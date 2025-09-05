일본, 암호화폐 증권법 편입…대대적 단속 임박?

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

FSA가 암호화폐를 결제서비스법에서 금융상품거래법으로 이관하면서 발행업체와 거래소는 증권 수준의 공시 및 집행 규제에 직면하고 있다.

일본이 암호화폐를 금융상품거래법(FIEA) 적용 범위에 포함시키는 준비를 진행하고 있어 암호화폐 거래를 일찍 도입한 이후 가장 광범위한 규제 개편이 될 전망이다.

당국은 이번 조치가 법적 허점을 막고 투자자 보호를 강화하며, 시장 전반에 확산된 미등록 업체들을 단속하기 위한 것이라고 밝혔다.

개인투자자들이 일본 암호화폐 시장을 주도하며 보호장치 마련 요구 증가

화요일 금융청(FSA)이 발표한 논의서에 따르면, 당국은 암호자산의 투자적 성격이 전통적으로 금융상품거래법(FIEA) 하에서 다뤄온 과제들과 밀접하게 일치한다고 주장하고 있다.

해당 기관은 디지털 자산을 규제하기 위해 증권 체계 하에서 공시 규칙, 집행 권한, 투자자 보호 메커니즘을 활용할 것을 제안하고 있다.

일본 금융청(FSA) 자료에 따르면, 국내 암호화폐 거래소들이 현재 1200만 개 이상의 계좌를 관리하고 있으며, 고객 예치금이 5조 엔(340억 달러)을 넘어선 것으로 나타났다.

하지만 계좌의 80% 이상이 10만 엔(670달러) 미만을 보유하고 있어, 소규모 투자자들이 사기와 부실한 정보 공개에 가장 많이 노출된 소매 중심 시장임을 보여준다.

조사에 따르면 일본 투자자의 7.3%가 암호화폐를 보유하고 있으며, 이는 외환이나 회사채 투자자 비중보다 높은 수준이다.

암호화폐 투자자의 약 70%가 연간 700만 엔(4만6000달러) 미만의 소득을 올리고 있으며, 86%는 장기적인 가격 상승을 기대하며 거래한다고 밝혔다. 당국은 이러한 투자자층 구성이 더 강력한 보호 장치를 시급하게 만든다고 주장하고 있다.

현행 규정에 따르면 암호화폐 거래소는 주로 결제서비스법 하에서 운영되고 있으며, 이 법은 결제와 보관업무를 규제하지만 발행자 공시 의무는 부과하지 않고 있다.

규제당국은 백서와 프로젝트 문서에 모호하거나 오해를 불러일으키는 정보가 자주 포함되어 있으며, 공개된 주장과 실제 코드 사이에 격차가 빈번하게 발생한다고 경고하고 있다.

정부는 디지털 자산을 증권법에 편입시켜 표준화된 공시를 의무화하고 내부자 거래를 억제하며 주식시장에서 이미 적용되고 있는 처벌 규정을 확대 적용하려 한다.

이 계획은 암호화폐를 두 가지 범주로 나누어 서로 다르게 취급할 예정이다. ICO에서 판매되는 토큰과 같이 프로젝트나 사업 자금 조달을 위해 발행되는 토큰은 엄격한 발행자 공시 규정을 적용받게 된다.

반면 중앙 발행기관이 없는 비트코인과 이더리움 같은 탈중앙화 자산은 거래소 차원의 의무 범위에 포함되어, 플랫폼이 신뢰할 수 있는 정보를 제공하고 위험 요소를 표시해야 한다.

미등록 권유행위가 심각한 우려 사안으로 떠오르고 있다. 당국은 온라인 세미나, 투자 ‘살롱’, 소셜미디어 그룹 등을 포함한 사기성 홍보 활동이 급격히 증가하고 있다고 발표했다.

FSA 소비자 핫라인에는 현재 매월 300건 이상의 암호화폐 관련 민원이 접수되고 있으며, 이는 전체 금융 문의의 10% 이상을 차지하고 있다.

사건들은 대부분 투자자들이 해외 플랫폼으로 유인된 후 출금 동결이나 ‘보증금’ 요구에 직면하는 양상을 보인다.

이러한 남용 행위를 해결하기 위해 FIEA 체계는 법원이 미등록 운영업체에 대해 긴급 금지명령을 발령할 수 있는 권한을 부여하고, 기업에는 최대 5억 엔(330만 달러)의 벌금을, 개인에게는 최대 5년의 징역형을 도입할 예정이다.

