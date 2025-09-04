[XRP 뉴스] XRP 레저 상에 게임 생태계 구축 ··· 10달러 돌파 기대감 높아져

XRP 레저가 자체 게임 생태계를 구축한다는 소식에 XRP(엑스알피) 가격 전망에도 긍정적인 신호가 더해지고 있다.

베이스 기반 레이어 3 블록체인인 네트워크인 ‘B3 네트워크’는 최근 XRP 커먼즈(XRP Commons)와 협력해 리플 생태계에서 개발자들이 직접 게임을 구축·배포할 수 있도록 지원하겠다고 발표했다. XRP 커먼즈는 개발자들이 XRP 레저에서 다양한 앱을 배포할 수 있도록 돕는 프로젝트다.

이번 협업으로 XRP 네트워크에 새로운 게임 생태계가 구축되게 되며 이는 토큰에 새로운 모멘텀을 불어넣고 신규 사용자, 개발자, 투자자를 유치할 것으로 기대된다.

welcome $XRP to B3's Open App Layer³



today, in partnership with @xrpl_commons, B3 launches…

⚫ XRPL Gamechain on testnet

🕹️ XCADE – XRP's onchain arcade



this effort marks the expansion of B3's appchain vision & network. pic.twitter.com/H4Jt4cThrF — B3 🎮 (@b3dotfun) September 2, 2025

B3 네트워크는 228개 이상의 활성 게임과 700만 개가 넘는 일일 활성 지갑을 보유하고 있어 XRP 레저의 신뢰도를 높이고 다른 개발자들이 탈중앙화 애플리케이션을 도입할 수 있는 기반을 마련한다.

XRP, 박스권 탈출 시 10달러 돌파 가능

최근 24시간 동안 XRP는 심리적 지지선인 3달러 아래로 내려갔다가 1.1% 반등했다. 같은 기간 거래량은 12% 증가해 70억 달러 수준을 기록했으며, 이는 과거 패턴과 비교해도 상당히 높은 수준이다.

일일 XRP 차트는 수개월간의 횡보 끝에 강한 반등을 촉발할 수 있는 복수의 핵심 지지선을 보여준다.

생태계 확장이 가속화되고 거시경제 환경이 개선되고 있고 특히 XRP가 3.60달러 저항선을 돌파해 사상 최고가 경신의 발판을 마련할 경우 강세 전망이 기대된다.

2.50달러와 2.30달러는 핵심 지지선으로 과거에도 강력한 반등을 이끌어냈었다. XRP가 이 가격대를 재테스트하면서 거래량이 크게 증가한다면 새로운 상승세가 촉발될 것이라는 전망이다.

