일본, 올 가을 첫 엔화 스테이블코인 승인 준비

일본이 올 10월 첫 엔화 기반 스테이블코인을 승인할 예정이다. ‘JPYC’ 스테이블코인은 국채·예금 담보로 엔화 가치 연동을 유지한다. 태국은 관광객이 보유한 암호화폐를 태국 바트화로 전환해 사용할 수 있는 디지페이 프로그램을 도입할 계획이다.

작성자 Robert Jang 작성자 Robert Jang 작성자 소개 크립토뉴스에서 크립토 콘텐츠 크리에이터로 활동하고 있는 Robert Jang은 MIT 블록체인 교육 과정을 이수한 뒤 자산운용사, 스타트업 등에서 금융, 테크... 작가 정보 공유하기 복사됨 최종 업데이트: 8월 20, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

니혼게이자이신문에 따르면 일본이 올 가을 첫 엔화 표시 스테이블코인 승인을 준비하고 있다. 이는 일본의 디지털 자산 및 국경 간 결제 시장 규제에서 큰 이정표가 될 전망이다.

일본 금융청은 이르면 10월에 스테이블코인 발행을 승인할 전망이며 해외 송금, 법인 간 결제 등 다양한 곳에 활용하기 위한 목적을 가졌다.

도쿄에 본사를 둔 핀테크 기업 JPYC가 가장 먼저 스테이블코인 발행을 주도할 것으로 알려졌다. JPYC는 이달 안에 자금이동업자 등록을 마치고 몇 주 안에 발행을 시작할 것으로 보인다.

스테이블코인 이름도 JPYC이며 국채, 예금 등 유동성 높은 자산을 담보로 확보해 엔화 가치 연동을 유지할 계획이다.

🇯🇵 Japan to greenlight first yen-based stablecoin.



The Financial Services Agency will approve the issuance of Japan's first yen-denominated stablecoin as early as autumn, with the aim of using it for international remittances and more. — World of Statistics (@stats_feed) August 18, 2025

기관 투자자는 ‘캐리 트레이드’ 가능성 두고 JPYC에 주목

앞으로 개인, 기업, 기관 투자자들은 등록을 마친 후 JPYC를 구매할 수 있을 예정이다. 구매자가 결제하면 이후 대금이 디지털 토큰으로 전환되어 전자 지갑에 전송될 예정이다.

엔화 스테이블코인의 잠재적 활용처로는 해외 유학생 송금, 법인 간 결제, 디파이 참여 등이 거론된다.

JPYC는 3년 간 1조엔(약 9조 3834억 원)을 발행한다는 목표를 밝혔다. 암호화폐 전문 헤지 펀드나 부유한 개인 고객의 자산을 관리하는 패밀리 오피스들은 벌써부터 엔화 스테이블코인 발행에 관심을 보이고 있다.

스테이블코인 규제 감독에서 앞서가는 일본

시장 참여자들은 엔화 스테이블코인이 캐리 트레이드에도 이용될 수 있다고 기대하고 있다. 캐리 트레이드는 통화별 금리차를 이용한 투자 전략이다. 전 세계적으로 스테이블코인이 주목받고 있는 가운데 이번 소식이 전해져 특히나 화제성이 컸다. 스테이블코인 시장은 시가총액이 2,500억 달러를 넘으며 현재 달러 기반 토큰이 지배적이다.

일본은 2023년 6월 규제법을 개정해 스테이블코인을 ‘통화표시자산’으로 정의하고 은행, 신탁사, 자금이동업자로 발행 주체를 한정했다. 이러한 특징으로 스테이블코인은 다른 암호화폐와 구별되며 투자자 보호를 강화하는 목적을 가졌다.

JPYC 스테이블코인 출시는 일본이 규제 명확성을 확보해 디지털 자산 규제를 선도하고 있다고 보여주었다. 분석가들은 명확한 규제 기반이 회사들에 더욱 예측 가능한 환경을 제공해 다양한 블록체인 기반 결제 서비스를 실험할 수 있도록 지원하고 있다고 평가했다.

태국, 관광객 위한 암호화폐 결제 샌드박스 시범운영 발표

태국은 투어리스트 디지페이 프로그램을 통해 외국인이 암호화폐를 태국 바트화로 전환할 수 있도록 허용해 관광산업을 활성화한다고 발표했다.

18일 피차이 춘하와지라(Pichai Chunhavajira) 태국 재무장관이 기자회견에서 이같이 밝혔다. 새 제도는 엄격한 규제 감독에 따라 실행되어 암호화폐의 직접 결제를 방지할 예정이며 자금세탁방지 규정, 테러자금 조달 방지 규정 등의 준수할 예정이다.

태국 중앙은행은 외국인을 위한 관광객 지갑을 개발하기 위해 협업 중이며, 초기에는 통화 환전 허브로 작동하지만 추후 이용자의 신용 카드 및 직불 카드에 연결할 계획이다.

일본과 태국의 움직임은 가상자산의 채택 확대를 가속화할 수 있다. 특히 관광 산업을 활성화하기 위해 가상자산을 활용하는 태국의 정책은 베스트 월렛처럼 이용자가 어디서나 디지털 자산을 이용할 수 있도록 지원하는 프로젝트를 강화할 수 있다.

베스트 월렛, 무료 서비스와 직관적 기능

베스트 월렛은 무료로 이용할 수 있는 사용자 친화적 모바일 월렛으로 직관적 UI와 유용한 기능으로 초보 코인 투자자에 최적화된 경험을 제공한다.

베스트 월렛은 자기수탁형 지갑이기 때문에 이용자 본인이 프라이빗키를 온전히 소유한다. 이용자 본인만이 자격증명을 관리하기 때문에 보안이 강력할 수 있지만 그만큼 책임도 따른다.

베스트 월렛은 투자자를 도울 다양한 기능을 자랑한다. 마켓 인사이트는 시장 추세를 파악하고 투자 심리를 확인할 수 있도록 지원하며 업커밍 토큰 페이지는 상장 전 토큰의 사전 판매에 참여할 수 있는 창구를 제공한다.

지갑은 KYC 인증 없이 이용할 수 있으며 계정을 생성하기만 하면 된다.

출처: 베스트 월렛 홈페이지

BEST 토큰은 거버넌스, 거래 수수료 할인, 초기 투자 기회 등의 혜택을 제공한다. 베스트 월렛 토큰 구매방법도 초보자 친화적으로 누구나 쉽게 따라할 수 있다.

베스트 월렛은 BEST 프리세일을 진행 중이며 모금액이 1,500만 달러에 가깝다. BEST 가격은 $0.025495이며 내일 중으로 가격이 인상될 예정이다. 한 고래 투자자가 2만 2,30만 달러를 투자하는 등 고래 투자자의 움직임도 확인할 수 있어 투자 관심도가 상당하다고 볼 수 있다.

일본과 태국의 적극적인 가상자산 산업 지원은 주류 채택 확대를 시사한다. 앞으로 웹3 입문자가 증가할수록 베스트 월렛 같은 온보딩 도구의 중요성도 커질 것으로 기대되어 지켜볼 만한 유망 프로젝트로 볼 수 있다.