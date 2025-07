Cosa cambia il GENIUS Act per chi ha investito in XRP?

Il panorama crypto degli Stati Uniti ha preso una svolta significativa lo scorso venerdì, quando il presidente Donald Trump ha firmato il GENIUS Act trasformandolo in legge.

Questo provvedimento rappresenta una pietra miliare per l’industria, in quanto introduce per la prima volta un quadro normativo chiaro e dedicato agli emittenti di stablecoin, fornendo un percorso regolamentato per operare legalmente sul territorio americano.

Tra i principali beneficiari figura Ripple e in modo particolare RLUSD, la sua stablecoin ancorata al dollaro. La nuova legge potrebbe agevolarne l’adozione soprattutto in ambito istituzionale, dove la conformità normativa è un requisito fondamentale. Tuttavia, nonostante l’importanza strategica del GENIUS Act per Ripple, molti analisti ritengono che l’impatto diretto su XRP — il token nativo del suo network — sarà piuttosto limitato, almeno nel breve termine.

Il motivo principale è che il GENIUS Act si concentra principalmente sulle stablecoin regolamentate, come strumenti di pagamento stabili e affidabili, e non affronta direttamente la questione della classificazione normativa di XRP, che resta oggetto di controversia nel contesto legale tra Ripple e la SEC. Pertanto, se da un lato il nuovo quadro normativo apre nuove opportunità per Ripple come azienda, dall’altro non modifica sostanzialmente lo status legale o l’utilità di XRP, lasciando aperte molte delle incertezze che ne influenzano l’adozione e il prezzo di mercato.

L’opinione degli esperti

“Ripple è in una posizione unica per beneficiare di questa nuova legge” – ha dichiarato Austin King, co-fondatore di Omni Network, a Decrypt. La legge offre alle stablecoin come USDC e RLUSD un vantaggio competitivo in termini di adozione istituzionale, “che è il vero campo dove si giocano le vittorie importanti”, ha aggiunto.

Mentre concorrenti come USDC di Circle e USDT di Tether cercheranno certamente di mantenere la loro quota di mercato, il posizionamento consolidato di Ripple nei pagamenti transfrontalieri potrebbe favorire l’adozione di RLUSD.

“L’esistenza di RLUSD permetterebbe a Ripple di diventare un fornitore di liquidità nativo e regolamentato negli Stati Uniti, competendo direttamente con USDC e PayPal USD” – ha affermato Yuri Brisov, partner di Digital & Analogue Partners. “Questo, consentirà a Ripple di riconfigurarsi come un fornitore di infrastrutture centrali all’interno del sistema finanziario statunitense.”

Tuttavia, eventuali guadagni di quota di mercato nel settore delle stablecoin difficilmente si tradurranno in movimenti di prezzo significativi per XRP stesso. Anche se ogni transazione con RLUSD brucia una piccola quantità di token per coprire le commissioni di rete, questo volume è trascurabile rispetto ai 59,1 miliardi di XRP attualmente in circolazione.

Dal suo lancio, per esempio, l’XRP Ledger ha bruciato complessivamente solo 14 milioni di token, una quantità irrilevante. In passato, il CTO di Ripple, David Schwartz, ha ridimensionato le aspettative, affermando:

“Continuo a pensare che la quantità di XRP bruciata non ridurrà in modo significativo l’offerta, almeno non nel breve periodo.”

La causa tra la SEC e Ripple continua a gettare un’ombra sulla classificazione di XRP

Sebbene XRP non sia considerato una security quando venduto in modo programmatico sugli exchange, “potrebbe invece costituire una security nelle vendite istituzionali”, secondo Brisov che ha spiegato che questa distinzione “dipende dal contesto delle vendite e rende le future classificazioni vulnerabili all’interpretazione.”

Di conseguenza, XRP continuerà probabilmente a svolgere il ruolo di token di bridging, con un impatto diretto minimo sul prezzo derivante dal GENIUS Act.

Brisov ha spiegato che la nuova legislazione consente a Ripple di “ridurre strategicamente la dipendenza da XRP” nei contesti in cui persiste l’incertezza normativa, in particolare per quanto riguarda le vendite, sfruttando l’utilizzo di RLUSD. “Questo permette a Ripple di riequilibrare la propria esposizione senza abbandonare il proprio stack tecnologico principale.”

Se verrà approvato il prossimo CLARITY Act — che propone un percorso formale affinché gli asset digitali possano passare da “securities” a “commodities” — si dovrebbe avere maggiore chiarezza normativa su XRP perché, secondo quanto detto da Brisov, “eliminerebbe l’ambiguità” e “potenzialmente aprirebbe la strada a strategie di tokenizzazione più ampie per Ripple”.