마이클 세일러, 기관 자본이 변동성 죽이며 “비트코인 지루해질 것”

비트코인 매집 기업 스트래티지 회장 마이클 세일러는 비트코인(BTC)이 기관 투자자 유입으로 변동성이 줄며 “지루한” 가치 저장 수단으로 성숙해갈 것이며 이는 자연스러운 단계라고 강조했다.

스트래티지 회장 마이클 세일러가 비트코인의 기관 채택 증가로 대형 기관들이 더 낮은 변동성을 추구하면서 비트코인이 과거의 공격적 상승 시기를 끝내고 “지루한” 가치 저장 수단으로 진화할 수 있다고 경고했다.

코인스토리즈 팟캐스트에 출연한 세일러는 이러한 변화가 초기 변동성이 둔화되며 대형 기관 자본금이 유입되는 자연스러운 성숙의 단계라고 보았다.

그의 예측은 비트코인이 8월에 12만 4,100달러 최고가를 기록한 후 11만 5,000달러 근처에 횡보하는 가운데 나와 더욱 주목받았다.

세일러는 현재 매도 압력이 비트코인 초기 투자자에서 유래한다고 주장하며 이들의 믿음이 사라진 것이 아니라 필요에 의한 자산 다각화라고 추측했다. 그는 마치 스타트업 직원들이 회사의 미래 전망을 믿지만 생활비 지출을 위해 스톡옵션을 매도하는 상황과 유사하다고 빗대어 설명했다.

공격적 매수에서 속도 조절 나선 트레저리 기업들

비트코인 트레저리 기업의 보유량은 101만 1000 BTC에 달했으며 그 가치가 1,180억 달러를 넘으며 전체 유통량의 대략 5%를 차지한다.

하지만 기관 투자자의 매집 패턴은 2024년에 특징적이었던 공격적 매수 양상에서 극적으로 변했다.

스트래티지(전 마이크로스트래티지)의 월간 비트코인 매입 수량은 2024년 11월 13만 4,000BTC에서 2025년 8월 3,700 BTC로 급감했다. 스트래티지의 순자산가치 대비 시장 프리미엄도 3.89배에서 1.44배로 줄었다.

스트래티지의 매집 둔화에도 불구하고 다른 기업들이 비트코인 매집 경쟁에 뛰어들었다. 그 결과 전 세계 기업 보유 비트코인 중 스트래티지가 차지했던 비율이 76%에서 64%로 감소했다. 하지만 전반적으로 성장 모멘텀은 유지했다.

상장기업이 2025년에 재무자산에 편입한 비트코인은 41만 5,000 BTC에 달해 이미 2024년의 기록 32만 5,000 BTC를 추월했다.

7월과 8월 동안에만 28개의 비트코인 트레저리 기업이 등장했으며 전체 기업 보유 비트코인 수량은 14만 BTC 증가했다.

하지만 거래당 비트코인 구매 수량은 적어졌으며 시장 불확실성 및 주주들의 엄격한 리스크 관리 요구사항이 원인으로 꼽힌다.

최근에 발표한 다른 보고서에 따르면 공개 비트코인 트레저리 기업 중 25%가 이제 순자산가치 아래에서 거래되고 있는 것으로 나타났다. NAV 대비 프리미엄 평균은 4월 3.76에서 현재 2.8로 하락했다.

NAKA 같은 기업은 고점에서 시가총액이 96% 증발한 뒤 NAV의 0.7배에 거래되고 있으며 트웬티원, 셈러 사이언티픽, 더 스마트 웹 컴퍼니도 비트코인 자산 가치 대비 낮은 가격에 거래되고 있다.

백만 달러 비트코인의 신용 혁신

세일러는 팟캐스트에서 전통 채권 시장의 근본적 취약점에 대응할 비트코인 기반 금융 상품을 통한 신용 시장 혁신 비전을 제시했다.

그는 현재 신용 시장이 “수익에 굶주렸다”라고 표현했다. 세일러는 스위스 은행들이 마이너스 50bp를 제공하고 유럽 기업 채권이 2.5%의 수익을 제공하지만 인플레이션이 수익률을 넘고 있다고 설명했다.

