실시간 비트코인 시세: 비트코인 12만5천 달러 돌파 사상최고가 경신… 목표가 15만 달러 가나
면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.
비트코인은 10월 5일 처음으로 12만 5천 달러를 돌파하며 역대 최고가를 경신했다. 2009년 등장 이후 투자자와 회의론자 모두의 관심을 받아온 비트코인이 새로운 전환점을 맞이한 셈이다.
주요 거래소의 거래량은 급격히 폭증했다. 전문가들은 이번 급등세의 배경으로 ▲기관 투자 확대 ▲규제 환경의 우호적 변화 ▲전통 화폐의 인플레이션 우려 심화를 꼽았다.
특히 월가의 태도 변화가 두드러진다. 한때 비트코인을 ‘투기성 거품’으로 치부하던 주요 금융기관들이 최근에는 조용히 비트코인 포지션을 늘리고 있으며 암호화폐 ETF 또한 최근 몇 달간 역대 최대 규모의 자금 유입을 기록했다. 이번 랠리는 장기 보유자들에게는 큰 보상으로 작용했지만 동시에 시장 지속 가능성과 추가 상승 여력에 대한 새로운 의문도 제기되고 있다.
비트코인 가격 흐름에 대한 최신 분석과 전문가 의견을 아래 실시간 업데이트에서 확인해보자.
Bitcoin (BTC)
24h7d30d1yAll time
