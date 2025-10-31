XRP pronta a ripetere il boom del 2017 mentre gli analisti puntano ai $20
Crediamo nella completa trasparenza con i nostri lettori. Alcuni dei nostri contenuti includono link di affiliazione e potremmo guadagnare una commissione attraverso queste partnership. Tuttavia, questa potenziale compensazione non influenza mai le nostre analisi, opinioni o pareri. I nostri contenuti editoriali vengono creati indipendentemente dalle nostre partnership di marketing e le nostre valutazioni si basano esclusivamente sui nostri criteri di valutazione stabiliti. Per saperne di più clicca qui.
La criptovaluta legata all’ecosistema Ripple sta attirando di nuovo l’attenzione degli analisti, che vedono forti somiglianze con il rally esplosivo del 2017. Attualmente scambiata tra $2,50 e $2,70, XRP potrebbe trovarsi nella fase iniziale di una nuova gamba rialzista, sostenuta da flussi istituzionali in crescita, nuovi ETF e acquisti da parte di corporate treasury.
Flussi istituzionali e veicoli d’investimento alimentano l’ottimismo
Un nuovo veicolo di esposizione a XRP ha già raccolto oltre 115 milioni di dollari in asset, mentre i volumi sui mercati futures collegati sono schizzati a livelli record. A tutto questo si aggiungono iniziative aziendali di ampia portata, come quella di una società che punta a raccogliere oltre 1 miliardo di dollari per costituire una public company dedicata all’accumulo di XRP.
Questi movimenti stanno creando una dinamica di scarsità dell’offerta che ricorda quella che, in passato, ha spinto al rialzo Bitcoin ed Ethereum. Ora anche XRP sembra entrare a pieno titolo nel club delle crypto “istituzionali”.
Setup tecnico: XRP imita il pattern del 2017
Sul piano tecnico, diversi analisti notano che la struttura grafica di XRP richiama quella della bull run del 2017. Secondo le analisi basate sulla teoria delle Elliott Waves, il token potrebbe trovarsi all’inizio dell’onda 3, storicamente associata ai movimenti più forti. In questo scenario, il token potrebbe passare dagli attuali $2,56 a valori a doppia cifra, con target potenziali tra $10 e $20.
Il supporto chiave resta nell’area $2,50–$2,60, mentre una rottura confermata sopra $2,70 potrebbe innescare un’accelerazione del trend rialzista. Detto questo, è bene tenere presente che alcuni segnali di divergenza e prese di profitto dai grandi holder invitano alla cautela nel breve periodo.
I prossimi livelli da monitorare
- Resistenza chiave: $2,70 → rottura confermata aprirebbe la strada verso $3 e oltre.
- Supporto cruciale: $2,50 → perdita di questo livello potrebbe preludere a una fase di consolidamento.
Nel frattempo, notizie su ETF, acquisti aziendali e sviluppo della XRP Ledger saranno i driver principali del prossimo grande movimento.
Conclusione
Con il crescente interesse istituzionale e un pattern tecnico che ricorda i “giorni d’oro” del 2017, XRP sembra pronto a riscrivere la storia. Se il momentum continuerà a rafforzarsi, il traguardo dei $20 potrebbe non essere solo un sogno per gli investitori più ottimisti.
