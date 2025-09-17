[이더리움 뉴스] AI 전담팀 가동 ··· 장기 목표 2만달러 전망

이더리움이 자체 AI 연구팀을 출범시키며 최근 가장 주목받는 산업에 진출했다.

새롭게 구성된 ‘dAI 팀’은 이더리움 위에 탈중앙화 AI 스택과 경제 시스템을 구축해 이더리움 네트워크를 AI 개발자들이 선호하는 플랫폼으로 자리매김하는 것을 목표로 한다.

이는 이더리움을 유틸리티 토큰으로 활용하는 생태계 확장과 다양한 사용 사례의 증가로 이어지며 알트코인인 이더리움의 장기 성장세를 현재 시장의 핵심 화두인 AI 열풍과 결합한다.

연구 책임자 데이비드 크랩스는 X를 통해 “이더리움은 AI의 신뢰성을 높이고 AI는 이더리움의 실용성을 높인다”라고 설명했다.

이더리움, 2만달러 가나

이번 소식은 이더리움이 이달 저항선으로 작용해왔던 4500달러로 재차 하락하면서 나타났다.

이 수준이 지지선으로 전환될 위기에 놓이자 최근 랠리의 안정성에 대한 의문이 제기되고 있으며 이 지지선이 붕괴될 경우 더욱 강력한 하향조정이 시작될 수 있다.

ETH/USDT 1일 차트, 추세선 붕괴는 추가 하락 위험을 시사한다. 출처: 트레이딩뷰

이는 지난 6월 중순 이후 유지되던 핵심 지지 추세선과 일치하며 현재 가격에서 약 25% 하락할 경우 3500달러 부근을 목표로 할 수 있음을 반영한다.

이동 평균선 수렴 확산(MACD)은 신호선 아래에 위치해 있어 데스 크로스에 근접했다. 이는 주말 하향조정 우려가 여전히 존재함을 나타낸다.

반면 상대 강도 지수(RSI)는 55 수준에서 중립선 위에서 지지를 확보하며 매수세가 더 넓은 상승 추세를 주도하고 있음을 보여준다.

이더리움의 향방은 내일 예정된 FOMC 회의에서 미국 연방준비제도가 결정할 미국 금리에 크게 좌우될 가능성이 높다.

만약 금리 인하가 결정된다면 위험 자산에 대한 선호가 강화되며 이더리움은 4500달러를 새로운 발판으로 삼아 5000달러 돌파를 노리게 될 것이다.

강세장이 성숙 단계에 접어들수록 상승폭은 더욱 커질 수 있으며 ETF 채택 확대와 기업 국채를 통한 전통 금융 자금 유입이 가속화되면 이더리움은 220% 상승한 1만 달러에 도달할 수 있다는 전망이다.

또한 새롭게 추진되는 dAI 이니셔티브를 통해 암호화폐 혁신의 중심 플랫폼으로 자리매김하는 이더리움은 장기적으로 2만 달러에 이를 잠재력도 보유하고 있다.

‘비트코인 하이퍼’ 통해 스마트 컨트랙트 탑재된 비트코인, 이더리움 추월할까

비트코인이 드디어 가장 큰 과제인 생태계 확장에 직면하면서 이더리움 같은 대체 레이어 1을 선택한 이들은 전략을 다시 고민해야 할 수도 있다.

비트코인 하이퍼($HYPER)는 솔라나의 고속 아키텍처를 기반으로 비트코인의 안정성을 강화하고 있으며 신뢰성과 효율성을 모두 갖춘 차세대 레이어 2 솔루션을 구축하고 있다.

그동안 비트코인은 느린 거래 속도와 높은 수수료 제한적인 프로그래밍 기능 때문에 성장에 제약을 받아왔다. 그러나 시장이 재점화되는 가운데 $HYPER가 이러한 장벽을 허물고 있다.

일부 분석가들은 거시적 환경이 위험 자산에 우호적으로 작용하면서 이번 사이클에서 비트코인이 25만 달러에 도달할 수 있다고 전망하고 있으며 $HYPER는 이 상승 흐름을 활용할 수 있는 최적의 위치에 있다는 평가를 받고 있다.

비트코인 하이퍼($HYPER) 프리세일은 이미 1635만 달러 이상을 모금하며 열기를 더하고 있다. 그러나 프리세일에서 할인된 가격으로 확보할 수 있는 시간은 얼마 남지 않았으며 6시간 후 인상될 예정이다.

공식 웹사이트를 통해 프리세일에 참여하면 거래소 상장으로 인한 신규 수요가 몰리기 전에 선점할 수 있다.

또한 비트코인 하이퍼의 X(구 트위터)와 텔레그램 채널에서 최신 소식을 확인할 수 있다.