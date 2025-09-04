트럼프 연계 월드리버티파이낸셜, 31% 급락 후 WLFI 소각 캠페인 착수

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

트럼프와 연관된 암호화폐 벤처인 월드리버티파이낸셜(WLFI)이 공개 출시 며칠 만에 토큰 소각을 시작했다. 팀은 초기 변동성을 억제하고 침체된 시장 신뢰를 회복하려는 목적으로 이 조치를 취한 것으로 보인다.

주요 내용:

WLFI가 출시 후 급격한 가격 하락에 대응해 유통 공급량의 0.19%에 해당하는 4700만 개 토큰을 소각했다.

팀은 프로토콜 수수료로 자금을 조달하는 더 광범위한 환매 및 소각 프로그램을 계획하고 있으며, 이는 커뮤니티 투표를 거쳐 진행될 예정이다.

비평가들은 이번 조치가 단기적 완화를 제공할 수 있지만 유명인 주도 암호화폐 출시와 관련된 위험을 부각시킨다고 경고하고 있다.

룩온체인의 온체인 데이터에 따르면, 해당 프로젝트는 수요일 4,700만 개의 WLFI 토큰을 검증된 소각 주소로 전송하여 소각했다.

이번 조치는 월요일 출시 이후 토큰 가치가 31% 급락한 가운데 나온 것으로, 당시 토큰은 잠시 0.331달러에 거래되었다가 0.23달러 수준으로 하락했다.

WLFI, 토큰 25% 언락과 함께 유통량의 0.19% 소각 목표로 설정

이번 소각은 현재 246억 6천만 개에 달하는 WLFI 유통량의 0.19%에 해당한다고 코인마켓캡이 전했다. 이는 프로젝트 초기 공급량 1천억 개의 약 4분의 1 수준이다.

토큰 소각은 가격 하락 압력에 대한 일반적인 대응책으로, 공급량을 줄여 남은 토큰의 가치 상승을 기대하는 방식이다.

이번 경우 WLFI 팀은 프로토콜 소유 유동성 수수료를 활용해 더 광범위한 환매 및 소각 계획에 자금을 조달하고 있으며, 해당 계획은 여전히 커뮤니티 투표를 기다리고 있는 상황이다.

화요일 공개된 제안서에서 해당 팀은 “WLFI의 장기 성장에 전념하지 않는 참여자들”이 보유한 토큰을 제거하면 충성도 높은 보유자들의 상대적 지분이 증가해 이익이 될 것이라고 주장했다.

소각이 초기 투자자들의 현금화로 인한 매도 압력을 일부 상쇄하는 데 도움이 될 수 있지만, 비판론자들은 이것이 공인과 연결된 밈 기반 출시의 취약성을 부각시킨다고 말한다.

소각 캠페인이 단기적 완화 효과를 제공할 수 있지만, 장기적 의문점들도 제기하고 있다.

WLFI가 과대광고에서 실용성으로 전환을 시도하면서, 시장 관찰자들은 토큰 메커니즘을 넘어선 실질적 내용을 주목하고 있다.

소각 제안에 대한 공식 투표는 아직 진행 중이지만, 초기 커뮤니티 반응은 대체로 지지하는 분위기를 보이고 있다.

WLFI 출시는 투자자들이 7월 WLFI를 거래 가능하게 만들자는 투표를 진행한 이후 이뤄진다.

그때까지 토큰은 거버넌스 도구로만 기능했으며, 보유자들에게 코드 변경과 사업 조정에 대한 의견을 제시할 권리를 부여했다. 회사 측에 따르면 초기 투자자들은 보유 지분의 최대 20%까지 매각할 수 있다.

사전 판매 가격 0.015달러와 0.05달러에 판매된 30억~50억 개 토큰으로 추정되는 첫 20% 언락이 매도 물량을 촉발했다.

트럼프 가족의 암호화폐 자산이 WLFI 토큰의 거래소 상장과 함께 60억 달러에 달했다

트럼프 가문의 재산이 월드리버티파이낸셜의 WLFI 토큰 공개 출시 이후 월요일 최대 60억 달러까지 급증했다.

이번 데뷔로 처음으로 공개 시장 거래가 가능해졌으며, 주요 거래소에서 첫 한 시간 동안 10억 달러가 넘는 거래량을 기록했다. 가격은 0.24달러에서 0.30달러 사이에서 움직이며 기존 선물 시장 활동과 일치하는 모습을 보였다.

트럼프 가족은 전체 WLFI 공급량의 25% 미만을 보유하고 있으나, 이들의 토큰은 잠겨 있어 아직 매각할 수 없는 상태다.

그럼에도 불구하고 시장 데뷔를 통해 보유 지분의 명확한 가치 평가가 이뤄졌으며, 월스트리트저널에 따르면 WLFI가 해당 가문의 가장 가치 있는 자산이 되었다.

월드리버티파이낸셜은 트럼프의 대선 캠페인 기간 중 출범했으며, 그의 아들들이 공동 창립자로, 트럼프 본인은 ‘명예 공동 창립자’로 등재되어 있다.

플랫폼은 출시 이후 스테이블코인과 탈중앙화 금융으로 영역을 확장하며 일반 사용자들을 암호화폐 시장으로 끌어들이는 것을 목표로 하고 있다.