 연동, MEV 보호, 허니팟 탐지, 최대 117% 스테이킹 보상 등 다양한 기능을 제공한다. 단순한 ‘하이프’를 넘어 실질적 활용성을 갖춘 셈이다. 신선한 자본이 빠르게 유입되면서, 파이코인이 약세 신호와 싸우는 동안 Snorter는 2025년 가장 주목할 프리세일 프로젝트로 부상하고 있다.