솔라나 전망: 네트워크 활동 둔화, 단기 상승세 제한될까

솔라나(SOL)는 229.04달러에 거래되며 기술적 지지선을 유지하고 있지만 네트워크 실제 경제 가치(REV)가 2024년 말 정점 이후 크게 감소해 단기 상승 모멘텀이 약화될 가능성이 있다.

솔라나 코인(SOL)은 기사 작성 시점 기준 229.04 달러에 거래되고 있으며 24시간 전 대비 0.67% 상승했다. 그러나 네트워크 데이터를 보면 활동 둔화 경향이 나타나 단기적으로 강세 모멘텀이 약화될 수 있다는 의견이 나왔다.

블록 웍스 리서치에 따르면 솔라나의 네트워크 실제 경제 가치(REV)가 2024년 12월 정점을 달성한 후 상당히 감소한 것으로 나타났다. REV는 솔라나 네트워크에서 발생하는 거래 수수료 및 프로토콜 외부 팁을 추적한다. 당시 솔라나의 주간 REV는 2억 달러를 추월했으며 DEX 거래량 급증 및 활발한 밈코인 거래가 견인했다.

출처: 블록웍스

그러나 2025년 중반부터 솔라나 네트워크의 활동이 4,000만 달러에서 6,000만 달러 구간으로 안정화되었다.

이러한 추세는 이용자 수요 혹은 거래 쓰루풋의 감소를 시사하며, 기술적 저항과 맞물리면 상승 랠리의 지속성을 제한할 가능성이 있다.

솔라나 기술적 전망: 채널 지지대가 관거

차트를 보면 솔라나 전망을 강세로 볼 수 있다. SOL 가격은 상승하는 채널 구조를 유지하며 218달러 지지선과 253달러 저항선 사이에서 등락을 반복하고 있다.

온체인 지표의 둔화에도 불구하고 218달러 근처에 있는 50일 이동평균선과 217달러 근처에 위치한 100일 이동평균선이 동적 지지선으로 작용하며 솔라나의 강세 구조를 강화하고 있다.

출처: 트레이딩뷰

캔들스틱 양상도 이러한 모멘텀 균형을 반영했다. 37달러에서 저항에 부딪힌 후 솔라나 시세는 횡보하면서 더 높은 저점을 그려 다음 움직임 전 힘을 모아가고 있다고 시사했다. RSI는 중립 상태인 54를 기록해 매수세가 채널 지지대를 유지하는지에 따라 상승 추세를 이어가거나 조정이 발생할 가능성이 모두 존재한다.

솔라나 코인이 237달러 위에서 캔들스틱을 마감한다면 다음 목표 가격은 피보나치 연장선이 있는 244.85달러 및 253.44달러에 있다. 반대로 218달러를 지키지 못하면 솔라나 코인 가격이 다시 214달러 혹은 204달러까지 후퇴할 수 있다. 두 가격대 모두 과거 매집 구간으로 시험받은 바 있다.

솔라나 장기 전망: 펀데먼털은 견고

단기 활동은 둔화한 상태이지만 솔라나 생태계의 전반적 펀더멘털은 여전히 견고하다. 개발자 활동은 꾸준히 증가하고 있으며 솔라나 기반 토큰화 자산 및 디파이에 대한 기관 투자자의 관심도 증가하고 있다.

그러나 애널리스트들은 거래량 기반 매출이 반등하지 않는 한 2024년말 고점에 비해 모멘텀이 약할 수 있다고 경고했다.

단기적으로 솔라나의 방향은 기술적 구조 및 네트워크 활동을 유지할 수 있는지에 달렸다. 수요가 가속화되고 237달러 위로 명확히 돌파하면 253달러까지 상승세를 이어가며 2025년 4분기 주요 알트코인 중 하나로 입지를 굳힐 수 있다.

