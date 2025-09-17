구글, AI 페이먼츠 시스템에 스테이블코인 지원…코인베이스·이더리움 협력

구글이 AI 에이전트 간 원활한 거래를 지원하는 새로운 페이먼츠 프로토콜에 스테이블코인 결제를 통합하며 코인베이스, 이더리움 재단 등과 협력한다고 발표했다.

구글이 16일에 AI 애플리케이션 간 원활한 거래를 지원할 수 있도록 설계한 새로운 페이먼츠 프레임워크에 스테이블코인 지원을 추가했다고 발표했다.

16일자 포춘 보도에 따르면 구글의 새로운 AI 페이먼츠 프로토콜은 스테이블코인과 더불어 신용 카드, 직불 카드 등 전통 결제 수단을 모두 지원한다.

구글은 스테이블코인 통합을 위해 가상자산 거래소 코인베이스와 제휴를 맺었다. 코인베이스는 자체 AI 암호화폐 결제 플랫폼을 운영 중이다.

구글 스테이블코인 지원, 결제 방식의 근본적 변화 촉발 기대

구글은 이번 계획을 위해 이더리움 재단 등 유수의 블록체인 기업과 협력 중이다. 암호화폐 기업 외에도 구글은 세일즈포스, 아메리칸익스프레스, 엣시 등 60개 이상의 조직에 자문을 구해 페이먼츠 프로토콜의 다양한 측면을 검토했다.

구글 클라우드 웹3 책임자 제임스 트로만스(James Tromans)가 포춘에 전하기를, “우리는 스테이블코인 같은 차세대 기능과 기존 결제 인프라 기능을 함께 도입하기 위해 처음부터 설계했다.”

구글은 스테이블코인 도입이 AI 에이전트의 부상에서 일부 기인한다고 주장했다. 테크 업계 지도자들은 AI 시스템이 다른 AI 시스템과 직접 상호작용하는 경우가 증가해 많은 거래에서 인간 중간 매개자가 사라질 것이라고 예측했다.

구글의 새로운 페이먼츠 프로토콜은 AI 에이전트 간 거래가 안전하고 인간의 의도에 부합할 수 있도록 보장한다.

구글은 빅테크 기업 중 스테이블코인에 적극적으로 관심을 표현한 축에 속한다. 스테이블코인은 가상자산 시장과 실리콘밸리에서 가장 관심이 큰 분야 중 하나로 특히 미국에서 암호화폐 친화적 행정부가 들어선 후 집중적으로 관심 받고 있다.

지난 6월 크립토뉴스는 애플, X, 에어비앤비가 암호화폐 기업과 스테이블코인을 결제 인프라에 통합하는 방안에 대해 논의 중이라고 보도했다. 당시 기사는 스트라이프, 월드페이 등의 결제 처리업체가 스테이블코인 거래 처리를 위한 백엔드 지원을 제공할 후보 기업으로 언급되었다고 시사했다.

8월에 구글클라우드가 레이어 1 블록체인 구글 클라우드 유니버설 레저(CGUL)을 개발 중이라는 보도가 나왔다. GCUL는 토큰화 자산, 결제, 파이썬 기반 스마트 컨트랙트를 지원하는 금융 맞춤형 블록체인으로 설계되었다.

“SWIFT 이후 최대 진보” 구글은 이미 스테이블코인 결제 지원 중

구글 클라우드 웹3 글로벌 전략 책임자 리치 위드만(Rich Widmann)에 따르면 구글 클라우드는 이미 페이팔의 스테이블코인 PYUSD를 이용해 일부 고객의 스테이블코인 결제를 지원하고 있다.

위드만은 “스테이블코인은 아마도 SWIFT 네트워크 이후 가장 중요한 결제 시스템 업그레이드일 것”이라고 말했다.

키락이 발표한 스테이블코인 종합 보고서에 따르면 스테이블코인은 전통 은행에 비해 결제를 최고 13배 저렴하게 처리할 수 있으며 처리 속도도 몇 초 이내이다.

해당 보고서는 스테이블코인을 “새로운 금융 운영 시스템”이라고 보며 중간 매개자를 제거하고 글로벌 가치 교환 과정을 변화시킨다고 주장했다.

스테이블코인은 2030년에 연 결제 거래대금 1조 달러를 처리할 것으로 전망되며 전체 미국 통화량의 10%를 구성할 수 있다.

스테이블코인 시장은 2020년 40억 달러 규모에서 오늘날 2,800억 달러로 성장했으며 2025년 상반기에 원간 처리 거래대금이 1조 3,900만 달러에 달했다.

주요 스테이블코인 발행사는 전 세계 미 국채 보유 순위에서 17위를 차지해 한국, 독일, 사우디아라비아의 국채 시장 영향력을 능가했다.

그러나 미국은행정책연구소(Bank Policy Institute), 미국은행협회(American Bankers Association) 등의 단체는 스테이블코인 성장에 제동을 걸고 있다.

이들은 최근 미 의회에 지니어스법 규정을 강화할 것을 촉구하며 규제 허점이 스테이블코인 발행사로 하여금 높은 수익을 제공해 전통 은행에서 6조 6,000억 달러의 예치금 이탈로 이어질 수 있다고 경고했다.

은행들은 스테이블코인 이자 모델이 경제적 위기에서 “예치금 이탈” 위험성을 높일 수 있으며 이는 결국 신용 조건의 긴축, 자금 조달 비용 증가로 이어질 수 있다고 주장했다.

이에 대해 코인베이스는 상세한 반박 답변을 발표하며 “예치금 이탈” 이론은 은행들이 1,870억 달러 규모의 연 결제 처리 수입원을 보호하기 위한 “신화”라고 말했다.

코인베이스는 대부분의 스테이블코인 활동이 국제적으로 발생하고 있으며 오히려 미국 달러의 입지를 강화하고 국내(미국) 예치금에 실질적으로 영향을 미치지 않는다고 설명했다.