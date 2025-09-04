[9월 코인 시장 리포트] 이더리움 가격 5천 달러 달성? 3천 달러 후퇴?

2025년 8월에 이더리움이 5,000달러에 근접하며 역대급 랠리를 펼쳤지만 9월에는 ETH의 4,000달러 지지 여부와 비트코인 11만 달러 방어, 솔라나의 200달러 돌파 여부가 핵심 분기점이 될 전망이다.

주요 내용: 이더리움이 4,000달러를 유지하기 위해 분투하고 있다. 이 가격 위에서 강하게 버틴다면 알트코인 시즌이 시작할 수 있다.

비트코인이 추가 하락을 피하려면 11만 달러 위에서 가격을 지탱해야 한다. 최근 고래 투자자의 매도가 비트코인 하방 압력을 강화했다.

솔라나 코인은 200달러 근처에 거래 중이다. 이 가격을 돌파하면 225달러에서 260달러 사이로 상승할 수 있다.

알트코인으로의 자본 로테이션은 이더리움의 안정성 및 비트코인 도미넌스 하락에 달려있다.

불확실한 거시경제 신호가 시장의 방향성 상실을 유발하고 있다.

2025년 8월 가상자산 시장은 역사를 새로 썼다. 오랜 기다림 끝에 이더리움(ETH) 가격이 5,000달러 돌파에 근접했다. 3개월 동안 이더리움 가격은 2,100달러에서 신고가 4,946달러로 급등했다.

하지만 이 랠리는 최근 들어 힘을 잃었다. 일부 투자자는 조정기가 곧 끝날 것으로 기대하는 반면 다른 이들은 더 깊은 후퇴 가능성을 경고하고 있다. 한편 거시경제 데이터는 불투명한 미래를 시사하고 있다. 제롬 파월 미 연준 의장이 잭슨홀 연설에서 금리 인하 가능성을 시사했지만 이번 달에 금리를 인하할 것이라는 보장은 어디에도 없다. 강한 고용 및 건설 지표는 경기 연착륙을 지지할 수 있지만 이 경우 통화 정책 완화도 지연될 수 있다.

본 크립토뉴스 시장 리포트는 이 모든 소식이 이더리움, 비트코인, 솔라나에 미칠 영향을 살펴보며 9월에 지켜보아야 할 핵심 가격대를 정리한다.

이더리움 전망: 4,000달러 유지가 관건

이더리움이 역사적 랠리로 5,000달러 코 앞까지 접근한 후 9월에 진입했다. 3,800달러와 4,500달러 사이에 횡보 중인 지금 투자자들은 과연 이더리움 가격이 돌파할 수 있을지 혹은 더 깊은 조정이 임박했을지 묻고 있다.

MEXC 벤처스 인베스 투자 디렉터 리오 자오(Leo Zhao)는 이더리움 전망이 가격대 뿐만 아니라 거시적인 시장 유동성에 달려있다고 보며 다음과 같이 주장했다:

이더리움이 낙관적 전망을 갖고 9월을 시작했지만 시장은 과연 ETH 가격이 4,000달러 위를 유지할 수 있을지 주시하고 있다. 4,000달러선을 유지한다면 고대한 알트코인 시즌을 위한 발판이 될 수 있다.

반대로 3,800달러 아래로 하락하면 시장의 약세를 시사할 수 있다. 자오는 이러한 리스크도 눈여겨 볼 필요가 있다고 하며 다음과 같이 설명했다:

이더리움 가격이 3,800달러를 지탱하지 못할 가능성도 주의해야 한다. 특히 거시적 유동성 환경이 긴축되는 경우에 대비해야 한다. 현재 이더리움의 모멘텀은 단순 가격 움직임보다 네트워크 활동에 달려있다. 디파이 거래량, 레이어 2 채택, 생태계 프로젝트의 인기가 모두 장기 성장 여력을 뒷받침하고 있다.

