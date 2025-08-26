도지코인·수이코인·XRP ETF, 승인 임박?

미국에서 곧 비트코인·이더리움 외 다양한 코인 관련 ETF 상품이 출시될 것으로 기대된다. 최근 21쉐어즈(21Shares)는 ‘액티브 암호화폐 ETF’와 ‘도지코인 및 수이 코인 대상 2배 레버리지 상품’에 대한 신청서를 제출했다.

액티브 ETF는 관리자가 보유 자산을 조정할 때 보다 높은 유연성을 제공할 수 있으며 이는 단일 토큰을 수동적으로 추적하는 대신 디지털 자산에 능동적으로 투자하려는 기관 투자자에게 매력적인 구조다.

한편 도지코인 및 수이 코인 레버리지 펀드는 법적 프레임워크 내에서 투기성 고베타 상품에 대한 선호도가 증가하고 있음을 반영한다.

이러한 상품들이 승인되면 트레이더는 기초 토큰의 단기 변동을 통해 고수익을 얻을 수 있지만 그만큼 높은 위험이 동반될 수 있다.

XRP ETF 신청서 승인 기대감

최근 그레이스케일, 비트와이즈, 캐너리 캐피털, 코인세어스, 프랭클린 템플턴, 21셰어스, 위즈덤 트리 등 자산운용사가 모두 현물 XRP ETF 신청서를 수정 제출했다.

22일에 제출된 수정안은 미국 증권 거래 위원회(SEC)의 피드백을 받영한 것으로 발행사들의 규제 준수 의지를 시사한다.

XRP는 오랫동안 법적 및 규제 논쟁의 중심에 있어 왔으며 XRP ETF의 승인 여부는 향후 월가에서 XRP의 운명을 가를 수 있는 핵심적 이슈다.

승인된다면 기관 투자자는 XRP에 직접적으로 투자할 수 있는 안전한 경로를 확보하여 세계 최대 암호화폐 중 하나인 XRP의 유동성과 시장 역학을 재편할 수 있다.

그레이스케일, 나스닥 상장한 아발란체 주목

한편 그레이스케일 인베스트먼트는 ‘그레이스케일 아발란체 트러스트(AVAX)’를 출시하기 위해 SEC에 S-1 등록 신청서를 제출했다.

이 트러스트 상품은 아발란체의 가격을 추적하며 ‘코인베이스 커스터디’가 관리자 역할을 하고 ‘코인베이스’가 주 브로커 역할을 하게 된다.

이는 비트코인과 이더리움을 넘어 암호화폐 제품군을 확장하려는 그레이스케일의 지속적인 노력을 의미한다. 승인되면 AVAX 트러스트는 지배적 가상자산인 비트코인·이더리움 외에 레이어 1 블록체인 토큰에 노출되는 최초의 미국 상장 투자 수단 중 하나로 출시되며 알트코인이 주류 금융 시장에서 보다 심도있는 역할을 할 수 있음을 입증한다.

10월, SEC ETF 승인 결정 몰려

SEC는 오는 10월에 트럼프 미디어 및 솔라나와 관련된 제품을 포함한 복수의 보류 중인 신청서에 대한 결정을 내릴 것으로 예상된다.

여러 발행사가 신청했고 수정안이 제출된 상태여서 다음 달이 암호화폐 ETF 시장의 전환점이 될 수 있다는 전망이다.

기업들의 공격적 투자 전략과 레버리지 상품, 알트코인 ETF의 잠재적 승인 가능성이 맞물리면서 업계 전반에 새로운 투자 수요가 촉발될 것으로 전망된다. 특히 오는 10월 예정된 SEC의 승인 여부는 차세대 암호화폐 ETF 붐의 기폭제가 될 수 있다.