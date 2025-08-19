솔라나 전망: 100k TPS 달성…이번주 200달러 시험대

솔라나(SOL)가 지난 주말 블록체인 네트워크 최초로 TPS(초당 거래수) 10만 건을 돌파하며 기관 수요에 부응할 수 있는 고성능 잠재력을 보여줬다. 솔라나 코인이 200달러까지 오를 수 있을지 알아본다.

솔라나(SOL) 쓰루풋이 주요 블록체인 중 최초로 지난 주말 잠시 10만 건을 넘으면서 솔라나 전망 강세론을 강화했다.

헬리어스 공동 창업자 머트 몸타즈(Mert Mumtaz)는 지난 일요일 한 솔라나 블록이 43,016건의 유효 거래와 50건의 실패 거래를 처리하면서 전체 TPS(초당 거래 건수)가 107,540건에 달했다고 주장했다.

대부분의 거래가 네트워크 용량을 시험하기 위한 가벼운 프로그램 콜이었으며 실제 결제 혹은 복잡한 애플리케이션 이용을 수반하지는 않았다.

그러나 몸타즈는 이번 이정표가 프로그램 콜로 달성한 기록일지라도 더욱 복잡한 연산에 대해서도 솔라나 체인이 80,000 ~ 100,000 TPS를 이론적으로 처리할 수 있다고 말했다.

솔라나는 높은 성능으로 기관급 수요에 필요한 쓰루풋 요건을 더 잘 충족할 수 있다는 기대감이 크다. 특히 xStocks 등 토큰화 주식 플랫폼의 선호 네트워크로 부상하고 있어 이번 이정표가 솔라나 체인의 잠재력을 증명했다는 평가가 나왔다.

솔라나 전망: 거래 처리 속도 이정표 달성이 200달러까지 상승 받쳐줄 수 있을까

기관이 주도하는 이번 코인 불장에서 솔라나의 TPS 이정표가 솔라나의 입지를 강화했다고 볼 수 있으나, 클래리티법 등으로 규제 명확성이 확보되어야 기관의 참여가 본격화될 것으로 보인다.

단기적으로는 솔라나 코인이 4월 중순 이후로 형성한 상승 채널의 윗 경계를 재시험하는 데 필요한 모멘텀을 제공할 가능성이 있다.

출처: 트레이딩뷰

솔라나 코인의 돌파 기준점은 207달러이며 지지선은 0.382 피보나치 되돌림 수준인 175달러에 있다.

모멘텀 지표는 아직 버티고 있다. 상대 강도 지수(RSI)는 아직 중립선 아래로 미끄러지지 않아 매수세가 움직임을 장악하고 있다고 시사했다. 그러나 MACD선은 데스 크로스를 기록하기 직전이어서 새로운 하락 추세가 시작할 가능성을 경고했다.

따라서 이번주에 솔라나 코인이 상승 돌파할 가능성은 상대적으로 적어보인다. 미국 9월 기준 금리 결정도 아직 30일 남은 만큼 새로운 수요를 촉발할 거시적 촉매제가 부재하다.

단기적으로는 삼각 패턴의 아래 추세선과 만나며 0.5 피보나치 수준이 있는 166달러까지 하락할 가능성이 더 커보인다.

솔라나 코인이 207달러를 지지선으로 뒤집는다면 솔라나 코인이 사상 최고가 300달러를 탈환하는 길이 열릴 수 있다. 완전히 패턴 돌파가 구현될 경우 500달러까지 오를 확률이 있으며 현 시세 대비 약 183% 상승하는 셈이 된다. 다만 이는 강세장의 진행에 따른 장기 솔라나 전망 목표 가격으로 보아야 한다.

