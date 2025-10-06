도지코인 고래, 하루에 3,000만 DOGE 매입… 대형 상승 랠리 신호?

비트코인이 신고가를 경신하며 가상자산 시장이 강세를 보이는 가운데 도지코인 고래 투자자들이 하루 만에 약 3,000만 DOGE를 매입해 전체 공급량의 7%를 보유하게 됐다.

전체 가상자산 시장이 10월 들어 강한 모멘텀을 보이고 비트코인이 주말에 신고가를 경신한 가운데 원조 강아지 밈코인 도지코인(DOGE)도 일주일 새 7.68% 상승해 0.2539달러에 거래되고 있다. 업비트 도지코인 시세는 363원으로 전일 대비 일정한 가격을 유지했지만 거래소 내 거래대금이 1,827억 원으로 거래량 상위 10위 안에 들어 국내 투자자의 관심도 높다고 시사했다.

최근 고래 투자자가 도지코인을 대량으로 매입한 것으로 나타나 대형 상승 랠리가 임박했다는 기대감이 투자자 사이에서 고조되고 있다.

고래 투자자들, 하루만에 3,000만 DOGE 사들여

유명 암호화폐 애널리스트 알리 마르티네즈(Ali Martinez)가 최근 도지코인 고래 투자자의 움직임에 주목하는 글을 올려 관심을 받았다. 그는 10월 5일, 도지코인 고래 투자자가 24시간 동안 3,000만 DOGE(약 800만 달러) 이상을 매입했다고 전했다.

100만 DOGE와 1,000만 DOGE 사이의 규모를 가진 지갑을 일컫는 고래 투자자 지갑은 이로써 전체 DOGE 공급량의 7%인 110억 DOGE를 보유하게 되었다. 고래 투자자의 활동은 시장에 큰 움직임이 임박했다는 신호 혹은 프로젝트에 대한 믿음 강화를 시사해 개인 투자자들이 중요한 지표로 이용한다.

도지코인은 시가총액이 382억 달러로 전체 밈코인 시장에서 50% 점유율을 차지해 지배적 입지를 자랑하고 있다. 시가총액 2,3위는 각각 시바이누(SHIB)와 페페 코인(PEPE)으로 시가총액이 73억 달러, 41억 달러 정도이다. 이러한 도지코인에 고래 투자자들이 대량으로 자금을 투입하고 있다는 점은 곧 밈코인 시장이 강한 모멘텀을 보여줄 가능성을 시사할 수 있다.

도지코인 전망: 컵앤핸들 패턴 관찰, 기술 지표도 강세 전망 강화

고래 투자자의 매입과 함께 차트에서도 다음 상승 움직임이 임박했다는 신호가 나타나고 있다. 암호화폐 분석가 트레이더 타디그레이드(Trader Tardigrade)는 도지코인 차트에 최근 컵앤핸들 패턴이 나타났으며 패턴의 전개에 따라 0.30달러까지 상승할 수 있다고 예측했다.

출처: 트레이딩뷰

그는 4시간봉 차트에서 9월 22일부터 10월 3일까지 컵앤핸들 부분의 컵이 완성되었으며 10월 5일까지 $0.24와 $0.25 사이에 거래면서 핸들을 형성한 후 돌파했다고 주장했다. 컵앤핸들 패턴은 강한 상승 추세 전환 신호로 여겨진다. 상대 강도 지수(RSI)도 과매수 구간 근처에서 중립 구간인 51로 후퇴해 추가 상승 여력이 남았다고 시사했다.

트레이더 타디그레이드는 며칠 전 도지코인 월봉 차트에서도 강세 신호가 나타났다고 주장했다. 그는 MACD에서 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 교차하는 강세 크로스오버가 형성되었으며 2024년 초에도 유사한 패턴이 나타난 후 도지코인이 크게 상승했다는 점에 주목했다.

도지코인은 2022년에 바닥을 형성한 후 꾸준히 더 높은 저점을 형성한 장기 상승 추세도 보이고 있다. 이러한 장기 기술적 싱호를 고려할 때 지금 추세를 유지한다면 0.50달러에서 0.60달러까지 상승할 수 있다는 도지코인 전망이 제기되었다.

DOGE 단기 지지선은 0.24달러에 있다. 도지코인이 이 지지선을 유지하고 0.30달러를 돌파하면 상승 추세를 확인할 수 있으며 높은 거래량을 동반할 경우 모멘텀이 더욱 강하다고 볼 수 있다. 과거 도지코인 고점이었던 $0.495와 $0.755에서 저항이 추가로 발생할 수 있지만 장기적으로 1.25달러까지 상승하는 길이 열릴 수 있다.

또 다른 암호화폐 분석가 클리프턴 Fx(Clifton Fx) 역시 유사한 관점을 공유하며 도지코인이 200%에서 300% 상승해 0.74달러까지 도달할 수 있다고 예측했다.

세계 최대 암호화폐 비트코인이 상승하면 나머지 가상자산 시장이 뒤따르듯 세계 최대 밈코인 도지코인이 상승하기 시작하면 소형 밈코인도 폭발적 모멘텀을 보여줄 수 있다. 이에 따라 도지코인 전망이 강화되며 투자자들은 저시총 밈코인으로 포트폴리오를 다각화할 기회를 찾고 있으며 프리세일 시장에서도 페페노드(Pepenode, PEPENODE) 같은 프로젝트가 인기를 끌고 있다. 페페노드는 채굴 게임에 페페 밈을 결합한 컨셉으로 사전 판매에서 160만 달러 이상 모금했다.

