제미나이 AI가 내다본 올해 XRP·솔라나·페페코인 시세

최종 업데이트: 9월 5, 2025

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

비트코인이 지난 8월 고점인 12만 4,000달러에서 10만 7,000달러 아래로 급락한 뒤 11만 0,000달러까지 반등했다. 하지만 시장 전반은 여전히 약세 기조를 유지하고 있으며 해당 지지선이 언제든 무너질 수 있다는 불안감이 존재하고 있다. 특히 이달 금리 인하 확률이 96%에 달하면서 불확실성이 커지고 있다. 하지만 구글의 인공지능(AI) 모델 제미나이는 장기적 잠재력을 강조하며 낙관적인 전망을 내놓고 있다.

이더리움은 최근 4,950달러로 사상 최고가를 경신하며 알트코인 대표주자로서의 입지를 다시 한번 입증했다. 이번 랠리로 인해 페페 코인을 비롯한 이더리움 기반 토큰과 알트코인 전반이 단기적으로 큰 폭의 상승세를 보였으나 이후 열기가 다소 식은 상태다. 다만 투자 심리는 여전히 강세를 유지하고 있으며 제미나이 역시 밝은 전망을 내놓았다.

제미나이, XRP 보수적 목표가 4달러 제시

제미나이는 다소 야심찬 전망을 내놓고 있지만 XRP의 추세를 보면 설득력이 있다. 올해 들어 SEC와의 법정 공방에서 승리한 후 1달러를 돌파한 뒤 400% 상승을 기록하며 강한 랠리를 이어가고 있기 때문이다. 제미나이는 이러한 모멘텀이 아직 끝나지 않았으며 또 다른 상승 랠리가 다가오고 있다고 예측한다.

XRP 채택률은 그 어느 때보다 가속화되고 있다. 최근 출시된 XRP 마스터카드는 1조 달러 규모의 글로벌 신용카드 시장에 본격적으로 진입하며 큰 반향을 일으켰다. 또한 오는 10월 ETF 승인 가능성이 부각되고 있으며 블룸버그는 올해 XRP 현물 ETF 승인 확률을 85%로 상향 조정했다. 이는 기관 자금 유입을 촉진하고 향후 가격 상승의 핵심 동력이 될 수 있다.

또한 베이스 기반 레이어 3 체인으로 설계된 B3 네트워크가 XRP 커먼즈(XRP Commons)와 협력하여 XRP 레저 이니셔티브를 발표했다. 이는 게임 개발자와 프로젝트들이 리플 생태계에서 개발 및 비포할 수 있도록 지원하는 역할을 한다.

출처: XRPUSD / 트레이딩뷰

XRP의 장기 전망은 여전히 긍정적이다. 이달은 전통적으로 암호화폐 시장이 약세였던 시기지만 기대감이 높은 미국 연준의 금리 인하 결정이 흐름을 바꿀 수 있는 촉매가 될 수 있다. 단기적으로는 5달러 돌파 가능성이 존재하지만 트레이더들은 높은 변동성에 각별히 유의해야 한다.

일일 차트를 보면 수개월간 이어진 횡보 구간 이후 반등을 뒷받침할 강력한 지지선이 형성되어 있다. 특히 3.60달러 저항선을 돌파한다면 과거 반등 구간으로 작용했던 2.50달러와 2.30달러 지지선이 새로운 상승 국면으로 이어지는 발판이 될 수 있다.

장기적으로 XRP는 10달러를 향할 잠재력을 지니고 있다. 다만 먼저 최근 저항선인 3.60달러를 확실히 돌파해야 한다. 그 과정에서 3달러 아래로의 단기 하향조정을 거칠 가능성도 배제할 수 없다.

솔라나, 연말까지 이더리움 추월?

솔라나는 작년 대규모 랠리 이후 박스권 내에서 횡보하고 있지만 여전히 강력한 성장세를 이어가고 있다. 지난 30일 동안 약 500만 달러의 수익을 창출하며 블록체인 업계 최고 수준의 수익 플랫폼 중 하나로 자리매김했다.

현재 솔라나는 역사상 최대 규모의 네트워크 업그레이드를 앞두고 있다. 커뮤니티의 98% 이상이 지지한 알펜글로우(Alpenglow) 업그레이드는 거래 확정 속도를 150ms로 단축할 예정이다. 이를 통해 디파이 에이전트에서 온체인 LLM 콜에 이르기까지 실시간 AI 기반 서비스를 솔라나 블록체인에서 구동할 수 있게 된다.

또한 리퀴드 스테이킹(Liquid Staking) 생태계 역시 빠르게 확장 중이다. 현재 LST에 예치된 솔라나 코인은 약 57만 개로 이는 총 발행량 4억 1,800만 개 중 13.65%에 해당하며 사상 최고치를 경신했다.

출처: SOLUSD / 트레이딩뷰

솔라나 코인의 가격은 오랫동안 지속된 하락 추세선에서 벗어나기 위해 노력하고 있으며 200달러 이상을 유지하고 있어 해당 저항선을 지지선으로 뒤집고 있다.

다음 주요 지지선으로 177달러 수준과 126달러 수준이 있지만 여기까지 하락할 가능성은 매우 낮다. 상승 시나리오에서 250달러 ~ 285달러 부근의 파란색 공급 영역이 가장 큰 시험대이다. 이를 클리어하면 모멘텀이 350달러, 이후 400달러까지 오를 수 있다.

상대 강도 지수(RSI)는 46에 가까워 상승 여력이 많은 반면 이동 평균선 수렴 확산(MACD) 막대는 보합세를 보이고 있지만 상승 압력을 유지하면 교차할 환경이 조성되어 있다. 전반적으로 지표 구조는 강세를 시사한다. 솔라나가 200달러 이상을 유지하고 공급 영역을 돌파할 수 있다면 400달러를 향한 장기 돌파를 신호한다.

페페코인과 맥시 도지

페페 코인의 최근 가격 흐름은 고래 지갑의 꾸준한 매집과 커뮤니티의 저점 매수에 힘입어 연말까지 이어질 수 있는 강세 분위기를 반영하며 회복력을 입증하고 있다. 다만 지난주 페페 코인의 가격과 거래량은 각각 15% 하락하며 단기 하향조정을 겪었다.

출처: 페페 코인USD / 트레이딩뷰

현재 페페 코인은 핵심 지지선에 바로 위치해 있다. 상향 추세선을 상회하고 있지만 여전히 하향 저항선 아래 갇혀 있는 모습이다.

다음 지지선은 0.0000083달러와 0.000006달러, 다음 저항선은 0.000019달러와 0.000025달러 근처에서 형성되어 있다.

RSI는 약 38로 저점을 찍고 있으며 약세 압력을 시사하지만 반등의 여지는 남아 있다. MACD는 보합세를 보이고 있으며 아직 모멘텀을 보이지 않고 있다. 그럼에도 불구하고 제미나이와 분석가들은 페페 코인이 이더리움의 상승세를 따라 동반 상승하는 경향을 근거로 강세 가격 움직임을 예측하고 있다.