스트래티지는 네 개의 비트코인 담보 우선주 상품을 출시해 다양한 시장의 수요를 겨냥했다.

🚀 @saylor positions Bitcoin-backed securities as retirement alternative offering 9.5% yields versus 0.1-4% bank rates as MicroStrategy launches $2.5B STRC preferred stock targeting conservative investors.#MicroStrategy #Bitcoinhttps://t.co/2uDMxTczxB — Cryptonews.com (@cryptonews) August 1, 2025

스트라이크는 8% 배당금에 보통주 전환 권리를 제공하며 스트라이프는 10%의 고정 누적 배당금을 제공하며 청산 우선권을 가진다.

스트라이드 상품은 유효 수익률 12.7%을 제공하고 대신 페널티 조항이 없어 위험 감수 성향이 높고 비트코인 전망에 대한 강한 믿음을 가진 투자자를 대상으로 한다.

가장 최근에 출시한 우선주 스트레치(Stretch)는 듀레이션 리스크와 변동성을 최소화하기 위해 변동금리 배당금을 지급하는 상품으로 세일러가 “트레저리 우선주”라고 불렀다.

스트래티지는 AI 기술을 이용해 기존 머니마켓 상품과 경쟁하면서도 비트코인 담보를 유지하고 10% 목표 수익률을 달성할 수 있는 세계 최초의 구조를 설계했다.

이러한 금융 상품은 스트래티지가 비트코인 매도 대신 자본 조달을 통해 배당금을 지급할 수 있도록 지원한다.

스트래티지는 자본 시장에서 연간 대략 200억 달러를 조달해 이 중에서 6억 달러를 배당금 지급에 활용하며 나머지는 비트코인 추가 매입에 투입하고 있다.

이러한 구조는 신용 리스크 없이 레버리지를 확대하고 비트코인을 계속 매집할 수 있도록 돕는다.

디지털 골드러시가 월가의 현실을 만날 때

세일러는 비트코인의 기관 채택 확대에 따른 성숙화를 보려면 인내심이 필요하다고 강조했다. 시장 참여자들이 혁신적 금융 기술에 적응하는 데 시간이 필요하기 때문이다.

그는 가상자산 시장의 환경을 1879년 초기 석유 산업과 비교했다. 당시 투자자들은 원유의 적용 범위를 이해하지 못했지만 이후 원유에서 파생된 등유, 휘발유, 석유화학은 다양한 산업을 변화시켰다.

세일러는 2025년부터 2035년 까지를 “디지털 골드 러시” 시기로 예측하며 이 기간에 신규 사업 모델 실험, 제품 출시, 부의 축적 등이 폭발적으로 발생할 것이라고 말했다.

스트래티지는 첫 ‘투자등급’ 보유 비트코인 트레저리 기업이 되고자 하며 모든 상품에 대해 공식 등급을 받기 위해 설명회를 주최하는 등 노력하고 있다.

온체인 분석 업체 센토라의 최신 연구 조사에 따르면 전통 금융 지표가 비트코인 트레저리 기업을 제대로 평가하지 못하면서 시장 역학이 계속해서 진화하고 있다.

세일러는 여러 기관 투자자가 여전히 비트코인에 대한 기본 교육을 필요로 하는 상태라고 언급했으며 최근의 정책 명확화에도 불구하고 비트코인이 제도적으로 금지될 코인 규제 가능성이 남아있다고 우려를 표현했다.

상장 기업들이 비트코인 공급량 중 상당한 비중을 차지하게 되면서 기업 집중화에 대한 리스크 우려도 제기되고 있다.

애널리스트들은 트레저리가 통제하는 비트코인 수량이 과도할 경우 유동성이 감소하고 이들이 매도 등 전략을 바꿀 때 변동성이 극심해질 수 있다고 경고했다.

한편 개인 투자자의 참여는 여전히 견고하다. 비트코인 ETF 주식의 약 75%가 비 기관 투자자에 의해 보유 중이며 개인 투자자들은 기관 투자자의 수요가 둔화될 때에도 중요한 지지 기반이 되었다.