L’effetto dello shutdown degli Stati Uniti sul prezzo di Ripple: ETF su XRP rinviati!

Disclaimer: le criptovalute sono una classe di asset ad alto rischio. Questo articolo è fornito a scopo informativo e non costituisce un consiglio di investimento. Potresti perdere tutto il tuo capitale.

La quotazione di Ripple attualmente gravita intorno ai 2,43 dollari, mentre le tanto attese approvazioni degli ETF su XRP subiscono un nuovo rinvio. La parziale chiusura del governo degli Stati Uniti, iniziata il 1° ottobre, ha di fatto paralizzato il processo di approvazione presso la SEC (Securities and Exchange Commission). Nonostante questo intoppo, secondo numerosi esperti del settore, questa fase di stallo potrebbe rappresentare una rara finestra di opportunità per gli investitori più attenti e pazienti.

La shutdown blocca l’intero processo di approvazione degli ETF

A causa della sospensione delle attività governative, la SEC non è attualmente in grado di elaborare nuove richieste o procedere con le revisioni in corso, incluse quelle legate agli ETF spot su XRP. Questa situazione genera incertezza sui tempi di approvazione, lasciando il mercato in una fase di attesa.

Il prezzo di XRP ne sta risentendo con numerosi investitori che stanno dimostrando una certa resilienza e cautela, come se fossero in attesa di segnali più chiari prima di muoversi in massa.

SPOT XRP ETFS APPROVAL ARE DELAY DUE TO THE GOVERNMENT SHUTDOWN.



THE LONGEST SHUTDOWN WAS 35 DAYS! THIS SHUTDOWN STARTED ON OCTOBER 1. LET SEE?



MORE TIME TO ACCUMULATE FOR THOSE WHO WANT TO BUY LOW! 😉 — Kenny Nguyen (@mrnguyen007) October 14, 2025

Secondo il crypto analyst Kenny Nguyen, lo shutdown più lunga nella storia degli Stati Uniti durò 35 giorni. Se il blocco attuale dovesse seguire un percorso simile, gli investitori avrebbero ancora settimane per posizionarsi strategicamente prima della ripresa del processo normativo.

Nguyen sottolinea inoltre che questi periodi di “pausa forzata” spesso coincidono con momenti ideali per accumulare posizioni a prezzi più bassi, in vista di una futura ripartenza.

Cresce l’interesse istituzionale per Ripple nonostante i ritardi

Mentre la regolamentazione rallenta, l’interesse istituzionale verso XRP continua a crescere. Secondo i dati diffusi da CME Group, nel terzo trimestre del 2025 si è registrato un record di oltre 1.015 grandi detentori di open interest su contratti futures legati alle criptovalute.

What's driving the surge in institutional crypto engagement? 📈



Q3 saw unprecedented volume, record large open interest holders (1,015) and the launch of new options on Solana and XRP futures. 💥



Read the full report ➡️ https://t.co/5KZkUc9W4g pic.twitter.com/LeaizB1aG2 — CME Group (@CMEGroup) October 14, 2025

Inoltre, CME ha recentemente lanciato nuove opzioni su Solana e XRP futures, un segnale chiaro del rafforzamento della fiducia degli investitori professionali nei confronti del mercato crypto.

Queste mosse confermano che le istituzioni finanziarie stanno preparando il terreno per una più ampia adozione delle criptovalute, andando oltre i classici Bitcoin e Ethereum. XRP, in particolare, si posiziona sempre più come una delle altcoin più considerate nei wallet istituzionali. Il crescente volume di contratti e l’interesse per i derivati indicano che la domanda, nonostante la temporanea paralisi regolatoria, è tutt’altro che ferma.

Cosa aspettarsi per la quotazione di XRP

Andamento prezzo XRP – Fonte: Google Finanza

Il prezzo attuale di XRP, stabile intorno ai 2,40 dollari, riflette una fase di consolidamento dopo settimane di forte volatilità. Secondo diversi analisti, alla fine della shutdown potremmo assistere a un’accelerazione nel processo di approvazione degli ETF, con possibili effetti positivi sulla quotazione.

Il livello di supporto chiave tra 1,50 e 2,00 dollari rimane cruciale per l’andamento del token nel 2025. Anche se tale soglia è stata temporaneamente violata durante la recente “crypto crash”, molti esperti non la considerano una rottura significativa, attribuendo il movimento a manipolazioni di mercato da parte di alcuni exchange e market maker.

Per gli investitori XRP, sarà importante monitorare attentamente la tenuta del supporto: qualora il token non riuscisse a tenere, alcuni trader potrebbero essere invogliati a diversificare verso altre crypto. Al contrario, un segnale di ripresa o “rimbalzo” dopo il crollo recente potrebbe innescare una nuova ondata di acquisti da parte di operatori istituzionali e retail.

Conclusioni: incertezza regolatoria, ma potenziale di crescita

In sintesi, mentre lo shutdown degli Stati Uniti e di conseguenza della SEC crea incertezza a breve termine, molti esperti la vedono come un momento di accumulazione per gli investitori lungimiranti.

L’aumento del numero di open interest holders e il lancio di nuovi strumenti derivati indicano una fiducia crescente nel futuro del settore crypto. Inoltre, la correlazione con altri progetti come Solana (SOL) rimane un elemento da tenere d’occhio, soprattutto perché CME continua ad ampliare la propria offerta in questi segmenti.

Per chi si chiede quale crypto crescerà nel prossimo trimestre, XRP resta una delle principali candidate: il token mostra resilienza, interesse istituzionale e un potenziale significativo in vista del ritorno alla normalità regolatoria. Ci sono però anche delle alternative…

