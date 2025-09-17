시바이누 전망: 고래 투자자 7조 SHIB 이동… 저항 돌파 시 116% 상승 여력

시바이누 고래 투자자들이 하루 동안 7조 SHIB(약 9,100만 달러)를 이동시키며 매집 신호로 해석되면서 강세론이 제기됐다. 현재 SHIB는 $0.000015 저항선 돌파 여부가 관건이며 돌파 시 약 116% 상승 여력이 있다.

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

시바이누 고래 투자자들이 하루동안 7조 SHIB 이상을 옮기는 등 온체인 활동이 급증해 시바이누 전망 강세론이 대두되고 있다.

출처: 이더스캔

지난주 토요일에만 9,330건의 SHIB 거래가 기록되었다. 이더스캔 데이터를 보면 올해 이 정도로 많은 거래가 발생한 날이 세 차례밖에 없었다. 지갑들이 주고받은 토큰 가치는 약 9,100만 달러에 달했다. 온체인 분석가들은 이러한 움직임을 두고 대형 투자자의 매집 신호로 해석했다.

네트워크 활동 증가 시기에 시바이누 코인 시세가 잠시 $0.000015 근처까지 치솟아 강한 매수 심리가 움직임을 받쳐주고 있다고 시사했다. 만약 고래 투자자의 매집이 확인되면 가상자산 시장에서 밈코인 시장 모멘텀의 증가에 따라 다음 대형 상승 랠리가 시작할 가능성이 있다.

시바이누 전망: 강세 돌파 확인 시 116% 상승 잠재력

임박한 도지코인 ETF 출시는 고래 투자자의 SHIB 매집을 촉발했을 가능성이 큰 호재 중 하나이다.

도지코인 ETF 출시가 새로운 밈코인 시즌의 신호탄을 쏘아올릴 것으로 기대되며 투자자들이 폭등 시기에 대비해 포지션을 구축하고 있는 것으로 보인다.

시바이누 코인 차트를 보면 SHIB 시세가 주요 저항선 근처까지 접근한 것을 확인할 수 있다. 단기 저항선은 200일 EMA가 있는 $0.000015에 있다. 이 가격대를 돌파하면 다음 랠리의 시작이라고 볼 수 있다.

출처: 트레이딩뷰

이전에 SHIB 코인이 돌파를 시도했을 때에도 저항선 $0.000015에 부딪힌 적 있으며 매도 압력이 강하게 발생했다. $0.00001250로의 후퇴는 롱 투자자에게 완벽한 재진입 기회를 제공해 다음 상승을 위한 기반을 닦았다.

시바이누 시세가 $0.000015을 돌파하면 다음 목표 가격으로 $0.000028을 바라볼 수 있으며 현 시세 기준 약 116%의 상승 여력이 존재하는 셈이다.

한편 프리세일 시장에서도 밈코인이 두각을 나타내고 있다.

강아지 밈코인 맥시 도지(Maxi Doge, MAXI)는 사전 판매에서 220만 달러 이상 모금해 밈코인 베테랑부터 신규 디젠 트레이더의 이목까지 모두 집중시키고 있다. 시바이누 코인이 저항선을 앞에 두고 주춤할 때 맥시 도지는 다음 상승 랠리의 주인공이 될 잠재력을 보여주고 있다.

맥시 도지, 디젠 트레이더 진입에 220만 달러 돌파

맥시 도지는 시바이누를 단순히 모방한 프로젝트에 그치지 않는다. 맥시 도지는 카페인을 풀충전한 강아지로 이번 코인 불장에서 레버리지 트레이딩을 통해 수익을 극대화해야 본가에서 독립할 수 있다고 믿는다.

맥시 도지는 알트코인 시즌의 탐욕 그 자체를 에너지로 농축해 프로젝트에 담았다.

출처: 맥시 도지 공식 X

시바이누 코인이 다음 상승 랠리를 준비하고 있을 때 맥시 도지 역시 무모한 낙관론으로 인기를 끌고 있다.

프로젝트 팀은 맥시 펀드에서 사전 판매 모금액의 25%를 할당해 프로젝트 인지도를 극대화하고자 한다. 맥시 도지는 손절매 주문, 리스크 관리 따위 고려하지 않아 오직 순수 디젠 트레이더를 위한 커뮤니티라고 할 수 있다.

맥시 도지 구매방법도 간단하다. 공식 홈페이지에 방문해 베스트 월렛 같은 코인지갑을 연결한 후 ETH, USDT로 구매할 수 있다. 더 자세한 맥시 도지 소식은 공식 X, 텔레그램 채널에서 확인할 수 있다.