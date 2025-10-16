Tether sbarca su Solana con due stablecoin omnichain

Tether ha lanciato su Solana USDT0 e XAUT0, due versioni omnichain dei suoi token che, grazie alla tecnologia LayerZero, possono spostarsi tra più blockchain.

Tether ha ampliato la sua presenza sulla chain di Solana lanciando USDT0 e XAUT0. Si tratta di due versioni “omnichain” dei token di Tether (USDT e Tether Gold) sviluppati con la tecnologia LayerZero.

Entrambi sono gestiti da Everdawn Labs (società di sviluppo blockchain) e sono una nuova generazione di asset digitali in grado di muoversi tra diverse chain, rimanendo completamente garantiti, senza bisogno di bridge o versioni “wrapped”.

Secondo Lorenzo R., cofondatore di USDT0, l’integrazione consente a Solana di collegarsi direttamente a una rete di liquidità che supera i 175 miliardi di dollari, distribuiti tra Ethereum, Tron, TON e altre chain.

Le due stablecoin sono ancora nelle prime fasi

Attualmente USDT0 conta circa 7,5 milioni di token in circolazione, mentre XAUT0, la versione “peggata” all’oro, si ferma a poco più di 7.300 unità. Per fare un confronto, USDT standard supera i 180 miliardi di token, e XAUT ne conta circa 375.572.

Numeri che mostrano quanto i nuovi token siano ancora agli inizi. Il loro scopo non è sostituire le versioni principali, ma renderle interoperabili tra più blockchain, riducendo attriti e semplificando i trasferimenti cross-chain.

Ora Tether è diventata completamente operativa su Solana con il lancio dei due nuovi token che non necessitano di bridge o versioni wrapped.

Il risultato è un’infrastruttura più sicura, con trasferimenti più rapidi e movimenti di capitale più fluidi tra diverse blockchain.

Tamar Menteshashvili, responsabile delle stablecoin presso la Solana Foundation, ha spiegato che l’aggiornamento migliora l’efficienza di entrambe le chain, favorendo i pagamenti istituzionali, le piattaforme DeFi e il flusso generale dei fondi.

Per Solana, l’arrivo di XAUT0, la versione di Tether “peggata” all’oro, rappresenta un passo in più: ora l’oro tokenizzato può essere utilizzato on-chain per prestiti, coperture o come garanzia di tesoreria nei protocolli decentralizzati.

Legacy Mesh: l’infrastruttura che abilita l’interoperabilità cross-chain

A sostenere tutto c’è Legacy Mesh, un framework costruito su LayerZero e pensato per gestire in modo nativo stablecoin e asset tokenizzati come l’oro. La sua architettura elimina la necessità di token “wrapped” o sintetici, garantendo trasferimenti cross-chain sicuri.

A differenza dei token sintetici, ogni transazione è coperta da asset reali e soggetta a una commissione dello 0,03%, pagabile in USDT.

Dalla sua attivazione, USDT0 ha già attraversato nove blockchain, elaborato oltre 320.000 transazioni e movimentato più di 25 miliardi di dollari in volumi cross-chain. Si tratta di un traguardo notevole per un prodotto ancora poco conosciuto.

La finanza cross-chain entra in una nuova fase

Il lancio dei due token dimostra che la finanza cross-chain sta entrando in una fase più connessa. Ora Solana ha un accesso più diretto al grande pool di liquidità delle stablecoin e uno dei pochi asset in oro tokenizzati fortemente utilizzati.

Per gli sviluppatori, si aprono nuove opportunità: possono creare piattaforme di prestito, sistemi di pagamento globali e soluzioni di tesoreria on-chain basate su valori concreti, senza dover dipendere da bridge fragili o complessi.

L’adozione, per ora, è ancora nelle prime fasi, ma Solana potrebbe diventare la principale infrastruttura per la finanza cross-chain.