스타볼루트(Stabolut) CEO 에네코 크뇨르(Eneko Knorr)는 이더리움이 기관 및 토큰화 주도 흐름을 선도하는 체인이라는 점에 주목하며 모멘텀이 견고하지만 다음 상승 전 잠시 쉬어갈 가능성이 있다고 다음과 같이 전망했다:

이더리움 가격이 들썩이는 이유는 꽤나 명확하다. 이더리움은 기관 자본금 및 자산 토큰화 추세를 이끄는 대표 체인이다. 또한 최근 강한 상승 랠리를 경험했기 때문에 잠시 쉬어가거나 횡보하더라도 놀랍지 않을 것이다. 9월의 관건은 4,000달러 유지 여부에 있다. ETH 가격이 이 가격을 유지하고 상승 돌파한다면 전고점 근처인 4,800달러까지 상승하는 길이 열릴 수 있다. 여기서 거절 당한다면 첫 방어선으로 3,550달러에서 3,600달러를 고려할 수 있다.

세레브리(CereBree) CEO 수닐 라이나(Sunil Raina) 역시 4,000달러 가격대를 핵심 전환점으로 보며 다음과 같은 의견을 밝혔다:

4,000달러가 주요 가격대라고 볼 수 있다. 4,000달러 위에서 이더리움이 주봉을 강하게 마감한다면 4,400달러에서 4,600달러까지 상승할 수 있고 모멘텀 확대에 따라 전고점에도 도전할 수 있다. 하지만 상승이 멈춘다면 3,620달러에서 3,680달러 근처에 매수 압력이 나타날 것으로 보이며 최악의 경우 3,420달러까지 하락해야 할 수 있다.

이더리움이 소폭 후퇴했지만, 이번 랠리는 업계의 많은 이들이 오랫동안 기다렸던 랠리였다. 이제 시선은 과연 이더리움이 모멘텀을 유지할 수 있을지 더 깊은 조정이 기다리고 있을지에 달려있다.

비트코인 11만 달러 버티는 중

캐피털닷컴 영업 총괄 압바스 압둘 세이터(Abbas Abdul Sater)는 비트코인이 대량 매도 후 기술적으로 취약한 구조로 변했다고 다음과 같이 주장했다:

비트코인이 지지선 11만 4,500달러를 잃으면서 강한 매도가 발생했다. 한 고래 투자자가 2만 4,000 BTC를 매도하면서 거래량 급증에 시세가 하락했다. 앞으로 비트코인은 11만 달러선을 유지해야 한다. 그렇지 않ㄴ다면 추가 하락 가능성도 존재한다.

대형 투자자의 매도 압력은 단기 변동성을 증가시켰다. 비트코인이 11만 달러 아래로 떨어진다면 추가 패닉이 시장에 발생할 수 있지만, 반대로 이 가격을 안정적으로 유지한다면 9월에 다시 투심이 회복할 수 있다.

수닐 라이나는 9월 초 비트코인의 움직임이 알트코인 시장의 전망을 좌우할 수 있다고 보며 다음과 같이 분석했다:

9월 알트코인 시즌에 대해 신중한 낙관론을 유지하고 있지만 당연히 발생할 것이라고 볼 수는 없다. 비트코인 움직임이 둔화하고 도미넌스가 하락한다면 자본금이 이더리움을 필두로 대형 알트코인으로 이동할 수 있다. 예상 밖의 거시경제 데이터 혹은 비트코인의 급등은 이러한 흐름을 지연시킬 수 있다.

코인 불장 기대감은 비트코인 도미넌스에 긴밀히 연결되어 있다. 비트코인이 유동성을 끌어들이는 자석으로 남는 한 알트코인이 주인공 자리를 차지하기는 어려울 것으로 보인다.

솔라나, 이더리움과 함께 투자자 이목 사로잡아

역사적으로 솔라나 코인(SOL)은 이더리움 다음에 랠리하는 경향을 보였다. 이더리움이 상승 추세를 주도하면서 자본금은 더 빠르게 움직이고 변동성이 높은 알트코인으로 이동하며 솔라나 코인이 지난 주기에서는 가장 큰 수혜주로 떠올랐다. 하지만 이번에는 솔라나 코인이 이더리움과 어깨를 나란히 하고 있다. 8월에 솔라나 코인은 반복적으로 200달러선에 닿으면서 투자자의 관심이 증가했다고 암시했다.

