ZRO sta per crollare? In arrivo lo sblocco da $40 milioni

Per gli analisti il rilascio di milioni di token previsto per oggi potrebbe aumentare la volatilità e innescare un crollo dell’asset crypto.

Autore Gaia Tommasi



Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Momento delicato per ZRO. Oggi verranno rilasciati più di 24,7 milioni di token ZRO (per un valore di circa 41 milioni di dollari) in circolazione.

Il mercato è ancora fragile dopo il forte sell-off della scorsa settimana e gli analisti hanno avvertito che il rilascio di milioni di token potrebbe aumentare la volatilità e innescare un crollo dell’asset crypto.

Lo sblocco rappresenta circa il 23% dell’offerta circolante. Se i grandi player decidessero di vendere parte dei token, si creerebbe un eccesso di offerta che il mercato potrebbe non riuscire ad assorbire, con conseguenze negative sull’andamento del token.

Cos’è LayerZero?

LayerZero è un protocollo di interoperabilità cross-chain che connette più di 50 blockchain, permettendo trasferimenti fluidi di asset tra diversi network.

Il progetto mira a rafforzare gli ecosistemi DeFi, NFT e gaming, sostituendo i tradizionali bridge centralizzati con un sistema di messaggistica on-chain più sicuro ed efficiente.

Il token nativo ZRO alimenta l’intero ecosistema. Viene utilizzato per la governance, lo staking e le transazioni all’interno del protocollo.

Il progetto ha stretto diverse partnership strategiche, tra cui Tether per il lancio dei due token omnichain sul network di Solana, oltre a collaborazioni con Avalanche, Polygon e Circle.

Molti analisti descrivono LayerZero come “il tessuto connettivo del Web3”.

Al momento l’asset crypto sta scambiando in verde al livello di 1,73 dollari.

Negli altri timeframe rimane tinto di rosso: in quello settimanale ha registrato un calo del 9%, mentre in quello mensile del 10%. Il market cap del progetto è di circa 193 milioni di dollari e la supply è fissata a 1 miliardo di token.

ZRO potrebbe colare a picco dopo lo sblocco dei token?

Nella community crypto le opinioni sono divise. Una parte dei trader teme un “eccesso di liquidità”, poiché i primi investitori e i fondi dell’ecosistema avranno accesso a token finora bloccati e potrebbero venderli per prendere profitto.

In casi simili, token come SUI e APT hanno perso dal 15% al 30% dopo lo sblocco.

Altri restano più fiduciosi e non prevedono gravi ripercussioni. Per loro il progetto è solido e sottolineano la crescente adozione di LayerZero e i riacquisti di 50 milioni di token fatti in passato dal team.

Anche se la volatilità dovesse aumentare, la domanda a lungo termine potrebbe bilanciare le vendite iniziali.

Inoltre, gli eventi di sblocco di LayerZero non sono improvvisi, ma sono pubblici e prevedibili, permettendo al mercato di prepararsi per tempo.

LayerZero Foundation executed a buyback of 50 million ZRO from early investors, representing 5% of token supply. pic.twitter.com/lai9ZMkgkA — LayerZero (@LayerZero_Core) September 22, 2025

Come sta andando ZRO prima dello sblocco?

Nel grafico giornaliero, ZRO ha recuperato il supporto chiave a 1,63 dollari, perso durante il sell-off del 10 ottobre.

Ora l’asset sta consolidando sotto la doppia resistenza delle medie mobili a 200 EMA e SMA, tracciando una formazione a triangolo discendente con una barriera tecnica intorno ai 2,2 dollari.

Fonte: TradingView

Nel grafico relativo a 4 ore, l’indicatore RSI mostra una divergenza rialzista mentre il MACD è già tornato positivo.

Il token si sta muovendo dentro un canale parallelo ascendente, che suggerisce un possibile rialzo fino a 2,5 dollari. Anche se potrebbe essere temporaneo, dato che gli investitori potrebbero decidere dopo l’annuncio dello sblocco.

Negli ultimi 2 giorni il volume di trading è superiore alla media, un segnale che spesso anticipa la formazione di un minimo o di un massimo locale.

Fonte: TradingView

Se ZRO dovesse riuscire a superare con decisione il range dei 2,5 dollari, la prossima resistenza è fissata a 3,5 dollari, livello che, secondo gli analisti, potrebbe offrire ai trader un potenziale guadagno di circa il 100%.