XRP: slitta l’ETF spot e appare la croce della morte

L’ETF su XRP slitta ancora per lo shutdown USA, mentre sui grafici spunta una croce della morte: XRP registrerà un altro crollo?

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

Il verdetto per l’ETF spot su XRP da parte dell’ente regolatore borsistico americano è slittato ancora una volta.

La data del 18 ottobre, indicata per il via libera al fondo spot firmato Grayscale, è saltata a causa del prolungato shutdown del governo statunitense (iniziato il 1° ottobre), che ha bloccato parte delle attività normative ( la SEC sta operando con un organico ridotto).

L’ente regolatore non è al momento in grado di esaminare nuove richieste né di portare avanti le revisioni in corso, lasciando così numerosi prodotti bloccati in un limbo.

Le tempistiche si allungano oltre le attese e potrebbe volerci ancora un mese per il debutto sul mercato degli Exchange-Traded Fund (ETF) basati sull’altcoin.

Intanto XRP ne sta risentendo ed è ancora sotto pressione, frenato dai segnali tecnici.

Nel grafico spunta una “Death Cross”: XRP sta per registrare un altro crollo?

L’analista crypto Joe Swanson ha individuato alcuni segnali ribassisti per il token di Ripple. La sua analisi mostra che XRP è ancora sotto pressione a causa del forte sell-off del mercato della scorsa settimana, anche se stamattina è tornato a tingersi di verde.

Nel grafico è comparsa una Death Cross (o Croce della Morte). Si tratta di un pattern grafico che si forma quando la media mobile a 50 giorni scende sotto quella a 200. Entrambe le curve puntano verso il basso, una configurazione che solitamente anticipa altri ribassi.

Inoltre, il token sta rimanendo sotto un’importante resistenza: la soglia dei 2,70 dollari, che si trova all’interno di un pattern a triangolo discendente.

Un altro livello cruciale per l’asset rimane il supporto a 2 dollari. Se non riuscisse a tenerlo potrebbe innescare un trend pienamente ribassista.

I’m looking at the $XRP chart and seriously, the technicals are a mess.



That Death Cross just formed (50-day and 200-day WMAs pointing down), and we're stuck under the $2.70 descending triangle resistance.



All the "bullish catalysts" like ETF rumors and Ripple acquisitions are… pic.twitter.com/Tx8CLAiesr — Joe Swanson (@Joe_Swanson057) October 19, 2025

Il quadro resta complesso. Sul fronte dei fondamentali si intravedono segnali positivi, ma la parte tecnica mostra un indebolimento. Inoltre, i ritardi legati all’approvazione degli ETF continuano a pesare sul sentiment e mantengono alta l’incertezza tra gli investitori.

Il recupero della soglia dei 2,70 dollari sarebbe il primo passo per un’inversione del trend. Per ora, l’attenzione resta sull’ok dell’ETF spot XRP (una volta terminato lo shutdown del governo USA) e la tenuta del supporto a 2 dollari.

