XRP verso 10$: il rally ricorda il 2020 e supera il cap di Shell

XRP ripercorre l'andamento del 2020 e punta a un obiettivo di 10 dollari, mentre il valore di mercato supera quello del colosso petrolifero.

L’obiettivo dei 10 dollari per XRP è realistico? Secondo l’analista di mercato Adex crypt, “XRP sta ripetendo quasi perfettamente la traiettoria del 2020: stessa struttura, stessi livelli chiave, stesso setup del breakout. Se questo pattern si ripeterà, un movimento verso i 10 dollari potrebbe essere possibile”.

L’analista ritiene quindi che, se il prezzo di XRP seguirà il pattern del 2020, la strada verso l’ambizioso target dei 10 dollari potrebbe davvero aprirsi.

XRP ha realizzato un breakout da manuale da un triangolo simmetrico pluriennale, consolidandosi tra 3,40 e 3,60 dollari e ora si trova intorno alla soglia psicologica dei 3,50 dollari.

Fonte Adex crypt

La fiducia da parte degli investitori professionisti è evidente. Lo mostrano sia l’andamento dei prezzi che i volumi dato che i wallet di grandi investitori hanno accumulato oltre 2,2 miliardi di XRP soprattutto vicino alla zona di supporto dei 3,34 dollari.

Inoltre, il lancio dell’ETF ProShares Ultra su XRP, insieme alla nuova normativa crypto negli Stati Uniti, ha spinto verso l’alto gli afflussi istituzionali.

L’analisi tecnica di Adex crypt individua somiglianze tra l’andamento attuale di XRP a quello del 2020. Il breakout da una base di lungo periodo, sostenuto dall’accumulo istituzionale e da segnali tecnici solidi, supporta un obiettivo di 5-6 dollari e lascia aperta la possibilità di raggiungere i 10 dollari se il momentum dovesse continuare.

L’analista in passato aveva individuato come XRP fosse uscito da una struttura a doppio minimo o triangolo ascendente durata sette anni. Ora, il prezzo si prepara a proseguire la sua corsa rialzista dopo il retest della neckline, puntando alla zona dei 5,74 dollari.

XRP supera Shell in capitalizzazione di mercato

Secondo CompaniesMarketCap, XRP è ora il 79° asset più grande al mondo e ha una capitalizzazione di mercato di 206,72 miliardi di dollari, che supera quella di Shell (206,16 miliardi di dollari).

Questo traguardo segnala un cambiamento radicale nel sentiment degli investitori, nella prospettiva normativa e nei flussi di capitale verso gli asset digitali.

Gli asset digitali stanno vivendo una fase di maturazione

L’ascesa di XRP riflette la sua trasformazione da criptovaluta di nicchia a strumento finanziario mainstream.

Non è più confinata alle cerchie di trading specializzate: ora XRP compete direttamente con le maggiori aziende in termini di valore di mercato. Competizione che si farà ancora più marcata una volta che saranno quotati in borsa i fondi che ne seguiranno direttamente il prezzo.

Si tratta di un segnale forte della capacità degli asset crypto di guadagnare il loro posto nei portafogli istituzionali, visto che XRP viene sempre più utilizzato per i pagamenti transfrontalieri e la gestione di bilancio.

Gli investimenti istituzionali stanno vivendo una radicale evoluzione

Per decenni, titoli come Shell hanno incarnato stabilità e valore tangibile, come riserve di petrolio, dividendi e infrastrutture globali.

Oggi, la tecnologia dei pagamenti di XRP e il suo registro distribuito offrono alternative a forte crescita.

Il sorpasso di XRP su Shell in termini di capitalizzazione rappresenta quindi un cambio di paradigma. Gli investitori danno sempre più valore a innovazione, utilità e potere del network rispetto agli asset fisici tradizionali.

Riflette anche un mondo degli investimenti sempre più aperto alle innovazioni digitali.

Vedere XRP superare un gigante mondiale dell’energia mette in luce quanto gli asset digitali stiano conquistando terreno.

Oggi le criptovalute compongono i portafogli istituzionali e sfidano gli investimenti tradizionali anche sul piano della valutazione. Il sorpasso su Shell riflette la crescente legittimità degli asset digitali e un cambiamento profondo nella finanza globale.

Se questi fattori si manterranno, una traiettoria verso i 10 dollari, ovvero un aumento di circa 2,8 volte rispetto al prezzo attuale di 3,5 dollari, potrebbe realizzarsi nei prossimi 6/18 mesi.