수닐 라이나는 솔라나 펀더멘털의 힘을 언급하며 200달러가 핵심 이정표라고 다음과 같이 설명했다:

솔라나 코인 생태계는 실질적 활동이 발생하고 있으며 유동성은 개선되고 개발자들은 제품을 빠른 속도로 출시하고 있다. SOL 가격이 200달러를 유지하고 돌파하면 투자자의 위험 감수 신호로 볼 수 있으며 다음 상승 목표 가격으로 226달러에서 232달러, 그 다음 가격대로 255달러에서 262달러를 들 수 있다. 시장이 흔들린다면 첫 지지선으로 172달러에서 176달러를 들 수 있다. 이 가격을 잃으면 152달러에서 156달러 사이에서 저가 매수 움직임이 발생할 것으로 예측한다.

리오 자오는 9월이 솔라나 코인에 핵심 기간이 될 수 있다고 주장했다. 그는 이더리움이 최근 관심을 대부분 끈 가운데 솔라나 코인이 주요 가격대를 유지한다면 다음 기관 투자금 유입 흐름을 주도할 수 있다고 보며 다음과 같이 말했다:

솔라나 코인은 이번 코인 사이클에서 독보적인 성장을 보여주는 핵심 무대로 떠올랐다. 9월은 솔라나 코인이 이 선도적 위치를 유지할 수 있을지 증명하는 시험대가 될 수 있다. 솔라나 코인과 관련해 지켜보아야 할 핵심 가격대는 140달러 근처이다. 이 가격을 돌파한다면 상승 추세를 유지하고 솔라나 디파이 및 소비자 앱 생태계에 주목하는 기관 투자금 유입이 가속화할 수 있다.

그러나 자오는 120달러 아래로 솔라나 코인 가격이 하락하는 경우 단기적으로 투심이 악화할 수 있다고 보며 다음과 같은 시나리오도 고려했다:

솔라나 가격이 120달러 아래로 미끄러진다면 단기 투심이 둔화될 수 있다. 하지만 솔라나는 개인 투자자와 개발자를 끌어들이며 다음 알트코인 시즌에서 가장 큰 수혜를 볼 수 있는 네트워크로 성장했다.

에네코 크뇨르는 솔라나 코인 가격이 주요 가격대에 접근하며 강세 모멘텀을 얻을 수 있다고 보며 다음과 같이 예측했다:

차트를 보면 솔라나 코인이 다음 상승을 위한 준비 중인 것으로 보인다. 9월의 핵심 가격대는 200달러이다. 이 심리적 저항선을 명확히 돌파한다면 강한 강세 신호로 볼 수 있으며 다음 목표 가격으로 22달러, 그리고 그 후 사상 최고가 근처인 260달러를 바라볼 수 있다. 반대로 솔라나 지지선은 170달러 근처에 있다. 이 가격 아래로 하락하면 150달러 근처 지지선까지 후퇴할 가능성이 있다.

이더리움 가격이 시장을 주도할까? 4분기 흐름을 좌우할 수 있는 9월 움직임

극적인 여름 상승 랠리 후 가상자산 시장은 불명확한 상태에서 9월에 진입했다. 이더리움 가격은 4,000달러를 유지하기 위해 고군분투하고 있다. ETH의 가격 퍼포먼스는 알트코인 시즌이 드디어 시작할지 혹은 다시 한 번 연기될지 결정할 수 있다. 비트코인은 주요 지지선 아래로 하락한 후 하방 압력을 받고 있으며 고래 투자자의 대량 매도 및 거시경제 데이터가 불명확성을 심화시키고 있다. 솔라나 코인은 계속 강세를 보이고 있지만 다음 움직임은 심리적 가격대인 200달러를 유지하는지에 달려있다.

거시경제 환경이 안정적으로 유지되고 투자 심리가 건전하다면 9월에는 알트코인 시장에서 새로운 상승 모멘텀이 발생할 수 있다. 그러나 유동성, 인플레이션, 내부자 주도 변동성 관련 우려도 남아있다.