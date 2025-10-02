XRP rischia un crollo del 25%, focus sull’analisi tecnica!

Un'analista cripto ha evidenziato che XRP si trova ad un livello cruciale che determinerà il prossimo trend da qui in avanti.

In un post su TradingView che ha condiviso importanti approfondimenti sull’attuale andamento del prezzo di XRP, l’analista cripto noto con lo pseudonimo The Alchemist Trader ha evidenziato che il token di Ripple si trova ad un livello cruciale che determinerà il prossimo trend da qui in avanti.

Inoltre, l’analista ha aggiunto che ci sono alcuni indicatori tecnici che determineranno la prossima mossa e a seconda dell’andamento, ribassista o rialzista, potrebbero esserci molti guadagni o perdite importanti.

I tre punti chiave da tenere d’occhio

Nonostante la sua posizione di preminenza tra le migliori altcoin del mercato, XRP sta mostrando una sostanziale debolezza.

The Alchemist Trader sostiene che in questo momento l’altcoin si sta consolidando vicino al minimo dell’area di valore del suo range di trading locale, che si attesta intorno al livello di 2,8 dollari dove il prezzo si è mosso nelle ultime settimane.

Il prezzo scambiato a questo minimo dell’area di valore mostra anche che ci sono molti venditori sul mercato che spingono al ribasso.

In precedenza, il prezzo era stato spinto verso un livello di supporto critico a 2,7 dollari, e questo ha posto le basi per il prossimo movimento, rimbalzo o calo che sia. Ciò è dovuto al fatto che questo livello detiene molta liquidità, il che significa che costituisce un punto cruciale di pari opportunità sia per i ribassisti che per i rialzisti.

Data questa tendenza, l’analista di criptovalute ha delineato tre punti tecnici chiave che gli investitori dovrebbero tenere d’occhio, in quanto decisivi per la traiettoria di prezzo di XRP.

Il primo è la possibilità che il prezzo di XRP raggiunga massimi consecutivi più bassi e si spinga verso il valore minimo dell’area, un segnale ribassista.

e si spinga verso il valore minimo dell’area, un segnale ribassista. Il secondo è che un crollo da quel livello potrebbe spingere il prezzo verso il punto di controllo (POC) , così come la confluenza di Fibonacci 0,618 e VWAP.

, così come la confluenza di Fibonacci 0,618 e VWAP. Il terzo è il fatto che la liquidità ai livelli attuali potrebbe significare che ci sarà un forte rimbalzo prima che il prezzo inizi a invertire la tendenza.

Grafico del prezzo di XRP – Fonte: TradingView

Come potrebbe evolversi il prezzo di XRP da questo punto

Come accennato in precedenza, una delle prime cose da tenere d’occhio è il test del minimo dell’area di valore. A partire da qui, un eventuale breakdown del prezzo di XRP segnalerebbe un ulteriore calo fino a spingere l’obiettivo verso il punto di controllo (POC) e livelli di supporto più profondi.

Se XRP dovesse raggiungere questi livelli, significherebbe un potenziale calo del 25% verso 2,33 dollari.

Tuttavia, nel caso in cui questo supporto dovesse mantenersi saldo, l’analista prevede che il prezzo di XRP tornerà nel suo intervallo di negoziazione.

Il prezzo potrebbe prima scendere, ma questo porterebbe a una stabilizzazione e a una continuazione. In questo caso, l’obiettivo è fissato a 3,5 dollari, il che potrebbe portare il prezzo a raggiungere nuovi massimi storici.