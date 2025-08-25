[XRP 뉴스] 잭슨홀 연설 이후 3달러선 회복한 리플 코인

제롬 파월 연준 의장은 잭슨홀 연설에서 9월 금리 25bp 인하 가능성을 시사했지만 고금리 기조 장기 유지 의지도 강조했다. 이에 가상자산은 단기 급등 후 일부 조정세를 보였고 리플(XRP)은 3달러선을 회복했으나 박스권 횡보세를 이어가고 있다.

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.

지난 금요일(현지 시간) 미 연방준비제도(Fed) 제롬 파월 의장이 잭슨홀 연설에서 금리 인하 가능성을 시사하며 가상자산 시장이 일제히 회복하는 경향을 보였다. 리플 코인 엑스알피(XRP)도 덩달아 오르며 3달러선을 회복해 기사 작성 시점 기준 3.01달러에 거래되고 있다. 업비트 기준 리플 코인 시세는 4,196원으로 전일 대비 0.36% 하락했다. 글로벌 흐름과 마찬가지로 잭슨홀 연설 직후 회복하며 4,000원선을 탈환했다고 확인할 수 있다.

출처: 업비트 거래소 스크린샷

XRP 뉴스: 잭슨홀 연설에서 파월 의장이 던진 메시지

잭슨홀 미팅에서 제롬 파월 의장의 연설에 전 세계 이목이 집중되었다. 이번 연설은 향후 통화 정책의 방향을 가늠할 수 있을 것이라는 기대가 컸다. 파월 의장은 9월 25bp 인하 가능성을 “유력”하다고 시사하면서 인플레이션 둔화를 인지하고 있지만 공격적 금리 인하는 피할 것을 내비쳤다.

파월은 연준이 “데이터 기반” 접근 방식을 택하고 있으며 관세가 인플레이션에 미칠 영향을 염두에 두고 있어 필요 시 더 오랜 기간 고금리 기조를 유지할 의향이 있다고 강조했다.

Fed Chair Powell is indicating a 25bps September rate cut is **highly likely**. His Jackson Hole speech is about as clear cut as the Fed gets.



But…he's also signaling don't bet on a bunch more rate cuts after that. Fed leaders will still be watching what happens with… pic.twitter.com/ygadFMgbms — Heather Long (@byHeatherLong) August 22, 2025

엇갈린 연설 내용은 시장에도 시세 변동선으로 나타났으나 소폭 회복세가 두드러졌다. 투자자들은 인플레이션 완화에 대한 낙관론과 연말까지 유동성이 제한될 가능성에 대한 우려를 함께 보여주었다.

페드워치 도구의 반응

CME 페드워치 도구에 따르면 9월 17일 연준 회의에서 400 – 425bps로 금리가 인하될 확률이 87.3%로 나타났으며 425-450 bps로 금리를 동결할 확률은 12.7%에 불과했다. 시장은 파월의 연설을 금리 인하에 대한 확정을 받아들인 것으로 보인다.

출처: 페드워치 도구

잭슨홀 연설에 대한 가상자산 시장의 반응

가상자산 시장은 연설 직후 금리 시사 발언에 강한 상승 모멘텀을 보여주었다가 고금리 유지 가능성에 다시 일부 후퇴한 모습을 보였다. 연설 직전 11만 2,000달러까지 하락했던 비트코인은 11만 7,000달러 위로 급등했다가 기사 작성 시점 기준 11만 4,470달러에 거래되고 있다. 이더리움은 사상 최고가 직전까지 급등한 후 4,800달러대를 유지하고 있다.

가상자산 시장의 강한 회복력은 암호화폐가 글로벌 통화정책 변화에 얼마나 긴밀히 연결되었는지 보여준다.

리플 코인(XRP) 전망: 잭슨홀 연설 이후 향방에 시선 집중

엑스알피 시세는 3.016달러로 잭슨홀 연설 이후 3달러선을 회복했다가 주말 사이 횡보하고 있다. 전반적으로 추세는 박스권 횡보에 가까우며 강세 혹은 약세 모멘텀이 두드러지지 않은 모습이다.

출처: 트레이딩뷰

상대 강도 지수(RSI)는 52로 중립 구간에 있어 과매도 혹은 과매수 상태가 아니라고 나타났다. RSI 역시 횡보하고 있어 시장이 아직 다음 방향을 결정하지 못하고 있다고 암시했다.

MACD는 미약하게 양의 영역에 있어 강세 모멘텀을 일부 반영했지만 아직 강한 매수 신호로 보기에는 부족하다. MACD선과 신호선이 만나고 있어 다음 움직임이 형성되기 직전으로 보이지만 아직 명확한 추세는 관찰할 수 없다.

엑스알피 코인의 지지선은 2.80달러에 있다. 이 가격은 잭슨홀 연설 직전 반등 가격이었다. 단기 저항선은 이전에 추세가 반전하고 가격 움직임이 정체되었던 3.04 ~ 3.05달러에 있다. 이 가격을 높은 거래량으로 돌파한다면 강세 움직임을 기대할 만하다.

전반적으로 모멘텀은 강세에 일부 기울었지만 아직 명확한 신호가 나타나지 않아 신중하게 기다릴 필요가 있다. 암호화폐 트레이더 크립토즈(Cryptoes)는 리플 코인이 21일 이동평균선을 돌파했지만 이 위에서 명확히 캔들을 마감하는 신호를 기다리고 있다고 언급했다.

#XRP Pumping and above the daily 21MA📈

Wanna see this close above | Will Update🤝 pic.twitter.com/fso3nIFVYp — Cryptoes (@cryptoes_ta) August 22, 2025

