Partnership strategica: Vivopower e Crypto.com per la gestione dei token XRP

Divulgazione Annunci

Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
Lucio Prosperi
Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Vivopower International, azienda quotata al Nasdaq, ha annunciato una partnership con Crypto.com per la custodia istituzionale dei suoi asset digitali, che includono anche XRP L’iniziativa viene intrapresa mentre l’azienda si prepara a sfruttare il crescente mercato della finanza decentralizzata (DeFi) e ad accelerare la sua strategia di diversificazione del tesoro.

Vivopower sceglie Crypto.com per custodia e accesso al trading

Secondo l’accordo, Crypto.com Custody proteggerà gli asset di Vivopower e offrirà una soluzione completa pensata per clienti istituzionali e ad alto patrimonio netto. Come parte della partnership, le azioni di Vivopower diventeranno negoziabili tramite la piattaforma broker-dealer di Crypto.com, offrendo agli investitori retail e istituzionali un accesso diretto all’equity dell’azienda.

Gli utenti di Crypto.com beneficeranno anche di una maggiore liquidità per XRP e altri token, insieme all’opportunità di partecipare ai prossimi programmi di XRP restaking tramite Flare Networks, che aveva già firmato un accordo di collaborazione per rafforzare la partnership.

Il Presidente di Crypto.com, Eric Anziani, ha sottolineato la missione dell’azienda di offrire una piattaforma sicura e pronta per il futuro nella gestione degli asset digitali. Allo stesso tempo, il Presidente Esecutivo di Vivopower, Kevin Chin, ha evidenziato l’importante esposizione alla base utenti di 150 milioni di Crypto.com e il potenziale per un’accelerata espansione globale.

“I servizi di custodia di Crypto.com in più giurisdizioni internazionali ci forniranno capacità aggiuntive per la crescita internazionale. Siamo fiduciosi che questa partnership apporterà valore alla nostra strategia sugli asset digitali focalizzati su XRP, così come al business di mining digitale di Caret.”

L’acquisizione strategica di XRP da parte di Vivopower e l’integrazione nella DeFi

La partnership arriva dopo che Vivopower ha preso la coraggiosa decisione di rafforzare le proprie riserve di XRP. Per garantire l’acquisizione del token XRP a un prezzo indicativo di 0,47 dollari, l’azienda aveva annunciato in precedenza l’intenzione di investire 100 milioni di dollari nell’acquisto di azioni Ripple. Questa strategia non si limita al semplice accumulo di token ma rientra in un piano più ampio volto a rafforzare la presenza dell’azienda nel settore delle soluzioni finanziarie basate su blockchain, sfruttando le opportunità offerte dalla finanza decentralizzata (DeFi) e diversificando il proprio portafoglio di asset digitali.

Vivopower ha anche siglato un accordo da 100 milioni di dollari con Flare Networks per utilizzare XRP. Il progetto punta a sfruttare le opportunità offerte dalla DeFi per generare ricavi e migliorare la strategia dell’azienda nella gestione dei propri asset digitali.

L’azienda si è così posizionata come una delle prime società quotate in borsa a creare un tesoro dedicato esclusivamente a XRP. Con 121 milioni di dollari già raccolti, i fondi saranno utilizzati per acquisire XRP, contribuendo anche allo sviluppo dell’ecosistema XRPL per applicazioni finanziarie blockchain nel mondo reale.

Anche la società di tecnologia per l’agricoltura verticale Nature’s Miracle ha annunciato un programma di tesoreria in XRP da 20 milioni di dollari, con l’intento di utilizzare i proventi del finanziamento azionario per creare una riserva a lungo termine. Questa tendenza evidenzia la crescente fiducia in XRP come riserva strategica per le tesorerie aziendali.

