[XRP 뉴스] 10월 CME 그룹 리플 옵션 상품 출시

CME 그룹이 기관 투자자의 수요에 힘입어 리플(XRP) 옵션 상품을 출시한다고 발표하면서 리플의 전망이 강화됐다. XRP가 3.65달러 저항선을 돌파하고 이를 지지선으로 유지한다면 최대 10달러까지 상승할 수 있다는 분석이 나왔다.

CME 그룹이 기관 투자자의 관심 증가에 따라 새로 리플(XRP) 파생상품을 출시한다고 발표해 리플 전망을 강화했다.

CME 그룹은 엑스알피(XRP)에 대한 옵션 거래를 지원할 예정이라고 발표했으며 최근에 출시한 선물 계약의 성공에서 거래 서비스를 확대했다.

이에 따라 투자자는 포지션을 헷지하거나 더 유연하게 대응할 수 있으며 대형 투자자의 엑스알피 매력이 강화될 것으로 전망된다.

기관 투자자의 거래량 증가에 따라 리플 코인이 몇 주 안에 강하게 상승 랠리할 수 있다는 전망도 나왔다.

The next step in regulated crypto trading is almost here. 💥



Get ready for:

🔷 Options on SOL, Micro SOL, XRP and Micro XRP futures.

🔷 Trading at Settlement (TAS) mechanism on SOL and Micro SOL futures.



➡️ https://t.co/ZL7c0fNUnh pic.twitter.com/N37cGDZAmn — CME Group (@CMEGroup) September 17, 2025

리플 전망: 스윙 고점 돌파 시 10달러 가능성

최근의 가격 움직임을 볼 때 리플 코인은 돌파 조짐을 보이고 있다. 만약 3.65달러 저항선을 말끔히 넘는다면 5달러까지의 길이 열릴 수 있다.

출처: 트레이딩뷰

엑스알피의 상승은 여러 주요 호재가 뒷받침할 수 있다. 가령, 이번주 연준의 금리 인하 결정, 최초의 현물 XRP ETF 출시, 그리고 이에 따른 기관 투자자의 관심 증가를 들 수 있다.

만약 XRP 시세가 위에서 3.65달러 구간을 성공적으로 재시험하고 이를 지지선으로 유지한다면 모멘텀 가속화에 따라 10달러에 접근할 수 있다.

엑스알피 시세가 10달러에 도달하면 시가총액이 약 5,970억 달러에 달하게 되며 이는 이더리움의 현재 시가총액과 유사하다. 이 경우 리플 코인이 세계 최고의 가상자산으로서의 입지를 굳힐 수 있다.