거래소들은 규제당국에 거래 데이터를 제출해야 하며, 시장 조작이나 허위 정보 유포, 내부자 거래 등의 위반 행위에 대해서는 증권시장에서 이미 적용되고 있는 처벌이 부과될 예정이다.

당국은 새로운 체계가 암호화폐의 결제 사용을 제한하지 않으면서도 투자 활동이 기존 증권과 동일한 투명성과 공정성 기준에 따라 관리되도록 보장할 것이라고 강조했다.

일본, 글로벌 규제 강화 흐름 속에서 암호화폐를 증권으로 분류할 예정

전 세계 규제당국이 디지털 자산에 대한 감독을 강화하고 있는 가운데, 일본이 지금까지 중 가장 포괄적인 개혁 중 하나를 준비하고 있다.

국제증권감독기구(IOSCO)가 암호화폐 시장 남용에 대한 글로벌 공조 강화를 촉구하고 있는 가운데, 유럽연합은 암호화폐자산시장규제(MiCA)를 시행했다.

미국에서 현물 비트코인 ETF 승인 이후 규제 당국이 권한을 확대하고 있으며, 상품선물거래위원회(CFTC)가 최근 연방 감독 체계를 구축하기 위한 새로운 ‘암호화폐 스프린트’를 시작했다.

🏦 The US CFTC has launched its next 'Crypto Sprint,' a four-phased series of rulemaking agenda, this time focused on stakeholder engagement.#CFTC #CryptoSprint #ProjectCryptohttps://t.co/aXUwAe0pQn — Cryptonews.com (@cryptonews) August 22, 2025

다른 지역에서는 정부들이 다양한 접근 방식을 취하고 있다. 지난 6월 바레인 중앙은행은 이 지역 최초의 스테이블코인 프레임워크를 도입하며, 발행업체들이 유동 자산으로 뒷받침되는 1:1 준비금을 유지하고 운영 전 라이선스를 취득하도록 요구했다.

다음 달 파키스탄은 가상자산규제청을 설립해 암호화폐 기업들에 대한 허가와 감시 업무를 시작했고, 헝가리는 한 걸음 더 나아가 무허가 암호화폐 활동을 범죄로 규정하며 최대 8년의 징역형을 부과하는 조치를 취했다.

홍콩은 8월 1일부터 법정화폐 연동 스테이블코인 발행업체를 대상으로 한 라이선스 제도를 시행하고 있다.

이러한 움직임 속에서 일본은 암호화폐를 금융상품으로 분류해 증권법 적용 대상으로 만들기 위해 금융상품거래법 개정을 준비하고 있다.

🇯🇵 Japan has proposal to reclassify crypto as financial products and subject them to insider trading restrictions.#JapanCrypto #InsiderTradingLawshttps://t.co/EUvUJt9r86 — Cryptonews.com (@cryptonews) March 31, 2025

금융감독원은 이르면 2026년 법안을 제출할 예정이며, 이는 주식시장에서 이미 시행 중인 내부자거래 제한과 공시 의무를 확대하는 조치가 될 것으로 보인다.

개혁안이 통과될 경우 암호화폐 거래에서 비공개 정보 사용을 금지하고 거래소에 대한 감독을 강화하게 된다. 지금까지 디지털 자산은 별도의 규칙 체계 하에서 운영되어 왔으며, 불법행위에 대한 집행 수단도 제한적이었다.

자금조달 토큰 발행업체는 엄격한 공시 의무를 져야 하며, 거래소는 탈중앙화 토큰에 대한 정확한 정보 제공 책임을 진다.

일본도 첫 번째 엔화 기반 스테이블코인 승인을 준비하고 있으며, 핀테크 기업 JPYC가 올해 말 해당 상품을 출시할 예정이다.

🇯🇵 Japan is preparing to roll out its first yen-backed stablecoin this autumn, with JPYC leading the charge to power remittances, payments and DeFi.#Stablecoins #Japan https://t.co/GRTjB9Pb6K — Cryptonews.com (@cryptonews) August 18, 2025

가토 가쓰노부 재무장관이 적절한 안전장치가 마련된다면 암호화폐를 다각화된 포트폴리오의 일부로 포함하는 것에 대해 지지 의사를 밝혔다.

이러한 조치들은 일본의 규제 접근법에 급격한 변화를 가져올 것으로, 디지털 자산을 기존 금융 감독 체계 하에 두려는 전 세계적 노력과 보다 긴밀하게 보조를 맞추게 된다.