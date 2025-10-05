BTC $123,214.96 0.88%
ETH $4,548.64 1.36%
SOL $231.86 1.25%
BNB $1,161.05 0.91%
XRP $3.01 0.65%
DOGE $0.25 3.33%
SHIB $0.000012 2.73%
PEPE $0.00001 0.82%
Cryptonews 비트코인 뉴스

실시간 비트코인 시세: 비트코인 12만5천 달러 돌파 사상최고가 경신… 목표가 15만 달러 가나

작성자
Sanghee Yun
작성자
Sanghee Yun
작성자 소개

북미권에서 미디어 및 비즈니스를 전공하였으며, 이후 수년에 걸쳐 한국경제를 비롯한 다양한 경제 미디어에서 미디어 스페셜리스트로 활동하며...

작가 정보
최종 업데이트: 
면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.
실시간 비트코인 시세: 비트코인 12만5천 달러 돌파 사상최고가 경신… 목표가 15만 달러 가나

비트코인은 10월 5일 처음으로 12만 5천 달러를 돌파하며 역대 최고가를 경신했다. 2009년 등장 이후 투자자와 회의론자 모두의 관심을 받아온 비트코인이 새로운 전환점을 맞이한 셈이다.

주요 거래소의 거래량은 급격히 폭증했다. 전문가들은 이번 급등세의 배경으로 ▲기관 투자 확대 ▲규제 환경의 우호적 변화 ▲전통 화폐의 인플레이션 우려 심화를 꼽았다.

특히 월가의 태도 변화가 두드러진다. 한때 비트코인을 ‘투기성 거품’으로 치부하던 주요 금융기관들이 최근에는 조용히 비트코인 포지션을 늘리고 있으며 암호화폐 ETF 또한 최근 몇 달간 역대 최대 규모의 자금 유입을 기록했다. 이번 랠리는 장기 보유자들에게는 큰 보상으로 작용했지만 동시에 시장 지속 가능성과 추가 상승 여력에 대한 새로운 의문도 제기되고 있다.

비트코인 가격 흐름에 대한 최신 분석과 전문가 의견을 아래 실시간 업데이트에서 확인해보자.

Bitcoin (BTC)
24h7d30d1yAll time
Logo

크립토뉴스를 신뢰할 수 있는 이유

1백만+

월간 활성 이용자 수

250개+

가이드, 리뷰 및 기사

8주년

크립토뉴스 출시

70명+

전 세계의 콘텐츠 에디터
editors
+ 66명
작성자 목록

시장 동향

  • 7일
  • 1개월
  • 1년
시가총액
$4,419,508,848,725
8.86

눈여겨봐야 할 코인 프리세일

아직 사전판매 단계에 있는 유망한 신규코인 프로젝트 - 프리세일 초기에 참여해보세요!

관련 기사 보기

News
도지코인 전망: 강세장 지지선 반등, 1달러 돌파 후 10달러까지 간다?
Robert Jang
Robert Jang
2025-10-05 20:35:40
News
솔라나 코인 전망: 대규모 유동성 유입에 시장 내 신뢰 ↑
Sanghee Yun
Sanghee Yun
2025-10-05 12:00:06
Sanghee Yun
북미권에서 미디어 및 비즈니스를 전공하였으며, 이후 수년에 걸쳐 한국경제를 비롯한 다양한 경제 미디어에서 미디어 스페셜리스트로 활동하며 웹3, 블록체인, 암호화폐 분야에 대한 컨텐츠를 전문으로 다뤄온 풍부한 이력을 지녔습니다. 금융의 탈중앙화가 갖는 투명성과 효율성이라는 장점에 개인적으로 매료된 윤상희 작가는 양질의 콘텐츠를 통해 블록체인 기술이 지닌 잠재력과 차별화된 강점을 독자들에게 전달하기 위해 노력합니다. 날카로운 분석 능력을 바탕으로 특히 최신 알트코인 소식과 업계 뉴스, 신규 사전 판매에 대한 기사 집필을 주로 담당하고 있습니다. X(구 트위터) 계정에서도 작가의 인사이트를 확인할 수 있습니다.
더 보기
Crypto News in numbers
editors
작성자 목록 + 66명
1백만+
월간 활성 이용자 수
250개+
가이드, 리뷰 및 기사
8주년
크립토뉴스 출시
70명+
전 세계의 콘텐츠 에디터