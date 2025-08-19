마이클 세일러의 스트래티지 430 BTC 추가 매수, 자금 조달 규칙 변경

스트래티지는 최근 430개의 비트코인을 5,140만 달러에 추가 매입해 총 629,376 BTC를 보유하게 되었다. 또한, 보통주 ATM 프로그램을 개정해 주가가 비트코인 보유가치(mNAV)의 2.5배 이하로 떨어질 경우 주식 발행을 통해 유동성을 확보할 수 있도록 규칙을 명확히 했다.

스트래티지(MSTR)가 2025년 8월 11일부터 17일 사이 비트코인 추가 매입 현황을 밝혔다. 회사는 430개의 비트코인을 5,140만 달러로 매입했으며 평균 매입 가격을 계산하면 11만 9,666달러 정도이다.

Strategy has acquired 430 BTC for ~$51.4 million at ~$119,666 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 25.1% YTD 2025. As of 8/17/2025, we hodl 629,376 $BTC acquired for ~$46.15 billion at ~$73,320 per bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRDhttps://t.co/8zSHvPTFJO — Strategy (@Strategy) August 18, 2025

이번 매입은 전략적으로 유동성 기회가 닿을 때마다 준비금 포지션을 증가하기 위한 계획에 따라 진행되었다.

지난주의 매입으로 스트래티지가 총 보유한 비트코인은 629,376 BTC가 되었다. 발표 자료에 따르면 2025년 연초 대비 수익률은 25.1%로 올해 비트코인의 상승 랠리가 얼마나 재무상태에 긍정적으로 기여했는지 보여주었다.

스트래티지는 최근의 매입으로 누적 비트코인 투자 금액이 461억 5000만 달러로 증가했다. 트레저리 비축 전략을 시작한 후 평균적으로 7만 3,320달러에 비트코인을 매입했다는 뜻이 된다.

지금까지의 투자 금액과 비교할 때 약 12만 달러 근처에 매입한 최근의 행보는 스트래티지가 높은 시세에도 불구하고 장기 투자 전략에 따라 꾸준히 매입하고 있다고 보여주었다.

회사의 전략은 간단하다. 여러 주기에 따른 비트코인의 장기 가치 상승이 단기 시세 변동성을 능가할 것이라는 예측에 따라 자본이 충분하고 시장 여건이 허용하면 계속 비트코인을 매입하는 것이다.

스트래티지, 자본 유동성 강화 위해 자금 조달 규칙 변경

스트래티지는 비트코인 추가 매입 소식에 더해 보통주 ATM 프로그램을 변경했다고 발표했다. 이제 스트래티지 주가가 mNAV(보유한 비트코인 가치)의 2.5배 이하로 하락하는 경우 회사는 전략적으로 다음의 활동을 위해 MSTR 주식을 발행할 수 있다:

채무에 대한 이자 지급 우선주 배당금 지급 그외 회사에 유리하다고 판단하는 경우

이러한 규칙은 주식 발행을 기업의 재무 관리 도구로 이용하는 방식을 공식화했다. 비트코인 가치 대비 주가가 시장의 여건에 따라 하락할 때 경영진이 규칙에 기반해 자금을 조달해 부채 상환, 전략적 비축 활동 등을 위한 유동성을 확보할 수 있다.

스트래티지의 최근 비트코인 매입은 규모가 상대적으로 작은 편이지만, 채권, 주식, 현금 흐름 등 기업금융 수단을 총동원해 대규모 저비용 비트코인 포지션을 구축한다는 장기 투자 전략을 지속하고 있다고 시사했다.

명확한 ATM 구조와 투명한 공개 방침을 통해 스트래티지는 앞으로도 선택적으로 비트코인을 매입하되 시장 주기와 재무 상태를 관리할 것임을 강조했다.



지난주 세일러는 X 계정에서 왜 MSTR 주가가 비트코인 순자산가치(NAV) 대비 프리미엄에 거래되는지 설명했다. 그는 자신의 글에서 대표적 코인 관련주 MSTR 보유가 단순 비트코인 보유에 비해 가진 장점을 크게 네 가지, 신용 확대, 옵션 이점, 수동적 자금 흐름, 우수한 기관 접근성으로 설명했다. 모두 비트코인 같은 상품 자산에 비해 주식, 채권 금융 상품이 제공하는 이점들이다.