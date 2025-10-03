XRP pronto a esplodere: la previsione dell’esperto trascina il mercato!

Un esperto di criptovalute prevede che XRP uscirà presto dalla sua fase di consolidamento con un movimento esplosivo verso l'alto.

Uptober è arrivato e il mercato delle criptovalute ha subito virato verso il verde, continuando a mantenere la rotta. Ieri XRP ha guadagnato il 4,66%, con un aumento del 4,17% rispetto alla settimana precedente, oggi il token di Ripple è aumentato di un altro 2,18% e al momento della stesura dell’articolo era scambiato a 3,03 dollari.

Grafico del prezzo di XRP al momento della stesura dell’articolo – Fonte: CoinMarketCap

Prossimo obiettivo: 19 dollari?

L’ottimismo è tornato sul mercato. Sono già molte le voci che ritengono eccessive le ultime correzioni dei prezzi. Ma l’esperto di criptovalute noto con lo pseudonimo Mikybull Crypto si spinge ancora oltre e fermamente convinto che il prezzo di XRP esploderà fino a 19 dollari, quindi la sua previsione su Ripple sta facendo scalpore.

Al momento XRP segue ancora un movimento laterale in un corridoio tra 2,80 e 3 dollari, dal quale non è uscito né al ribasso né al rialzo.

Il consolidamento è terminato?

Ma questa fase di consolidamento potrebbe terminare presto, almeno secondo Mikybull Crypto. Quest’ultimo crede in un momentum rialzista che potrebbe spingere il prezzo di XRP fino a 19 dollari.

Già a settembre, XRP ha seguito i dati degli anni precedenti. All’epoca, XRP è riuscito a registrare lievi guadagni di prezzo nel mese critico di settembre. Anche questa volta è stato così, con un aumento di circa il 2,5%. Ma ora è iniziato ottobre, che tradizionalmente alimenta i prezzi delle criptovalute.

L’indicatore tecnico potrebbe innescare un rally

Per Mikybull Crypto, tuttavia, questo è solo l’inizio di un’esplosione del prezzo dell’XRP. Secondo la sua analisi tecnica, XRP è riuscito a chiudere un trimestre al di sopra della resistenza critica per la prima volta in otto anni. Successivamente, c’è stato un rally che ha portato XRP al massimo storico ancora valido di 3,84 dollari.

Secondo la sua analisi, se la storia dovesse ripetersi XRP non solo potrebbe raggiungere un nuovo massimo storico, ma anche superarlo in modo massiccio. Inizialmente, un obiettivo di prezzo ben al di sopra dei 5,50 dollari diventerebbe realistico.

$XRP mega breakout



Se questo modello dovesse continuare, XRP potrebbe addirittura registrare un’impennata massiccia e salire fino a 19 dollari in pochi mesi o anni. Il catalizzatore di un tale sviluppo sarebbe il lancio di successo degli ETF XRP negli Stati Uniti. Con l’afflusso di miliardi di dollari di fondi degli investitori, XRP potrebbe finalmente realizzare le sue previsioni di lunga data.

Bitcoin Hyper fa scalpore

Nel frattempo, i guadagni di prezzo di numerose altcoin stanno portando anche il nuovo progetto Bitcoin Hyper (HYPER) al centro dell’attenzione. La sua prevendita, infatti, ha da poco superato la soglia dei 20 milioni di dollari.

L’interesse nel progetto è enorme, innumerevoli investitori vogliono partecipare al lancio di Bitcoin Hyper. Dopo tutto, la piattaforma si è posta l’obiettivo di espandere notevolmente le possibilità di applicazione della rete Bitcoin. In questo modo, in futuro Bitcoin non sarebbe solo una riserva di valore, ma diventerebbe una rete di lavoro che potrebbe sfruttare le capacità di Solana grazie a un bridge.

Questo accesso andrebbe a vantaggio anche dello stesso Bitcoin, aumentando ulteriormente il valore della moneta e della sua rete.