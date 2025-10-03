XRP to the Moon? Aggiunge 8 miliardi di dollari in una notte
Nelle ultime 24 ore XRP ha visto un’impennata della sua capitalizzazione di mercato, passando da 170,8 miliardi a 178,8 miliardi di dollari, con un incremento di 8 miliardi in un solo giorno.
Il prezzo è salito di circa 3%, toccando quota 3.05 $. Anche i volumi sono cresciuti sensibilmente: +21%, con un totale di 6,5 miliardi di dollari scambiati solo nell’ultima giornata.
Secondo l’analista on-chain Ali Martinez, le “balene” avrebbero acquistato 250 milioni di XRP in 48 ore.
Il dato coincide con un’altra notizia importante: in Giappone SBI Holdings ha lanciato un programma di prestito istituzionale basato su XRP, con transazioni pari a circa 164,5 milioni di token.
Inoltre, la società VivoPower International (quotata al Nasdaq) ha annunciato di aver raccolto 19 milioni di dollari destinati ad ampliare la propria tesoreria in XRP, un ulteriore segnale di interesse.
Previsioni XRP: livelli tecnici da monitorare
Al momento XRP si trova in una fase delicata: il livello dei 3 dollari rappresenta una resistenza psicologica, ovvero un livello di prezzo in cui gli investitori potrebbero decidere di vendere, rendendo difficile una prosecuzione del rialzo.
Dall’altro lato, il supporto a 2,93 dollari funge da bottom, un’area dove gli acquirenti tendono a rientrare per sostenere il prezzo.
A complicare il quadro c’è la dominance di Bitcoin che, se continuerà a crescere, potrebbe drenare liquidità dalle altcoin e limitare il potenziale di XRP.
Insomma, il momentum resta positivo grazie all’aumento dei volumi e all’interesse istituzionale, ma il prossimo banco di prova è legato alla capacità di XRP di rimanere stabilmente sopra i 3 dollari.
Solo così il rally può essere considerato strutturale, altrimenti rischiamo di assistere a un rapido riassorbimento del prezzo.
